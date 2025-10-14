Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

Vinamilk: Minh bạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm để bảo vệ niềm tin người tiêu dùng và khẳng định vị thế thương hiệu Việt

09:53 14/10/2025
Đó là ý kiến của ông Nguyễn Quốc Khánh – Giám đốc Điều hành Nghiên cứu và Phát triển của Vinamilk, tại Diễn đàn “Công nghệ Định danh và Truy xuất Nguồn gốc – Nâng tầm Hàng Việt” của Bộ Công Thương phối hợp cùng các bộ, ngành, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp tổ chức tuần qua (ngày 9/10).

Sự kiện có sự đồng hành của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) – doanh nghiệp tiên phong trong ứng dụng công nghệ định danh và truy xuất nguồn gốc trong sản xuất, kinh doanh.

Diễn đàn được nhằm khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng hệ sinh thái hàng hóa minh bạch, hiện đại, hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng Việt trên thị trường trong nước và quốc tế. Đây cũng là hoạt động cụ thể triển khai các chỉ đạo của Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 và Công điện số 72/CĐ-TTg ngày 24/5/2025 về tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh – Giám đốc Điều hành Nghiên cứu và Phát triển Vinamilk, minh bạch nguồn gốc không chỉ là yêu cầu quản lý mà còn là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. “Với Vinamilk, minh bạch và truy xuất nguồn gốc không chỉ là yêu cầu quản lý, mà là cam kết phát triển bền vững. Chúng tôi tin rằng mỗi sản phẩm đều cần một ‘tấm hộ chiếu minh bạch’ – để bảo vệ niềm tin người tiêu dùng và khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên thị trường toàn cầu”, ông Khánh khẳng định.

1-1760410381.JPG

Ông Nguyễn Quốc Khánh – Giám đốc Điều hành Nghiên cứu và Phát triển Vinamilk, trình bày việc ứng dụng công nghệ định danh và truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm Vinamilk. Ảnh: Vi Nam

Vinamilk là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam triển khai hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) từ năm 2007, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quản trị số và hiện đại hóa chuỗi cung ứng. Hệ thống ERP giúp doanh nghiệp quản lý toàn diện các hoạt động từ sản xuất, tài chính, kho vận, phân phối đến nhân sự, tạo nền tảng dữ liệu tập trung, đồng bộ và có khả năng truy xuất toàn trình.

Thông qua việc tích hợp ERP với hệ thống truy xuất nguồn gốc, Vinamilk hiện có thể lưu trữ và quản lý thông tin toàn bộ vòng đời sản phẩm – từ nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất, đóng gói, vận chuyển đến điểm bán – giúp doanh nghiệp chủ động minh bạch thông tin với người tiêu dùng, cơ quan quản lý và các đối tác quốc tế.

Từ góc nhìn thực tiễn, Vinamilk cho biết việc ứng dụng công nghệ định danh mang lại nhiều lợi ích: Nâng cao hiệu quả quản trị, giảm sai sót trong vận hành, tăng năng suất và đặc biệt là củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với thương hiệu Việt.    

2-1760410391.jpg

Các sản phẩm Vinamilk đến tay người tiêu dùng đều có thể truy xuất thông tin từ nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất, đóng gói, vận chuyển đến điểm bán. Ảnh: Vi Nam

Các nội dung chia sẻ của Vinamilk đã góp phần làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong việc cùng Nhà nước triển khai các giải pháp thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời khẳng định rằng minh bạch xuất xứ không chỉ là trách nhiệm mà còn là lợi thế cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, nhiều đại biểu cũng đã tập trung thảo luận các chủ đề trọng tâm như: truy xuất nguồn gốc trong quản lý thị trường hiện đại; phòng chống gian lận xuất xứ hàng hóa trong bối cảnh Việt Nam tham gia hơn 20 hiệp định thương mại tự do; chuẩn hóa hệ thống truy xuất trong thương mại điện tử; bảo đảm an ninh dữ liệu trong không gian số; và chia sẻ kinh nghiệm từ các doanh nghiệp điển hình.

Các đại biểu thống nhất cho rằng việc phát triển nền tảng truy xuất nguồn gốc thống nhất trên phạm vi quốc gia, ứng dụng các công nghệ hiện đại như blockchain, IoT, mã QR, chuẩn GS1… sẽ là chìa khóa giúp Việt Nam xây dựng thị trường hàng hóa minh bạch, công bằng và bền vững.

Sự đồng hành của các doanh nghiệp tiên phong như Vinamilk là minh chứng cho tinh thần chủ động, sáng tạo và cam kết đồng hành cùng Chính phủ trong hành trình nâng tầm hàng Việt, khẳng định vị thế thương hiệu Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

vinamilk
Cùng chủ đề
Phú Quốc dự báo sẽ đón lượng khách Nga đạt kỷ lục vào dịp cuối năm nay Thông tin kinh doanh
Phú Quốc dự báo sẽ đón lượng khách Nga đạt kỷ lục vào dịp cuối năm nay

Cuối năm nay, hàng loạt chuyến bay thẳng và charter từ các thành phố lớn của Nga và các nước...

Tôn vinh 40 doanh nghiệp dân tộc đại diện 40 năm đổi mới Thông tin kinh doanh
Tôn vinh 40 doanh nghiệp dân tộc đại diện 40 năm đổi mới

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Tập đoàn ROX vinh dự là 1 trong số 40 doanh nghiệp được Tạp chí...

“Siêu cảng” logistics thông minh của Bầu Hiển chính thức kích hoạt kho hàng không kéo dài Thông tin kinh doanh
“Siêu cảng” logistics thông minh của Bầu Hiển chính thức kích hoạt kho hàng không kéo dài

Ngày 10/10, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kết nối Việt Nam – Singapore, “siêu cảng” Việt Nam SuperPortTM...

MB lần thứ sáu liên tiếp được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” năm 2025 Thông tin kinh doanh
MB lần thứ sáu liên tiếp được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” năm 2025

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục ghi dấu ấn trên trường quốc tế khi lần thứ sáu liên...

Flora Avenue: Đại lộ hoa nâng tầm trải nghiệm sống giữa lòng Sun Urban City Thông tin kinh doanh
Flora Avenue: Đại lộ hoa nâng tầm trải nghiệm sống giữa lòng Sun Urban City

Từ cảm hứng của những đại lộ hoa nổi tiếng thế giới, Sun Group kiến tạo Đại lộ hoa hơn...

Nữ chủ xe VinFast VF 3: “Tiện lợi cho lái mới, kinh tế cho dân văn phòng” Thông tin kinh doanh
Nữ chủ xe VinFast VF 3: “Tiện lợi cho lái mới, kinh tế cho dân văn phòng”

Với kiểu dáng xinh xắn, kích thước nhỏ gọn dễ xoay sở trong phố, tiện lợi cho công việc và...

Mới cập nhật
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Bảo đảm tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội thành công tốt đẹp nhất

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Bảo đảm tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội thành công tốt đẹp nhất

Chiều 13/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn chủ trì phiên họp nhằm hoàn thiện các công tác chuẩn bị của Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng và các sự kiện liên quan tại Việt Nam (Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước Hà Nội).

2 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đảng bộ Chính phủ quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới

Đảng bộ Chính phủ quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới

Bí thư TW Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thay mặt Đảng bộ Bộ Ngoại giao và Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã trình bày các tham luận.

2 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Doanh nhân Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG: Mỗi bước tiến của doanh nghiệp đều góp phần vào sự phồn vinh của đất nước

Doanh nhân Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG: Mỗi bước tiến của doanh nghiệp đều góp phần vào sự phồn vinh của đất nước

Hơn ba thập kỷ dẫn dắt Tập đoàn BRG khẳng định vị thế là một tập đoàn kinh tế dịch vụ đa ngành hàng đầu Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thị Nga vẫn giữ cho mình tinh thần tiên phong và khát vọng kiến tạo. Với bà, mỗi bước tiến của doanh nghiệp đều góp phần vào sự phồn vinh của đất nước.

22 giờ trước Đọc chuyên sâu

Phú Quốc dự báo sẽ đón lượng khách Nga đạt kỷ lục vào dịp cuối năm nay

Phú Quốc dự báo sẽ đón lượng khách Nga đạt kỷ lục vào dịp cuối năm nay

Cuối năm nay, hàng loạt chuyến bay thẳng và charter từ các thành phố lớn của Nga và các nước khối CIS sẽ cất cánh tới Phú Quốc, dự báo giúp bùng nổ lượt khách quốc tế tới đảo Ngọc – nơi vừa được nhận danh hiệu đảo đẹp nhất Châu Á của Condé Nast Traveler.

22 giờ trước Thông tin kinh doanh

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong hoạt động của Toà án: Kinh nghiệm từ “Toà án thông minh” của Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong hoạt động của Toà án: Kinh nghiệm từ “Toà án thông minh” của Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

Bài viết phân tích kinh nghiệm của Trung Quốc, chỉ ra thành tựu về hiệu quả, minh bạch và tiếp cận công lý, đồng thời nêu hạn chế về dữ liệu, thuật toán và niềm tin xã hội. Trên cơ sở phân tích tài liệu chính sách và nghiên cứu tình huống, nghiên cứu rút ra bài học cho Việt Nam, trong đó việc ứng dụng AI trong tư pháp hiện còn hạn chế và mới ở giai đoạn thí điểm.

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Sửa đổi Luật Giám định tư pháp và những vấn đề cần quan tâm nhìn từ công tác tố tụng các đại án kinh tế thời gian qua

Sửa đổi Luật Giám định tư pháp và những vấn đề cần quan tâm nhìn từ công tác tố tụng các đại án kinh tế thời gian qua

(Pháp lý) –Nghiên cứu từ công tác giám định thiệt hại các đại án kinh tế thời gian qua, cho thấy một số điều luật của Luật Giám định tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhất là yêu cầu giám định về tài chính, ngân hàng, chứng khoán, đất đai, xây dựng, công nghệ... Bài viết này tập trung phân tích những bất cập đó, từ đó đề xuất kiến nghị hoàn thiện khung pháp lý cho công tác giám đinh tư pháp.

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Pháp luật về chống chuyển giá: Kinh nghiệm của một số nước và tham vấn cho Việt Nam

Pháp luật về chống chuyển giá: Kinh nghiệm của một số nước và tham vấn cho Việt Nam

(Pháp lý) – Theo số liệu mới đây nhất của Bộ Tài chính, năm 2023 có hơn 50% DN FDI báo lỗ, trong số đó có không ít DN FDI mặc dù có sản phẩm thống lĩnh thị trường ở Việt Nam. Hệ lụy của hoạt động chuyển giá đã ảnh hưởng xấu tới thu ngân sách nhà nước , làm giảm tính cạnh tranh của thị trường, ảnh hưởng tới các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Trước thực tế này, cơ quan chức năng cần sớm nghiên cứu kinh nghiệm pháp luật về chống chuyển giá của các nước, để sớm hoàn thiện pháp luật về chống chuyển giá.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất 2 năm liên tiếp được Tạp chí Mỹ vinh danh Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á

Nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất 2 năm liên tiếp được Tạp chí Mỹ vinh danh Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á

Bà Mai Kiều Liên - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vinamilk được Tạp chí Fortune (Mỹ) vinh danh trong danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất Châu Á năm 2025 (Fortune Most Powerful Women Asia 2025). Bà là nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất trong ngành F&B và FMCG hai năm liên tiếp được vinh danh trong danh sách này (2024, 2025).

1 ngày trước Đọc chuyên sâu

Chuyển đổi số trong lập pháp và thi hành pháp luật: Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu mở - Thách thức và cơ hội

Chuyển đổi số trong lập pháp và thi hành pháp luật: Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu mở - Thách thức và cơ hội

(Pháp lý). Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số đã trở thành một xu thế tất yếu trong quản trị quốc gia. Trong lĩnh vực pháp luật, chuyển đổi số không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, mà còn tạo nền tảng để xây dựng một hệ thống pháp luật minh bạch, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Cùng MB chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do bão lũ

Cùng MB chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do bão lũ

Cơn bão số 10 (Bualoi), cơn bão số 11 (Matmo) và hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh, thành phố phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Trước tình hình đó, ngày 2/10 vừa qua, thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam đã ra Lời kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10 (Bualoi).

1 ngày trước Thông tin cần biết

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay