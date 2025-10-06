Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Vinamilk lần thứ 14 liên tiếp được vinh danh Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

09:30 06/10/2025
14 năm liên tiếp được vinh danh trong Top50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam (TOP50), Vinamilk cho thấy bản lĩnh tiên phong và sức bền của doanh nghiệp đầu ngành, khẳng định vị thế biểu tượng thương hiệu quốc gia trong hành trình gần 50 năm phát triển.

Bảng xếp hạng “50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” (TOP50) do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư phối hợp cùng công ty chứng khoán Thiên Việt triển khai trên cơ sở đo lường kết quả kinh doanh các công ty liên tiếp 3 năm, dựa vào 3 chỉ số tăng trưởng: Doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên cổ phiếu. Kết quả đo lường nhằm đánh giá khách quan năng lực quản trị của doanh nghiệp.

TOP50 đã trải qua 14 năm khảo sát và xếp hạng thành công các công ty (2012-2025); Vinamilk đạt thành tích 14 lần liên tục có mặt trong bảng xếp hạng này. Điều này thể hiện năng lực vững chắc của doanh nghiệp trước những biến thiên của nền kinh tế trong gần hai thập niên qua.

anh-01-1759717239.jpg

Đại diện Vinamilk - Ông Đỗ Thanh Tuấn, Giám đốc Đối ngoại - nhận vinh danh Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025 – Ảnh: Nguyễn Hoàng

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Vinamilk đạt tổng doanh thu hợp nhất là 29.710 tỷ đồng, hoàn thành 46,1% kế hoạch năm; với doanh thu thuần trong nước và nước ngoài đạt lần lượt 23.624 tỷ đồng và 6.035 tỷ đồng.

Tính đến quý 2 năm 2025, biên lợi nhuận gộp của Vinamilk đạt 42,0%, tăng 170 điểm cơ bản (đcb) so với quý trước nhờ quy mô doanh số cải thiện. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, chỉ số này đạt 41,2%. Lợi nhuận sau thuế (LNST) hợp nhất quý 2/2025 đạt 2.489 tỷ đồng và lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 đạt 4.076 tỷ đồng, hoàn thành 42,1% kế hoạch năm và thu nhập mỗi cổ phần đạt 1.720 đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Vinamilk tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển với hơn 70 sản phẩm (bao gồm các sản phẩm mới và sản phẩm cải tiến). Các sản phẩm này cho thấy những bước tiến vượt trội trong đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam. Các sản phẩm được phát triển để đón đầu các xu hướng tiêu dùng hiện nay như sữa cao đạm, sữa thực vật, tăng cường hệ miễn dịch, sản phẩm mang đến trải nghiệm thú vị cho người tiêu dùng trẻ, sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt cho người lớn tuổi, …

anh-02-1759717315.jpg

Các sản phẩm Vinamilk chinh phục giới trẻ năng động, hiện đại và đầy nhiệt huyết - Ảnh: Vinam

Liên tục mở rộng thị trường quốc tế - hiện Vinamilk đã có mặt tại 65 quốc gia và lần đầu tiên đưa doanh thu xuất khẩu vượt mốc 20% tổng doanh thu hợp nhất.

Điểm chung giúp các doanh nghiệp được vinh danh trong các bảng xếp hạng trên chính là duy trì sự tăng trưởng cao về doanh thu và lợi nhuận. Trong đó, nổi bật là mức độ cam kết của đội ngũ lãnh đạo với ngành nghề kinh doanh cốt lõi và xu hướng phát triển bền vững theo các tiêu chí ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị).

Phát triển bền vững cũng là 1 trong 4 mũi nhọn chiến lược của Vinamilk trong giai đoạn 2022-2026. Với thông điệp “Chúng tôi thay đổi vì bạn”, Vinamilk đang cho thấy sự thích ứng linh hoạt với các xu hướng tiêu dùng mới. Việc tập trung vào nghiên cứu - phát triển, cải tiến sản phẩm bước đầu cho thấy hiệu quả, khi một số sản phẩm mới đã chiếm tới 10% doanh thu trong cùng dòng sản phẩm.

Tháng 8/2025, Vinamilk được Brand Finance xếp hạng thương hiệu AAA+, mức cao nhất về sức mạnh thương hiệu, đồng thời được đánh giá là Top 1 thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu. Vinamilk tiếp tục là doanh nghiệp sữa duy nhất của Việt Nam năm thứ hai liên tiếp lọt vào bảng xếp hạng Fortune 500 Southeast Asia 2025 vừa được Tạp chí kinh tế hàng đầu của Mỹ - Fortune - công bố giữa tháng 6/2025.

Trong năm 2025, Việt Nam, nhờ sự đóng góp của Vinamilk, đã vươn lên Top 5 quốc gia có đóng góp vào giá trị ngành sữa toàn cầu. Vinamilk đã giành vị trí "quán quân" tại 2 hạng mục chính của Giải thưởng đổi mới ngành sữa thế giới.

PV

