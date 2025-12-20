Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Vinamilk là doanh nghiệp duy nhất trong ngành sữa nhận Bằng khen xuất khẩu tiêu biểu của Bộ Công thương

09:59 20/12/2025
Với những đóng góp nổi bật cho hoạt động xuất khẩu ngành sữa và vai trò tiên phong đưa sản phẩm dinh dưỡng Việt Nam ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa được Bộ Công Thương trao Bằng khen Doanh nghiệp xuất khẩu tiêu biểu.

Ngày 19 tháng 12 năm 2025, tại Hội nghị tổng kết Bộ Công Thương, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành, Bộ Công Thương đã công bố kết quả xuất nhập khẩu năm 2025 và vinh danh các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động xuất khẩu năm 2024. Trong đó, Vinamilk là doanh nghiệp ngành sữa duy nhất góp mặt trong danh sách được vinh danh.

anh-01-1766199518.jpg

Ông Võ Trung Hiếu, Giám đốc Kinh doanh quốc tế Vinamilk vinh dự được Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trao Bằng khen Doanh nghiệp xuất khẩu tiêu biểu. Ảnh: Vi Nam

Trong nhiều năm qua, xuất khẩu luôn được Vinamilk xác định là trụ cột chiến lược song hành cùng thị trường nội địa. Trên nền tảng là doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam, Vinamilk từng bước xây dựng năng lực cạnh tranh quốc tế thông qua đầu tư công nghệ, chuẩn hóa quy trình sản xuất, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và áp dụng hệ thống quản trị theo thông lệ quốc tế.

Đến nay, sản phẩm của Vinamilk đã có mặt tại 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, trải rộng từ Trung Đông, Đông Nam Á, Đông Á đến châu Âu, châu Đại Dương, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Phi. Danh mục sản phẩm xuất khẩu ngày càng đa dạng, bao gồm sữa bột, sữa nước, sữa đặc, sữa chua, kem, sữa thực vật và nước dừa. Các sản phẩm không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của thị trường nhập khẩu mà còn được nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp với thể trạng, khẩu vị và thói quen tiêu dùng của từng khu vực, thể hiện định hướng phát triển xuất khẩu theo chiều sâu, dựa trên chất lượng và sự phù hợp thị trường.

Vinamilk đã đưa nguồn dinh dưỡng đạt chuẩn quốc tế với mức giá phù hợp đến trẻ em tại các quốc gia đang phát triển, trong đó có nhiều thị trường châu Phi; đồng thời chủ động đón đầu xu hướng tiêu dùng tại các nước phát triển, như Úc và New Zealand. Song song đó, doanh nghiệp tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế về bao bì thân thiện với môi trường, khẳng định định hướng phát triển bền vững trong toàn bộ hoạt động xuất khẩu.

anh-02a-1766199529.jpg

Vinamilk tại Hội chợ ThaiFex 2025 - Ảnh: Vi Nam

Trong năm 2025, Vinamilk tham gia gần 40 hội chợ và chương trình xúc tiến thương mại quốc tế, chủ động đồng hành cùng các chương trình xúc tiến của Bộ Công Thương và các địa phương. Việc tham gia sâu rộng vào các hoạt động kết nối giao thương thể hiện sự chủ động của doanh nghiệp trong việc mở rộng thị trường, đa dạng hóa đối tác và nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế, phù hợp với định hướng chung của ngành Công Thương trong giai đoạn mới.

Đối với các thị trường có yêu cầu cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, Úc hay Mỹ, sản phẩm của Vinamilk phải vượt qua hệ thống kiểm định nghiêm ngặt của các tổ chức quốc tế, đáp ứng các tiêu chuẩn cao về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, doanh nghiệp đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển, chủ động thiết kế các dòng sản phẩm phù hợp với đặc thù văn hóa, ẩm thực và nhu cầu dinh dưỡng của từng thị trường, tạo nền tảng cho sự hiện diện lâu dài và bền vững.

Những nỗ lực này được phản ánh qua kết quả xuất khẩu tích cực. Năm 2024, doanh thu thuần từ các thị trường nước ngoài của Vinamilk đạt 10.983 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ, đóng góp quan trọng vào doanh thu hợp nhất 61.824 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng mạnh, đạt gần 8.350 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ; doanh nghiệp mở rộng thêm hai thị trường mới, nâng tổng số thị trường xuất khẩu lũy kế lên 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.

anh-03-1766199529.jpg

Vinamilk tại Hội chợ Gulfood 2025 - Ảnh: Vi Nam

Uy tín và vị thế của Vinamilk trên thị trường quốc tế tiếp tục được củng cố thông qua các đánh giá độc lập. Theo Brand Finance, năm 2025 Vinamilk được xếp hạng là thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu với mức xếp hạng cao nhất AAA+, đồng thời là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong Top 10 thương hiệu sữa giá trị nhất thế giới. Kết quả này cho thấy năng lực cạnh tranh ngày càng rõ nét của các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực chế biến thực phẩm có giá trị gia tăng cao.

Bằng khen Doanh nghiệp xuất khẩu tiêu biểu năm 2024 của Bộ Công Thương được trao trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết 2025 không chỉ là sự ghi nhận cho kết quả kinh doanh, mà còn khẳng định vai trò của Vinamilk là một doanh nghiệp xuất khẩu chủ lực của ngành sữa. Từ nền tảng đó, Vinamilk tiếp tục được kỳ vọng sẽ đồng hành cùng Bộ Công Thương trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển xuất khẩu giai đoạn 2026 - 2030, góp phần nâng cao giá trị hàng hóa Việt Nam và thúc đẩy thương hiệu quốc gia trong tiến trình hội nhập sâu rộng vào sân chơi toàn cầu, góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

PV

