Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất khu vực

13:52 07/11/2025
(Pháp lý). Theo báo cáo cập nhật tình hình kinh tế mới nhất từ Ngân hàng Thế giới (World Bank), Việt Nam đã trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á, với mức tăng trưởng GDP thực đạt 7,9% trong chín tháng đầu năm 2025. Tuy nhiên, triển vọng kinh tế vẫn đang đối mặt với nhiều bất định, đặc biệt là những yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến đà phát triển này.

Ông Sacha Dray, Kinh tế trưởng của World Bank, cho biết động lực chính cho sự tăng trưởng này đến từ lĩnh vực sản xuất công nghiệp định hướng xuất khẩu và khu vực dịch vụ. Thực tế cho thấy xuất khẩu đã tăng mạnh, một phần nhờ vào việc các đơn hàng được đẩy lên sớm và những cuộc đàm phán về thuế quan giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Chỉ số PMI trong tháng 9 vừa qua cũng cho thấy sự mở rộng của các hoạt động sản xuất.

Bên cạnh đó, tăng trưởng đầu tư cũng đang duy trì ổn định. Cả cam kết và giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đều có xu hướng tăng lên, đi kèm với sự phát triển của đầu tư từ khu vực tư nhân trong nước và nhà nước. Điều này tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Báo cáo Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam mới nhất tháng 10.2025 của WB cho thấy lạm phát được kiểm soát ổn định. Theo đó, Biểu đồ minh họa điều này bằng cách cho thấy đường lạm phát “Toàn phần” (màu đen) và lạm phát “Cơ bản” (màu đỏ) đều dao động tương đối ổn định, chủ yếu quanh mức 3%, dưới 4% trong giai đoạn từ tháng 9.2024 đến tháng 9.2025

Dù tiêu dùng tư nhân vẫn có dấu hiệu phục hồi, đóng góp của nó vào tăng trưởng GDP vẫn còn hạn chế. Doanh số bán lẻ cho thấy sự cải thiện, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, nhưng vẫn cần có thêm những yếu tố hỗ trợ khác để thúc đẩy tăng trưởng toàn diện.

Chính sách tài khóa cũng đang được mở rộng, nhờ vào việc tăng cường đầu tư công. Bối cảnh tài khóa hiện tại được đánh giá là tích cực, với nợ công khoảng 34% GDP và thâm hụt ngân sách duy trì ở mức 1-2% GDP. Tuy nhiên, mặc dù tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đã cải thiện, việc triển khai thực tế vẫn gặp khó khăn. Dự báo, tác động tích cực của đầu tư công sẽ được thể hiện rõ rệt hơn trong trung hạn khi nhiều dự án đang trong giai đoạn khởi động.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, ông Sacha Dray cũng cảnh báo về những rủi ro trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Chính sách tiền tệ hiện tại đang phải đối mặt với áp lực ổn định tỷ giá. Tính đến tháng 9 năm 2025, đồng Việt Nam đã mất giá khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do chênh lệch lãi suất giữa VND và USD cùng với các yếu tố nội tại.

Một trong những rủi ro đáng chú ý khác là tốc độ tăng trưởng tín dụng đang diễn ra quá nhanh. Tăng trưởng tín dụng đã đạt 19,5% so với cùng kỳ, vượt qua mục tiêu đề ra của Ngân hàng Nhà nước. Đặc biệt, đà tăng này chủ yếu xuất phát từ cho vay trong lĩnh vực bất động sản.

Mặc dù chất lượng tài sản trong hệ thống ngân hàng vẫn ổn định với tỷ lệ nợ xấu ước tính khoảng 6,6% vào năm 2024, khả năng hấp thụ rủi ro của các ngân hàng đang có xu hướng giảm. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đã giảm xuống còn 80,4% vào quý 3 năm 2025, cho thấy sự cần thiết phải thận trọng trong việc mở rộng tín dụng.

Báo cáo của WB tháng 10.2025 chỉ ra một rủi ro lớn khác khi tăng trưởng tín dụng quá nhanh

Báo cáo của World Bank tháng 10 năm 2025 cũng chỉ ra rằng lạm phát hiện đang được kiểm soát ở mức ổn định. Đường lạm phát “Toàn phần” và “Cơ bản” đều dao động quanh mức 3%, dưới 4% trong giai đoạn từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 9 năm 2025. Điều này cho thấy chính sách tiền tệ của Việt Nam đã có những bước đi đúng đắn trong việc ổn định giá cả.

Tuy nhiên, với những bất định hiện tại và áp lực từ bên ngoài, Việt Nam cần phải có những chiến lược phù hợp để duy trì tốc độ tăng trưởng này. Việc theo dõi và điều chỉnh chính sách kịp thời sẽ là yếu tố quyết định giúp nền kinh tế Việt Nam phát triển bền vững trong thời gian tới.

Tóm lại, mặc dù Việt Nam đang trải qua một giai đoạn tăng trưởng kinh tế ấn tượng, nhưng những thách thức từ chính sách tiền tệ, rủi ro tín dụng và các yếu tố bên ngoài vẫn cần được giải quyết để đảm bảo một tương lai phát triển ổn định và bền vững hơn.

Bùi Lộc

