Vinamilk ra mắt Optimum A2 Pro+: Siêu sữa uống dinh dưỡng với lợi ích cộng hưởng vượt trội từ đạm quý A2-6 HMO – MFGM & DHA

12:52 06/01/2026
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) chính thức ra mắt sản phẩm mới – Sữa uống dinh dưỡng Vinamilk Optimum A2 Pro+, mang đến giải pháp “siêu cộng hưởng lớn khôn” nhờ công thức lấy cảm hứng từ các dưỡng chất “vàng” có trong sữa mẹ. Với sản phẩm mới này, Vinamilk chính thức tham gia vào phân khúc sữa uống dinh dưỡng cao cấp.

Sữa uống dinh dưỡng Vinamilk Optimum A2 Pro+ là sản phẩm đầu tiên và duy nhất của Vinamilk sở hữu đủ 3 dưỡng chất cao cấp gồm đạm quý A2 – 6 HMO - MFGM & DHA trong một công thức. Khi phối hợp cùng nhau, ba dưỡng chất này hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hoá, tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch và phát triển tốt não bộ, được liên kết qua hệ trục Não - Ruột - Miễn dịch.

optimum-a2-pro-hinh-1a-1767678789.png

Sản phẩm sữa uống dinh dưỡng Vinamilk Optimum A2 Pro+ mới. Ảnh: Vinamilk

Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành khối Marketing, chia sẻ: “Vinamilk Optimum A2 Pro+ được ra đời từ sứ mệnh nâng cao chuẩn dinh dưỡng cho trẻ em Việt, dựa trên nền tảng khoa học thực chứng và nguồn cảm hứng từ dưỡng chất ‘vàng’ trong sữa mẹ. Chúng tôi hướng đến tầm nhìn tiên phong mang đến giải pháp dinh dưỡng quốc tế, hỗ trợ phát triển toàn diện não bộ, tiêu hóa và miễn dịch thông qua sự cộng hưởng vượt trội của đạm quý A2, 6 HMO, MFGM & DHA, mang đến những lợi ích sức khỏe vượt trội cho thế hệ tương lai của đất nước ngay từ giai đoạn sớm.”

Kế thừa giá trị Vinamilk Optimum vững bền, tự tin nâng tầm lên phân khúc cao cấp

Với tinh thần nhãn hàng “Nhà nào cũng có Mẹ”, Vinamilk Optimum luôn dày công nghiên cứu và phát triển sản phẩm dựa trên cảm hứng từ các dưỡng chất “vàng” có trong nguồn sữa mẹ quý giá và ứng dụng các thành tựu khoa học để trẻ có thể tiếp tục thụ hưởng trọn vẹn các dưỡng chất tối quan trọng như 6 HMO, MFGM… trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày. Vinamilk Optimum với sản phẩm Optimum Gold và Optimum Colos từng tự tin mang đến 6 HMO đầu tiên tại Việt Nam, nay chào đón thêm thành viên Optimum A2 Pro+.

Optimum A2 Pro+ ra mắt với hai dưỡng chất quý bổ sung: đạm A2 và MFGM, kết hợp cùng 6 HMO, mang đến giải pháp “siêu cộng hưởng lớn khôn” hỗ trợ sức khỏe tiêu hoá, miễn dịch và phát triển tốt trí não cho trẻ.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Điều hành Khối Nghiên cứu & Phát triển của Vinamilk, chia sẻ: “Sữa uống dinh dưỡng Vinamilk Optimum A2 Pro+ là bước tiến tiếp theo trong chiến lược phát triển sản phẩm của chúng tôi, được xây dựng trên nền tảng khoa học thực chứng và cảm hứng từ dưỡng chất “vàng” có trong sữa mẹ. Việc tích hợp thành công đạm A2 – 6 HMO - MFGM & DHA tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Vinamilk trong việc mang đến nguồn dinh dưỡng chuẩn quốc tế cho trẻ. Hiệu ứng “siêu cộng hưởng lớn khôn” của bộ ba dưỡng chất này trên “hệ trục” Não - Ruột – Miễn dịch sẽ giúp củng cố nền tảng phát triển cho trẻ em Việt, đồng thời mang đến sự an tâm trên hành trình nuôi trẻ”.

Sự kết hợp của đạm quý A2 – 6 HMO - MFGM & DHA tạo nền tảng cho “siêu cộng hưởng lớn khôn”

Trục não-ruột là một hệ thống “giao tiếp hai chiều” giữa ruột và não, nghĩa là hoạt động của ruột có thể ảnh hưởng đến cảm xúc, giấc ngủ và khả năng tập trung của trẻ, trong khi não ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động sinh lý của quá trình tiêu hóa – hấp thu(1). Vì vậy, cùng với mạng lưới thần kinh ruột độc đáo, hệ thần kinh ruột được ví như “bộ não thứ hai” của cơ thể (2). Khi tiêu hóa êm và miễn dịch được củng cố, việc hấp thu dưỡng chất được diễn ra tối ưu. Và đặc biệt, khi trí não phát triển vượt bậc, sẽ là tiền đề để con trở nên thông minh và sáng dạ hơn mỗi ngày. Đây chính là cơ sở khoa học cho việc Vinamilk lựa chọn bộ ba đạm A2 – 6 HMO – MFGM & DHA nhằm nuôi dưỡng hệ trục Não - Ruột – Miễn dịch, giúp mang đến siêu cộng hưởng lớn khôn cho trẻ.

           

optimum-a2-pro-hinh-2b-1767678800.png

Sự kết hợp của đạm quý A2 – 6 HMO - MFGM & DHA trong Vinamilk Optimum A2 Pro+ giúp củng cố nền tảng phát triển cho trẻ. Ảnh: Vinamilk

Trong bộ ba này, đạm A2 (A2 β – casein) là nguồn đạm quý từ giống bò A2 thuần chủng, có cấu trúc gần với đạm β – casein trong sữa mẹ. Để có được đạm A2 là một kỳ công khoa học từ việc chọn lựa, xác định đúng giống bò A2 nguyên thủy, rồi cẩn thận chăm sóc, phối giống thuần chủng. Hiện nay, nguồn đạm A2 trong sữa Vinamilk được khai thác từ hai giống bò chính là Jersey và Holstein. Đàn bò được kiểm tra gen định kỳ nhằm đảm bảo sữa thu được chứa đạm A2 đạt chuẩn với chất lượng cao.

Đạm A2 sau khi được tiêu hóa sẽ không dễ bị phân cắt hay chuyển hóa thành β-casomorphin-7 (βCM-7) - một hoạt chất có thể làm trẻ bị tiêu chảy, đầy hơi, đau bụng…(3) Vì vậy, các dưỡng chất trong sữa A2 phần nào được tiêu hóa – hấp thu hiệu quả hơn, đặc biệt hữu ích với những trẻ có hệ tiêu hóa còn non nớt. Ngoài ra, đạm A2 còn chứa các nguyên liệu cần thiết để phần nào xây dựng nền tảng thể chất và tạo ra các peptide hoạt tính sinh học hỗ trợ miễn dịch đường ruột, nâng cao sức đề kháng cho trẻ (4).

Vinamilk Optimum A2 Pro+ tiếp tục sở hữu 6 HMO trong công thức - một cải tiến tiên phong đã làm nên dấu ấn của dòng sản phẩm Vinamilk Optimum. Trong đó, HMO là dưỡng chất quý với hàm lượng chiếm nhiều thứ ba trong sữa mẹ,có vai trò nuôi dưỡng lợi khuẩn, giúp cân đối hệ vi sinh đường ruột và hỗ trợ tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch(5). Các axit béo chuỗi ngắn (SCFAs) (6) -  sản phẩm sau khi HMO được phân cắt, tham gia vào vô vàn quá trình sinh - hóa của cơ thể, trong đó có hoạt động của trục não ruột (7),  gián tiếp điều hòa giấc ngủ và hỗ trợ sức khỏe não bộ, giúp trẻ phần nào ngủ ngon hơn(8).

MFGM, màng cầu béo tự nhiên trong sữa mẹ, lại giữ vai trò quan trọng trong quá trình hình thành màng tế bào não. Nhờ chứa phospholipid, sphingomyelin và glycoprotein, MFGM hỗ trợ cải thiện khả năng nhận thức, ghi nhớ và ngôn ngữ của trẻ (9)(10). Ngoài ra, các hoạt chất như mucin và lactadherin trong MFGM còn góp phần tăng cường sức đề kháng, bảo vệ cơ thể khỏi tác nhân gây bệnh (11). Khi kết hợp với DHA, trẻ sẽ được hỗ trợ phát triển tốt trí não và thị giác.

Tóm lại, khi cùng xuất hiện trong một công thức của sản phẩm sữa uống dinh dưỡng, đạm A2 – 6 HMO - MFGM & DHA hỗ trợ tạo nên “siêu cộng hưởng lớn khôn” qua hệ trụcNão - Ruột – Miễn dịch, giúp trẻ hấp thu dinh dưỡng tối ưu, tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch và phát triển tốt trí não.

Hiện tại, sản phẩm Vinamilk Optimum A2 Pro+ 110ml đang được phân phối tại cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Vinamilk trên toàn quốc và các hệ thống phân phối trực tuyến của Vinamilk.

 

optimum-a2-pro-hinh-3-1767678800.png

Thành lập năm 1976, Vinamilk là công ty sữa lớn thứ 36 trên thế giới về doanh thu, có giá trị thương hiệu thuộc Top 6 thương hiệu giá trị nhất toàn cầu. Vinamilk hiện quản lý 15 trang trại, 16 nhà máy sữa hiện đại trong và ngoài nước, được xây dựng và vận hành với các tiêu chuẩn quốc tế. Vinamilk cung cấp đa dạng danh mục sản phẩm dinh dưỡng như sữa tươi, sữa bột, sữa chua, kem, nước trái cây… Sản phẩm của công ty đã xuất khẩu đến 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tìm hiểu thêm tại www.vinamilk.com.vn

PV

