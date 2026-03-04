Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Mua VinFast VF 6 chỉ 0 đồng trả trước, 0 đồng sạc pin, lãi suất cố định 7%/năm

09:46 04/03/2026
Từ thiết kế trẻ trung, loạt tính năng thông minh đến chi phí vận hành tiết kiệm, VinFast VF 6 đang được người dùng nhìn nhận như một khoản đầu tư đáng đồng tiền bát gạo. Đặc biệt, chính sách mua xe 0 đồng, lãi suất cố định và miễn phí sạc 3 năm giúp giá trị thực tế của mẫu B-SUV nhà VinFast càng trở nên rõ ràng hơn.

Di chuyển cung đường nào cũng yên tâm

Chị Trần Thị Hoài (sinh năm 1992, quê Hà Tĩnh) mua VinFast VF 6 vào khoảng tháng 2/2025. Là người làm công việc thị trường, quãng đường di chuyển mỗi ngày của chị Hoài khá lớn và không cố định cung đường. Có những ngày chị đi trên 100 km, thậm chí lên tới gần 200 km, di chuyển liên tục giữa nhiều tỉnh, thành phố. Chính vì vậy, yếu tố khiến chị hài lòng nhất ở VF 6 là cảm giác lái ổn định và an toàn trong quá trình vận hành.

“Cảm giác lái của VF 6 rất tốt, xe đầm và chắc. Tôi đặc biệt yên tâm với các tính năng hỗ trợ an toàn như phanh tự động khi gặp tình huống nguy hiểm. Đây cũng là điểm cộng lớn đối với người thường xuyên di chuyển trên nhiều cung đường khác nhau”, chị Hoài cho biết.

1-1772592476.jpg

VF 6 còn được chị Hoài đánh giá là mẫu xe có nhiều trang bị hiện đại trong phân khúc. Xe mang lại trải nghiệm sử dụng thuận tiện nhờ hệ thống màn hình trung tâm cỡ lớn 12,9 inch, giao diện trực quan, dễ thao tác ngay cả với người mới làm quen xe điện. Cùng đó là nhiều công nghệ thông minh như trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói, quản lý xe từ xa thông qua ứng dụng VinFast.  

Chị Hoài còn đặc biệt tâm đắc với khả năng cập nhật phần mềm từ xa, giúp các tính năng trên xe luôn được cải thiện và tối ưu trong quá trình sử dụng. Theo chị Hoài, đây là điểm khác biệt rõ rệt so với xe xăng truyền thống.

Về thiết kế, chị đánh giá VF 6 mang phong cách hiện đại, trẻ trung. Chiếc xe chị Hoài đang sử dụng có màu xám, cho cảm giác thời trang, thanh lịch và khá “đứng dáng” trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Sạc pin 3 năm miễn phí, bảo dưỡng chỉ vài trăm nghìn đồng

Theo chị Hoài, một trong những yếu tố quan trọng không kém khiến chị lựa chọn VF 6 là chi phí vận hành. Từ khi mua xe đến nay, chị vẫn đang được hưởng chính sách miễn phí sạc 100% tại các trạm công cộng V-Green. Đồng thời, chi phí bảo dưỡng định kỳ được chị ước tính chỉ khoảng 500.000 – 700.000 đồng mỗi lần, thấp hơn đáng kể so với xe xăng truyền thống.

2-1772592481.jpg

“Thực tế dùng rồi mới thấy, xe điện tiết kiệm hơn rất nhiều. Ngoài bảo dưỡng định kỳ thì gần như không mất thêm chi phí nào, chị Hoài nhận xét. Đặc biệt, từ 10/2, hãng xe Việt đã gia hạn chính sách 0 đồng tiền sạc lên tới 3 năm dành cho khách hàng như chị. Khách hàng mua xe từ sau thời điểm này cũng được hưởng chính sách tương tự, áp dụng tới 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng). “Xét tổng thể, VF 6 là khoản đầu tư quá xứng đáng với nhu cầu của tôi”, chị Hoài nói.

Riêng về chi phí bảo dưỡng, giới chuyên môn đánh giá VinFast VF 6 tối ưu hơn hẳn xe xăng do đặc thù của xe điện có cấu tạo động cơ đơn giản, ít chi tiết hao mòn. Mốc bảo dưỡng định kỳ của xe điện VinFast mới đây cũng đã được nâng lên 15.000 km, gấp 3 lần so với các dòng xe xăng thông thường ở mức 5.000 km. Bên cạnh đó, VF 6 có thời gian bảo hành xe lên tới 7 năm và pin 8 năm, vượt trội so với mức trung bình 5 năm của xe xăng hạng B.

Mẫu xe này còn đang được hưởng nhiều chính sách ưu đãi đáng chú ý, giúp khách hàng Việt có thể dễ dàng sở hữu xe. Theo đó, từ mức giá niêm yết 689-745 triệu đồng, khách hàng mua VF 6 được hỗ trợ trực tiếp 6% trên giá xe. Trường hợp mua trả góp, người mua có thể lựa chọn ưu đãi lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu, không cần chi đồng nào vốn đối ứng theo chương trình “Mua xe 0 đồng”. Chưa kể, do là xe điện nên VF 6 đang được miễn 100% lệ phí trước bạ tới hết tháng 2/2027, tương đương khoản chi phí lăn bánh khoảng 70-90 triệu đồng mà chủ xe có thể “bỏ túi”.

“Ở cùng tầm giá khoảng 600–700 triệu đồng sau ưu đãi, VF 6 được đánh giá mang lại giá trị vượt trội”, reviewer Hoàng Vũ (Xe Hay) tổng kết về VF 6.

