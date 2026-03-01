Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Thông tin cần biết

VinMec khai trương Bệnh viện VinMec Ocean Park 2 – Mô hình y tế tích hợp đầu tiên tại Việt Nam

16:45 01/03/2026
Ngày 01/03/2026, Hệ thống Y tế Vinmec chính thức khai trương bệnh viện thứ 10 - Vinmec Ocean Park 2, có tổng vốn đầu tư 1.482 tỷ đồng. Đây là bệnh viện đầu tiên triển khai mô hình tích hợp đồng bộ và tại chỗ việc điều trị - phục hồi - an dưỡng, chuyển từ “chữa bệnh đơn thuần” sang “chăm sóc toàn diện”, thiết lập chuẩn mực hoàn toàn mới trong lĩnh vực y tế chất lượng cao tại Việt Nam.

Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 tọa lạc tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) trên tổng diện tích hơn 31.000 m2, quy mô 114 giường nội trú, công suất dự kiến 135.000 lượt khám mỗi năm. Bệnh viện gồm 14 chuyên khoa, cung cấp đầy đủ dịch vụ khám, chữa bệnh, phẫu thuật, phục hồi chức năng và chăm sóc sau điều trị theo chuẩn quốc tế.

Điểm khác biệt vượt trội của Vinmec Ocean Park 2 là mô hình phát triển với tư duy đột phá. Lần đầu tiên tại Việt Nam, người bệnh có thể tiếp cận một hệ sinh thái khép kín từ điều trị, phẫu thuật đến phục hồi và an dưỡng ngay trong khuôn viên bệnh viện. Trong đó, khu an dưỡng được thiết kế theo chuẩn “resort chăm sóc sức khỏe” đẳng cấp quốc tế, với 18 căn biệt thự tổng thống, vừa bảo đảm riêng tư, yên tĩnhtheo dõi y khoa 24/7; vừa cung cấp chế độ dinh dưỡng và chăm sóc cá thể hóa cho từng khách hàng.

anh-1-1772417273.jpg

Toàn cảnh Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 với cơ sở khang trang, hiện đại bậc nhất Hưng Yên

Về chuyên môn, là bệnh viện thứ 10 trong hệ thống, Vinmec Ocean Park 2 được kế thừa toàn bộ nền tảng quản trị chuyên môn và quy trình kiểm soát chất lượng cũng như tiêu chuẩn an toàn đồng bộ của Vinmec. Bên cạnh hệ thống đa chuyên khoa toàn diện, bệnh viện định hướng phát triển mũi nhọn Chấn thương chỉnh hình - Cơ xương khớp, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 3D trong cá thể hóa điều trị, đặc biệt trong thay khớp, chấn thương thể thao và phục hồi vận động. Mũi nhọn thứ hai là mô hình phục hồi chức năng chuyên sâu cho bệnh lý thần kinh, tim mạch và các tình trạng sau phẫu thuật, bảo đảm quá trình điều trị - phục hồi được triển khai liên tục và toàn diện.

Song hành với chuyên môn, bệnh viện được đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại, hướng tới sàng lọc sớm và điều trị chính xác. Nổi bật là hệ thống MRI 3.0 Tesla MAGNETOM Vida XT (Siemens Healthineers, Đức) và CT 512 lát cắt (GE Healthcare, Mỹ), cho phép chụp toàn thân tốc độ cao với liều tia tối ưu, hỗ trợ hiệu quả trong chẩn đoán tim mạch và các bệnh lý phức tạp ở độ phân giải cao. Đặc biệt, công nghệ robot cũng sẽ được đưa vào phẫu thuật, góp phần nâng cao độ chính xác, giảm xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục, qua đó xác lập chuẩn mực mới về hiệu quả điều trị.

Về nhân sự, bệnh viện quy tụ đội ngũ y bác sĩ đa chuyên khoa giàu kinh nghiệm với 100% bác sĩ và chuyên gia y tế có trình độ sau đại học, được dẫn dắt bởi các giáo sư, chuyên gia đầu ngành. Đội ngũ chuyên môn thường xuyên cập nhật kiến thức, chuyển giao kỹ thuật mới và tham gia các chương trình hợp tác quốc tế tại Pháp, Mỹ, Nhật Bản và Singapore, bảo đảm người bệnh được tiếp cận những tiến bộ y học tiên tiến.

Đặc biệt, Vinmec Ocean Park 2 là đơn vị đầu tiên trong hệ thống triển khai mô hình “Bệnh viện cộng đồng”. Cùng hai phòng khám tại Ocean Park 1 và Ocean Park 2, bệnh viện hình thành tổ hợp y tế Ocean City gắn bó mật thiết với người dân, vận hành theo mô hình bác sĩ gia đình, tập trung vào chăm sóc ban đầu, tầm soát định kỳ, quản lý bệnh mạn tính và theo dõi sau điều trị theo nguyên tắc liên tục - gần nơi sinh sống - chất lượng cao.

anh-2-1772417273.jpg

GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec - phát biểu tại lễ khai trương Bệnh viện

Phát biểu về mô hình mới, GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec - nhấn mạnh: “Vinmec Ocean Park 2 không đơn thuần là bệnh viện thứ 10 của hệ thống, mà là mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện đã ấp ủ nhiều năm - nơi chất lượng chuyên môn, công nghệ cao và chăm sóc hậu điều trị được đặt ngang tầm nhau. Hơn cả việc chữa trị, chúng tôi đặt mục tiêu mang tới cho bệnh nhân một hành trình hồi phục trọn vẹn để có thể trở lại cuộc sống bình thường một cách tốt nhất và duy trì sức khỏe bền vững nhất.

anh-3-1772417263.jpeg

Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 chính thức khai trương đi vào hoạt động

Vinmec Ocean Park 2 đi vào hoạt động đánh dấu sự phát triển của y tế Việt Nam, khi chuyển từ tư duy điều trị truyền thống” sang “chăm sóc toàn diện” đồng bộ và bền vững. Việc tiên phong áp dụng xu hướng y học phục hồi hiện đại trên thế giới cũng nằm trong chiến lược dài hạn nhằm nâng cấp chất lượng chuyên môn và dịch vụ, hướng tới đẳng cấp toàn cầu của hệ thống y tế Vinmec./.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group Vinmec
Cùng chủ đề
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Thể Công Viettel mang bóng đá đỉnh cao đến gần học sinh qua chương trình trao vé xem các trận đấu của CLB Thể Công - Viettel Thông tin cần biết
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Thể Công Viettel mang bóng đá đỉnh cao đến gần học sinh qua chương trình trao vé xem các trận đấu của CLB Thể Công - Viettel

Trong nỗ lực thúc đẩy phong trào thể thao học đường và truyền cảm hứng yêu thể thao cho thế...

PGS TS Đàm Hoàng Phúc: “Khoảng cách về độ bền xe điện so với xe xăng sẽ ngày càng mở rộng hơn” Thông tin cần biết
PGS TS Đàm Hoàng Phúc: “Khoảng cách về độ bền xe điện so với xe xăng sẽ ngày càng mở rộng hơn”

PGS.TS Đàm Hoàng Phúc (Giám đốc Chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô tại Đại học Bách khoa Hà...

Các điểm đến miền Bắc hút khách đột biến dịp đầu năm Bính Ngọ Thông tin cần biết
Các điểm đến miền Bắc hút khách đột biến dịp đầu năm Bính Ngọ

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, nhiều điểm đến tại miền Bắc như: Hà Nội, Sa Pa,...

Mộc Châu rực rỡ sắc Xuân, thu hút du khách thập phương Thông tin cần biết
Mộc Châu rực rỡ sắc Xuân, thu hút du khách thập phương

Sắc hoa mận trắng tinh khôi, hoa anh đào rực rỡ, những vườn hồng, vườn dâu trĩu quả và đồi...

Nâng tầm chất lượng y tế từ những đổi mới tại Bệnh viện Kiến An Thông tin cần biết
Nâng tầm chất lượng y tế từ những đổi mới tại Bệnh viện Kiến An

Năm 2025 được xem là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Bệnh viện Đa khoa...

Thêm một trung tâm thương mại đi vào hoạt động tại phía Tây Hà Nội Thông tin cần biết
Thêm một trung tâm thương mại đi vào hoạt động tại phía Tây Hà Nội

Không gian trung tâm thương mại ROX Tower Goldmark City tại 136 Hồ Tùng Mậu (Hà Nội) đã được lựa...

Mới cập nhật
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi)

Thực hiện phiên họp thứ 55, sáng 2/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi).

5 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Đổi mới Luật Trợ giúp pháp lý: Tăng tiếp cận công lý trong kỷ nguyên số

Đổi mới Luật Trợ giúp pháp lý: Tăng tiếp cận công lý trong kỷ nguyên số

Thảo luận tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 2/3 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý cho thấy sự đồng thuận cao về mục tiêu mở rộng tiếp cận trợ giúp pháp lý và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời, các ý kiến đã đặt ra những vấn đề mang tính nền tảng về căn cứ chính sách, nguồn lực thực hiện, chuẩn hóa đội ngũ, chuyển đổi số và bản chất của xã hội hóa trợ giúp pháp lý—những yếu tố quyết định tính bền vững của hệ thống trong giai đoạn tới.

5 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Nỗ lực tuyên truyền Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Nỗ lực tuyên truyền Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Sau 13 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này vẫn còn một số hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả. Trong bối cảnh mới, để xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, yêu cầu đặt ra là công tác tuyên truyền phải thực chất, hiệu quả hơn nữa.

5 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Tác động của thương mại điện tử đối với pháp luật cạnh tranh – Kinh nghiệm một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam

Tác động của thương mại điện tử đối với pháp luật cạnh tranh – Kinh nghiệm một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong những năm trở lại đây, hoạt động thương mại diễn ra trên môi trường kỹ thuật số đang dần trở thành bước chuyển mình chủ đạo của các doanh nghiệp và đích đến của nhiều quốc gia, khi thương mại điện tử là phương tiện đối với doanh nghiệp thì pháp luật cạnh tranh sẽ là công cụ đắc lực điều chỉnh xu hướng mới.

5 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

(Pháp lý). Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS) đang đối mặt với nhiều bất cập liên quan đến tính chính đáng, minh bạch, chi phí và sự mất cân bằng giữa bảo hộ nhà đầu tư và quyền điều chỉnh của Nhà nước.

5 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Từ lá phiếu đến Hiệu quả quản trị quốc gia: Ý nghĩa của bầu cử năm 2026

Từ lá phiếu đến Hiệu quả quản trị quốc gia: Ý nghĩa của bầu cử năm 2026

Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Đây không chỉ là một mốc chính trị quan trọng theo Hiến pháp và pháp luật, mà còn là thời điểm mở đầu cho một chu kỳ quản trị mới của đất nước trong bối cảnh yêu cầu cải cách thể chế, nâng cao năng lực thực thi và tăng tốc phát triển đang đặt ra ngày càng cấp thiết.

6 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia: Các điều kiện cơ bản cho ngày bầu cử đã được chuẩn bị đầy đủ, bài bản

Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia: Các điều kiện cơ bản cho ngày bầu cử đã được chuẩn bị đầy đủ, bài bản

Trao đổi với báo chí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Lê Quang Mạnh khẳng định, các điều kiện cơ bản cho ngày bầu cử đã được chuẩn bị tương đối đầy đủ, bài bản. Từ nay đến ngày 15/3/2026 là giai đoạn then chốt, đòi hỏi phải tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, không chủ quan, bảo đảm để mỗi lá phiếu của cử tri được thực hiện trong điều kiện thuận lợi, an toàn và đúng pháp luật.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đảm bảo công bằng, minh bạch trong vận động bầu cử

Đảm bảo công bằng, minh bạch trong vận động bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang bước vào giai đoạn “nước rút” với phần vận động bầu cử. Làm sao để đảm bảo công bằng giữa các ứng viên, tránh tình trạng vận động bầu cử trái phép là vấn đề đang được đặt ra.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại Hội An

Ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại Hội An

Sáng 2/3, tại phường Hội An, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 4.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

6 luật có hiệu lực từ ngày 1/3/2026: Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực

6 luật có hiệu lực từ ngày 1/3/2026: Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực

Luật Trí tuệ nhân tạo 2025; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND 2025; Luật Phục hồi, phá sản 2025; Luật Đầu tư 2025; Luật Quy hoạch 2025; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2025 có hiệu lực từ ngày 1/3/2026.

13 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay