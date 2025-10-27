Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Kinh doanh - Quốc tế

Việt Nam, Hoa Kỳ công bố Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định Thương mại đối ứng

09:30 27/10/2025
Theo thông tin từ Bộ Công Thương, ngày 26/10, Việt Nam và Hoa Kỳ đã đồng ý công bố Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng (Tuyên bố chung) nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Donald Trump tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tổ chức từ ngày 26-28/10/2025 tại Kuala Lumpur, Malaysia.
1-1761532251.jpg

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có cuộc tiếp xúc ngắn với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ - Ảnh: VGP

Tuyên bố chung là văn bản mà Việt Nam và Hoa Kỳ thống nhất đưa ra để thể hiện kết quả về đàm phán thương mại đối ứng giữa hai nước cho đến nay cũng như để ghi nhận nỗ lực của các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ trong việc xây dựng quan hệ kinh tế, thương mại trên cơ sở cân bằng, ổn định và bền vững, phù hợp với mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tuyên bố chung đề cập đến các nội dung chính của Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, theo đó cả Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ cùng hợp tác trên tinh thần xây dựng để giải quyết mối quan tâm của cả hai bên liên quan đến các rào cản phi thuế quan, thống nhất các cam kết liên quan đến thương mại số, dịch vụ và đầu tư; thảo luận về sở hữu trí tuệ, phát triển bền vững cũng như tăng cường hợp tác để nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng…

Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận và triển khai các công việc tiếp theo hướng đến hoàn thành Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng trên nguyên tắc cởi mở, xây dựng, bình đẳng, tôn trọng độc lập, tự chủ, thể chế chính trị, cùng có lợi và cân nhắc tới trình độ phát triển của nhau. 

Xem toàn văn Tuyên bố chung 

tại đây

Từ cuối tháng 4/2025, Việt Nam và Hoa Kỳ đã tổ chức nhiều phiên đàm phán thương mại đối ứng ở cả cấp kỹ thuật và cấp Bộ trưởng. Đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm Trưởng đoàn, thành viên gồm lãnh đạo và cán bộ của các bộ và cơ quan: Công Thương, Ngoại giao, Công an, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học Công nghệ, Nội vụ, Xây dựng, Y tế, Ngân hàng Nhà nước và Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Nhiều phiên đàm phán trực tiếp và trực tuyến đã diễn ra giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên với Trưởng Cơ quan Đại diện thương mại Hoa Kỳ (USTR) Jamieson Greer và Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick.

Rạng sáng ngày 1/8/2025 (giờ Việt Nam), Nhà Trắng đã đăng tải Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc điều chỉnh mức thuế đối ứng, theo đó Hoa Kỳ điều chỉnh mức thuế đối ứng cho 69 nước và vùng lãnh thổ được liệt kê trong Phụ lục I. Theo Phụ lục này, mức thuế đối ứng dành cho Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam tính đến hết tháng 9 năm 2025, tổng kim ngạch trao đổi thương mại song phương đạt khoảng 126,4 tỷ USD.

Theo baochinhphu.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://baochinhphu.vn/viet-nam-hoa-ky-cong-bo-tuyen-bo-chung-ve-khuon-kho-hiep-dinh-thuong-mai-doi-ung-102251026170648115.htm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Một số giải pháp hoàn thiện quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài Kinh doanh - Quốc tế
Một số giải pháp hoàn thiện quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

(Pháp lý). Chính sách đầu tư thay đổi và các yêu cầu nghiêm ngặt từ các quốc gia tiếp nhận...

Một số quy định pháp luật của Mỹ liên quan đến công nghệ chuỗi khối Blockchain và tham khảo cho Việt Nam Kinh doanh - Quốc tế
Một số quy định pháp luật của Mỹ liên quan đến công nghệ chuỗi khối Blockchain và tham khảo cho Việt Nam

Việt Nam hiện chưa có hàng lang pháp lý rõ ràng cho công nghệ Blockchain để thúc đẩy sự phát...

Từ thị trường mới nổi đến quốc gia đáng đầu tư Kinh doanh - Quốc tế
Từ thị trường mới nổi đến quốc gia đáng đầu tư

Ngày 8/10/2025, một tin vui lớn lan tỏa khắp cộng đồng kinh tế – tài chính Việt Nam: tổ chức...

Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của WTO Kinh doanh - Quốc tế
Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của WTO

(Pháp lý). Trong các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, WTO được xem là một cơ...

Thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật tư vấn cho Chính phủ về thương mại và đầu tư quốc tế: Kinh nghiệm của một số nước và đề xuất đối với Việt Nam Kinh doanh - Quốc tế
Thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật tư vấn cho Chính phủ về thương mại và đầu tư quốc tế: Kinh nghiệm của một số nước và đề xuất đối với Việt Nam

Bài viết tập trung phân tích làm rõ những biện pháp mà một số nước đã sử dụng để xây...

Hàn Quốc: Quốc gia có hệ thống pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ rất phát triển Kinh doanh - Quốc tế
Hàn Quốc: Quốc gia có hệ thống pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ rất phát triển

Nhìn chung, Hàn Quốc có chính sách cởi mở đối với đầu tư nước ngoài, nhất là đối với các...

Mới cập nhật
Toạ đàm chính sách: “Tăng cường chiến lược phòng ngừa tội phạm mạng hiệu quả trong khuôn khổ Công ước”

Toạ đàm chính sách: “Tăng cường chiến lược phòng ngừa tội phạm mạng hiệu quả trong khuôn khổ Công ước”

Trong khuôn khổ các sự kiện bên lề của Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, chiều 26/10/2025 đã diễn ra Toạ đàm chính sách “Tăng cường chiến lược phòng ngừa tội phạm mạng hiệu quả trong khuôn khổ Công ước”.

2 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Lễ mở ký Công ước Hà Nội thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế

Lễ mở ký Công ước Hà Nội thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế

Trả lời phóng viên báo chí, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định Lễ mở ký Công ước Hà Nội đã thành công toàn diện trên mọi phương diện và có ý nghĩa rất lớn đối với cộng đồng quốc tế.

3 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Triển khai hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV/2025

Triển khai hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV/2025

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ký Quyết định số 156/QH-HĐPH ngày 24/10/2025 phê duyệt Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2025 của Hội đồng này.

3 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Tiền Giang (TGAC) tổng kết 6 tháng hoạt động: Xây nền tảng – Gắn kết tri thức – Hướng tới phát triển bền vững

Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Tiền Giang (TGAC) tổng kết 6 tháng hoạt động: Xây nền tảng – Gắn kết tri thức – Hướng tới phát triển bền vững

(Pháp lý) - Chiều 25/10/2025, tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Tiền Giang (TGAC) tổ chức Lễ tổng kết 6 tháng hoạt động đầu tiên (từ 25/4 đến 25/10/2025). Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng, quy tụ đông đảo lãnh đạo Trung tâm, các trọng tài viên, nhà tài trợ, khách mời và cơ quan báo chí.

21 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

MB tăng trưởng bền vững, kiểm soát rủi ro hiệu quả, dẫn đầu chuyển đổi số toàn diện

MB tăng trưởng bền vững, kiểm soát rủi ro hiệu quả, dẫn đầu chuyển đổi số toàn diện

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã chứng khoán: MBB) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025, ghi nhận tăng trưởng tích cực trên cả quy mô, hiệu quả và chất lượng tài sản, khẳng định sức bật nội lực trong bối cảnh thị trường tài chính còn nhiều biến động.

22 giờ trước Thông tin kinh doanh

Vì sao VinFast VF 5 liên tiếp là quán quân doanh số thị trường ô tô Việt?

Vì sao VinFast VF 5 liên tiếp là quán quân doanh số thị trường ô tô Việt?

VinFast VF 5 là minh chứng cho một chiếc SUV đô thị “có tất cả trong một”, vừa hợp lý về giá, vừa thuyết phục về trải nghiệm lái và đặc biệt là cực kỳ tiết kiệm chi phí.

23 giờ trước Thông tin kinh doanh

Công ước Hà Nội gửi đi 3 thông điệp mang ý nghĩa sâu sắc và lâu dài đối với thế giới

Công ước Hà Nội gửi đi 3 thông điệp mang ý nghĩa sâu sắc và lâu dài đối với thế giới

Sáng 25/10/2025, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề “Chống tội phạm mạng, chia sẻ trách nhiệm, hướng tới tương lai". Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi Lễ.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Luật Báo chí sửa đổi: Phát triển đi đôi với quản lý hiệu quả

Luật Báo chí sửa đổi: Phát triển đi đôi với quản lý hiệu quả

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Luật Báo chí (sửa đổi), vấn đề này đang thu hút sự quan tâm của người làm báo và dư luận xã hội.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Đề xuất sửa đổi điều kiện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp

Đề xuất sửa đổi điều kiện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Theo đó, Bộ đề xuất quy định mới về điều kiện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Sáng nay khai mạc Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Sáng nay khai mạc Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Hôm nay, ngày 25/10/2025, Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai" diễn ra tại Hà Nội. Đây là dấu mốc lịch sử không chỉ với cộng đồng quốc tế mà còn khẳng định vai trò vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay