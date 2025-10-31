Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Vietjet và Rolls-Royce ký kết hợp đồng động cơ Trent 7000 trị giá 3,8 tỷ Đô la Mỹ trong chuyến thăm Vương quốc Anh của Tổng bí thư Tô Lâm

11:16 31/10/2025
Vietjet và Rolls-Royce vừa ký kết hợp đồng 92 động cơ Trent 7000, bao gồm cả dịch vụ bảo dưỡng toàn diện trị giá 3,8 tỷ Đô la Mỹ. Lễ trao văn kiện ký kết chính thức diễn ra trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Việt Nam và Ông Matt Western, Đặc phái viên Thủ tướng Anh tại Hội Nghị Kinh tế Cấp Cao Việt Nam - Anh.

Sự kiện nằm trong chương trình chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Vương quốc Anh, cột mốc lịch sử đánh dấu quan hệ hai nước được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực hàng không, công nghệ và đầu tư.

1-1761884182.jpg

Tổng Giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương (giữa, phải) và ông Ewen McDonald, Tổng Giám đốc Thương mại Tập đoàn Rolls-Royce (giữa, trái) ký kết hợp đồng động cơ và dịch vụ động cơ Trent 7000 trị giá 3,8 tỷ Đô la Mỹ tại Bộ Ngoại giao Anh

Chủ tịch Vietjet, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, chia sẻ: “Mỗi chiếc tàu bay không chỉ chở hành khách, mà còn chở theo những ước mơ, tri thức và niềm tự hào của một dân tộc. Rolls-Royce đã đồng hành cùng Vietjet, giúp chúng tôi biến những ước mơ bay của người dân thành hiện thực, mang đến cho hành khách những hành trình an toàn, tiện nghi và hạnh phúc.

Cùng nhau, chúng ta không chỉ kết nối các thành phố và quốc gia, mà còn kết nối con người, văn hoá và tương lai, trở thành cầu nối tăng trưởng, hợp tác và thịnh vượng giữa các nền kinh tế – vì một thế giới bình an và tốt đẹp hơn”.

Ông Ewen McDonald, Tổng Giám đốc Thương mại Tập đoàn Rolls-Royce, cho biết: “Tôi rất vui mừng được chứng kiến và đồng hành cùng sự lớn mạnh của Vietjet. Thỏa thuận ký kết ngày hôm nay sẽ mở ra cơ hội lớn để Vietjet tiếp tục mở rộng mạng bay, mang đến cơ hội đi lại tiết kiệm, tiện nghi và giàu trải nghiệm cho hành khách trên khắp thế giới. Vietjet hiện là một trong những khách hàng lớn nhất của Rolls-Royce, chúng tôi tự hào  đồng hành cùng Vietjet trên hành trình phát triển ấn tượng của hãng.”

2-1761884157.jpg

Tng Bí thư Tô Lâm (gia) chng kiến Vietjet trao hp đồng vi Rolls-Royce ti Hi Ngh Kinh tế Cp Cao Vit Nam - Anh

Những động cơ Trent 7000 tiên tiến này sẽ được lắp trên đội tàu 40 chiếc A330neo, sẵn sàng bay thẳng tới châu Âu trong thời gian tới. Bên cạnh hợp đồng mua động cơ, Vietjet tiếp tục lựa chọn dịch vụ bảo dưỡng toàn diện, giúp tối ưu hiệu quả vận hành và kéo dài tuổi thọ khai thác động cơ.

Đơn hàng giúp Vietjet nâng cao hiệu quả khai thác, giảm phát thải, mang tới dịch vụ an toàn, tiện nghi, hiện đại cho hành khách, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm cho người dân Vương quốc Anh, thúc đẩy sáng tạo trong công nghệ hàng không, tăng cường quan hệ kinh tế, đầu tư giữa Việt Nam, Vương quốc Anh và châu Âu.

