Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin cần biết

Vinamilk thắp sáng mùa trăng, gửi trọn yêu thương đến trẻ em Việt

14:37 07/10/2025
Trung thu 2025, Vinamilk gửi trao hơn 100.000 sản phẩm dinh dưỡng cùng nhiều phần quà ý nghĩa đến hơn 10.000 trẻ em trên khắp cả nước. Những món quà không chỉ tiếp thêm dinh dưỡng mà còn mang đến niềm vui, ánh sáng và hy vọng cho tuổi thơ, đặc biệt với các em nhỏ vùng sâu, vùng xa và có hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa yêu thương và đồng hành cùng trẻ em Việt Nam trong hành trình trưởng thành, Vinamilk đã đồng hành cùng các đơn vị tổ chức nhiều chương trình trung thu đa dạng, để hơn 10.000 em thiếu nhi từ miền núi đến các khu công nghiệp, đảo nhỏ, bệnh viện đều được đón mùa trăng trọn vẹn niềm vui.

Những món quà dinh dưỡng của Vinamilk đã đến với trẻ em ở Cao Bằng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Gia Lai, Ninh Thuận, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cà Mau, Kiên Giang, … Đặc biệt, những yêu thương ấy đã đến được với các vùng đất khó khăn; với các em thiếu nhi suy dinh dưỡng, có hoàn cảnh đặc biệt; các bệnh nhi tại các bệnh viện Nhi đồng TP HCM, bệnh viện K Tân Triều, …

1-1759822625.jpg

Tại Đà Nẵng, có một mùa trung thu thật đặc biệt đã đến với các em nhỏ trường Mẫu giáo Tiên Lãnh, xã Lãnh Ngọc, mang theo hàng ngàn sản phẩm dinh dưỡng, hàng nghìn bộ dụng cụ học tập, cùng nhiều quà bánh, những khúc ca rộn ràng và vô vàn tình yêu thương từ Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam

2-1759822649.jpg

Sân trường rộn rã tiếng cười, những trò chơi sôi động, những bàn tay bé xíu khéo léo tô màu, vẽ nên bức tranh thơ trẻ, tô nên những ước mơ

3-1759822649.jpg

Chị Hằng chú Cuội, đèn lồng lung linh, tiếng trống lân náo nức, chiếc bánh trung thu ngọt ngào, hộp sữa mát lành, … tất cả tạo nên ký ức tuổi thơ khó quên. Nhưng món quà quý giá hơn cả chính là sự quan tâm, là vòng tay yêu thương và sự khích lệ để các em nuôi dưỡng những giấc mơ đẹp của mình

4-1759822650.jpg

Hàng chục ngàn sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk đã được gửi tặng cho thiếu nhi vùng biên tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh trong chương trình “Trung thu biên cương”, như những ngọn đèn nhỏ thắp sáng niềm vui và lòng tự hào của tuổi thơ

5-1759822650.jpg

Hành trình yêu thương tiếp tục lan tỏa khi Vinamilk cùng các nghệ sĩ, tình nguyện viên mang hàng chục ngàn sản phẩm dinh dưỡng đến với thiếu nhi đảo Thiềng Liềng (thành phố Hồ Chí Minh) trong chương trình “Trung thu mơ ước”

6-1759822649.jpg

Các em đón nhận những món quà dinh dưỡng tốt lành từ Vinamilk trong mùa trăng

7-1759822649.jpg

Tại chương trình “Ánh trăng hòa bình” ở xã Kim Long (thành phố Hồ Chí Minh), những món quà dinh dưỡng của Vinamilk được trao đến các em nhỏ với rất nhiều yêu thương

8-1759822650.jpg

Tại những bản làng heo hút ở Tây Nguyên, nơi cuộc sống còn thiếu thốn, những hộp sữa thơm lành của Vinamilk đã làm sáng lên niềm vui của các em nhỏ

9-1759822649.jpg

Tết trung thu – Tết đủ đầy và ấm áp của trẻ em khắp Việt Nam. Hành trình trung thu của Vinamilk năm nay đã dệt nên một bức tranh thật đẹp về tình yêu thương

10-1759822650.jpg

Không chỉ là những hộp sữa, mỗi phần quà Vinamilk gửi trao còn chứa đựng tình yêu thương, sự sẻ chia và niềm tin rằng mọi trẻ em Việt Nam đều xứng đáng được tận hưởng một tuổi thơ trọn vẹn

Hành trình yêu thương trải dài từ Bắc chí Nam, từ miền cao gió núi đến vùng biên cương, từ lớp học mẫu giáo đến bệnh viện - nơi các em đang kiên cường chống chọi với bệnh tật. Ở bất cứ đâu, nụ cười trẻ thơ vẫn là minh chứng đẹp nhất cho chặng đường gần nửa thế kỷ Vinamilk kiên định với sứ mệnh đồng hành cùng thế hệ tương lai Việt Nam trên chặng đường phát triển thể chất, trí tuệ và tâm hồn.

Đại diện Vinamilk chia sẻ: “Trẻ em là tương lai của đất nước, và mỗi nụ cười của các em chính là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực. Qua những món quà dinh dưỡng này, Vinamilk mong muốn góp phần mang đến một trung thu đầm ấm, để các em có thể cảm nhận mình luôn được yêu thương và chăm sóc.”

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

vinamilk
Cùng chủ đề
Náo nức đêm hội trăng rằm 2025 tại Goldmark City Thông tin cần biết
Náo nức đêm hội trăng rằm 2025 tại Goldmark City

Trong hai ngày 4 - 5/10, phân khu Sapphire Goldmark City (khu S) đã ngập tràn trong không khí rộn...

T&T Group đồng hành cùng chương trình 1 triệu cây phủ xanh đặc khu Trường Sa Thông tin cần biết
T&T Group đồng hành cùng chương trình 1 triệu cây phủ xanh đặc khu Trường Sa

Với tinh thần hướng tới biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ...

Chủ tịch HĐTV Agribank làm việc tại các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, kịp thời chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão lũ Thông tin cần biết
Chủ tịch HĐTV Agribank làm việc tại các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, kịp thời chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão lũ

Trong các ngày từ 30/9 - 01/10/2025, trước tình hình cơn bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho...

Đại học Công nghệ Đông Á: Gắn đào tạo với thực tiễn, đưa sinh viên đến gần với thị trường lao động Thông tin cần biết
Đại học Công nghệ Đông Á: Gắn đào tạo với thực tiễn, đưa sinh viên đến gần với thị trường lao động

Với xu thế hội nhập và chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, thị trường lao động ngày càng...

Masan Group góp phần lan tỏa bản sắc Việt tại đại nhạc hội V Fest Thông tin cần biết
Masan Group góp phần lan tỏa bản sắc Việt tại đại nhạc hội V Fest

Hưởng ứng chuỗi hoạt động kỷ niệm A80 cùng tinh thần lan toả giá trị văn hoá và khát vọng...

Vinmec gây ấn tượng với robot y tế “Make in Vietnam” và công nghệ 3D đột phá Thông tin cần biết
Vinmec gây ấn tượng với robot y tế “Make in Vietnam” và công nghệ 3D đột phá

Tại Triển lãm “Những thành tựu nổi bật trong ngành y tế và giáo dục” bên lề Hội nghị toàn...

Mới cập nhật
Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của WTO

Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của WTO

(Pháp lý). Trong các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, WTO được xem là một cơ chế tích cực nhất . Tuy nhiên, trước sức ép của sự tăng trưởng kinh tế, thương mại toàn cầu nói chung và của quốc gia thành viên WTO nói riêng đòi hỏi cần sớm hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO nhằm bảo đảm cân bằng lợi ích của mọi quốc gia thành viên.

6 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Tội phạm buôn lậu trên không gian mạng và một số kiến nghị nâng cao hiệu quả phòng, chống

Tội phạm buôn lậu trên không gian mạng và một số kiến nghị nâng cao hiệu quả phòng, chống

(Pháp lý). Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, tội phạm buôn lậu đã và đang lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi. Bài viết này phân tích thực trạng, những khó khăn trong công tác phòng ngừa và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu trên không gian mạng tại Việt Nam.

6 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Khung pháp lý và cách các quốc gia xử lý việc mua bán dữ liệu cá nhân

Khung pháp lý và cách các quốc gia xử lý việc mua bán dữ liệu cá nhân

(Pháp lý). Bài viết phân tích các khung pháp lý tại các khu vực chính trên thế giới – châu Âu, Bắc Mỹ, châu Á, châu Đại Dương, và Nam Mỹ – để làm rõ cách các quốc gia xử lý vấn đề mua bán dữ liệu cá nhân, đồng thời đánh giá xu hướng toàn cầu và đưa ra khuyến nghị cho tương lai.

7 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

(Pháp lý). Việt Nam đã và đang tập trung hình thành các thiết chế pháp lý, thúc đẩy định giá tài sản trí tuệ trong một số lĩnh vực của đời sống dân sự và hoạt động doanh nghiệp, tuy nhiên, thực tế áp dụng gặp phải trở ngại khi các quy phạm, chuẩn mực, phương thức cùng điều kiện khách quan chưa thực sự đáp ứng phù hợp, cấp thiết đặt ra yêu cầu nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp cũng như sớm hoàn thiện thể chế pháp luật.

8 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

“Bộ tứ trụ cột” - cơ hội để các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý đổi mới và nâng cao vai trò trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

“Bộ tứ trụ cột” - cơ hội để các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý đổi mới và nâng cao vai trò trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Sự ra đời của bốn Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị được xem là “Bộ tứ trụ cột” gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW (về khoa học và đổi mới sáng tạo), Nghị quyết số 59-NQ/TW (về hội nhập quốc tế), Nghị quyết số 68-NQ/TW (về phát triển kinh tế tư nhân) và Nghị quyết số 66-NQ/TW (về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật) đã tạo ra một bối cảnh mới đầy tiềm năng cho sự phát triển của đất nước. Đối với các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, “Bộ tứ trụ cột” không chỉ là định hướng chính sách mà còn là cơ hội để đổi mới và nâng cao vai trò của mình trong công cuộc xây dựng Nhà nước PQXHCN.

9 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật tư vấn cho Chính phủ về thương mại và đầu tư quốc tế: Kinh nghiệm của một số nước và đề xuất đối với Việt Nam

Thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật tư vấn cho Chính phủ về thương mại và đầu tư quốc tế: Kinh nghiệm của một số nước và đề xuất đối với Việt Nam

Bài viết tập trung phân tích làm rõ những biện pháp mà một số nước đã sử dụng để xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật về thương mại và đầu tư quốc tế, từ đó đưa ra một số đề xuất cho Việt Nam. Các quốc gia được lựa chọn để nghiên cứu là Singapore, Trung Quốc, Brazil và Chile. Đây là những quốc gia đã thực hiện nhiều chính sách để thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật về thương mại và đầu tư quốc tế để tư vấn cho Chính phủ.

10 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

VinGroup thành lập Công ty sản xuất Thép VinMetal – chính thức gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim

VinGroup thành lập Công ty sản xuất Thép VinMetal – chính thức gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim

Tập đoàn Vingroup công bố thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal chính thức gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim, mở rộng trụ cột Công nghiệp – Công nghệ hiện tại. Mục tiêu của Công ty là đáp ứng nhu cầu nội tại của hệ sinh thái Vingroup, đồng thời tham gia thúc đẩy phát triển công nghiệp nặng tại Việt Nam.

10 giờ trước Thông tin kinh doanh

Mở ký Công ước Hà Nội: Dấu ấn quan trọng trong đối ngoại đa phương của Việt Nam

Mở ký Công ước Hà Nội: Dấu ấn quan trọng trong đối ngoại đa phương của Việt Nam

Việt Nam luôn coi chống tội phạm mạng là một trong những ưu tiên trong chính sách an ninh quốc gia, đồng thời tích cực tham gia cùng cộng đồng quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm mạng.

11 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 13, khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 13, khoá XIII

Thông cáo báo chí của Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, sáng ngày 6/10, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13, khoá XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

11 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Vinamilk – doanh nghiệp F&B duy nhất được vinh danh Top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam 2025

Vinamilk – doanh nghiệp F&B duy nhất được vinh danh Top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam 2025

Vừa qua, Vinamilk đã được vinh danh Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025. Đây là một trong những giải thưởng lớn của Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times khởi xướng từ năm 2003.

12 giờ trước Thông tin kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay