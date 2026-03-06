Đề xuất quy định về giám định tư pháp lĩnh vực khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có thẩm quyền ban hành quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Dự thảo Thông tư này quy định về giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, thực hiện giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Lĩnh vực giám định tư pháp về khoa học và công nghệ

Theo dự thảo, giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ là việc giám định về nội dung chuyên môn, chuyên ngành thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Lĩnh vực giám định tư pháp về khoa học và công nghệ bao gồm các chuyên ngành trong Danh mục lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành giám định thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này.

Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp lĩnh vực khoa học và công nghệ

Theo dự thảo, tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Giám định tư pháp.

Theo khoản 1 Điều 10 Luật Giám định tư pháp: Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn sau đây có thể được xem xét, bổ nhiệm giám định viên tư pháp: a) Có phẩm chất đạo đức tốt; b) Có trình độ đại học trở lên và đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên. Trường hợp người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự đã trực tiếp giúp việc trong hoạt động giám định ở tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự thì thời gian thực tế hoạt động chuyên môn từ đủ 03 năm trở lên; c) Đã qua khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ giám định tư pháp.

Tiêu chuẩn "Có trình độ đại học trở lên" quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Giám định tư pháp là có bằng tốt nghiệp đại học trở lên do cơ sở giáo dục của Việt Nam cấp theo quy định của pháp luật hoặc do cơ sở giáo dục nước ngoài đào tạo và được công nhận để sử dụng tại Việt Nam phù hợp với chuyên môn đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp thuộc các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, vật lý hạt nhân, công nghệ hạt nhân, kỹ thuật hạt nhân, hóa phóng xạ, vật lý, hóa học, sinh học, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, thông tin điện tử, trí tuệ nhân tạo, luật, kinh tế hoặc lĩnh vực đào tạo khác.

Tiêu chuẩn "đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên" quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Giám định tư pháp là có thời gian trực tiếp làm công tác chuyên môn về chuyên ngành được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên tính từ ngày được tuyển dụng hoặc tiếp nhận làm việc đến thời điểm lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, phù hợp với lĩnh vực giám định tư pháp mà người đó được bổ nhiệm.

Tiêu chuẩn "Đã qua khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ giám định tư pháp" quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 Luật Giám định tư pháp là có Giấy Chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định.

Người thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 11 (Những trường hợp không được bổ nhiệm giám định viên tư pháp) Luật Giám định tư pháp không được bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có thẩm quyền ban hành quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Bộ Khoa học và Công nghệ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền ban hành quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại địa phương.

Việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Bộ Khoa học và Công nghệ được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn theo quy định, lập 01 bộ hồ sơ (bản điện tử hoặc bản giấy) theo quy định đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp gửi Vụ Tổ chức cán bộ.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ trưởng Vụ Pháp chế xem xét hồ sơ, lựa chọn và đồng trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ra quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đồng trình của Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Pháp chế.

Việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại địa phương được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:

Thủ trưởng Cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn, tiếp nhận hồ sơ của người đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm giám định viên tư pháp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp tại địa phương trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Thủ trưởng Cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ.

Tiêu chuẩn công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc lĩnh vực khoa học và công nghệ

Tiêu chuẩn công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Giám định tư pháp.

Trường hợp người không đáp ứng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 13 Luật Giám định tư pháp nhưng có kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng chuyên môn ở lĩnh vực, chuyên ngành cần giám định thì có thể được xem xét, lựa chọn, công nhận là người giám định tư pháp theo vụ việc.

Người thuộc trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 14 Luật Giám định tư pháp không được công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Điều 13 Luật Giám định tư pháp quy định: 1. Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn sau đây có thể được công nhận là người giám định tư pháp theo vụ việc: a) Có phẩm chất đạo đức tốt; b) Có trình độ đại học trở lên và đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên. 2. Trường hợp người không đáp ứng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này nhưng có kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng chuyên môn ở lĩnh vực, chuyên ngành cần giám định thì cơ quan, tổ chức xem xét quyết định lựa chọn, công nhận người đó là người giám định tư pháp theo vụ việc.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến đối với dự thảo này trên Cổng TTĐT của Bộ.