Đề xuất giao gần 300 thẩm quyền của Trung ương cho TP.HCM trong Luật Đô thị đặc biệt

14:53 22/05/2026
Trong dự thảo Luật Đô thị đặc biệt mới nhất, TP.HCM đề xuất giao HĐND TP hơn 140 thẩm quyền, giao UBND TP hơn 130 thẩm quyền và giao Chủ tịch UBND TP.HCM 20 thẩm quyền.
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; Giám đốc Sở Tư pháp TP Nguyễn Thị Hồng Hạnh và Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM Trương Minh Huy Vũ chủ trì hội thảo - Ảnh: KỲ PHONG

Sáng 22-5, UBND TP.HCM tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt

Chuyển từ cơ chế, chính sách đặc thù sang xây dựng một khung pháp lý đặc biệt, vượt trội

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho hay cách tiếp cận của TP.HCM hiện tại là phải chuyển từ các cơ chế, chính sách đặc thù sang xây dựng một khung pháp lý đặc biệt, vượt trội, tạo điều kiện để thành phố bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

"Dự thảo luật đã và đang được các cơ quan nghiên cứu, xây dựng trên cơ sở quán triệt các chủ trương, định hướng lớn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ; đồng thời tổng kết từ các cơ chế, chính sách đặc thù trong thời gian qua. Với tinh thần dám quyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dự thảo đã tạo khung pháp lý đặc biệt và nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền thành phố", ông Cường nói.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường

Ông Cường thông tin sau quá trình xây dựng, dự thảo Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM hiện gồm 9 chương, 45 điều, tập trung vào các nhóm vấn đề lớn.

Trong đó nhóm đầu tiên khẳng định vị trí, vai trò, tính chất pháp lý của đô thị đặc biệt TP.HCM. Các nội dung liên quan đến tính chất pháp lý và vấn đề đô thị đặc biệt được xác định qua các điều khoản nhằm khắc họa rõ nét vị trí, vai trò của TP.HCM.

Nhóm hai liên quan đến phân quyền, thẩm quyền trong quản trị đô thị đặc biệt. Nhóm soạn thảo đã tập trung nghiên cứu gắn với việc xác định vai trò, vị trí của tổ chức bộ máy, chính sách, quy hoạch đầu tư phát triển đô thị, khai thác nguồn lực trong phân cấp, phân quyền quản trị đô thị.

Nhóm ba liên quan đến quản trị xây dựng và phát triển đô thị đặc biệt gắn với vai trò của TP.HCM. Các vấn đề được đặt ra trong nghiên cứu liên quan đến đổi mới mô hình quản trị đối với siêu đô thị TP.HCM là phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh, đô thị biển và phát triển mạnh mẽ kinh tế biển.

Nhóm bốn liên quan đến phát triển kinh tế mới và hình thành, phát triển trung tâm tài chính quốc tế. Tiếp theo là nhóm nội dung liên quan đến bảo đảm trật tự, an toàn đô thị.

"Một nội dung khác là liên kết vùng và phát triển không gian đô thị đặc biệt. Nội dung này đã xác định vai trò, vị trí của TP.HCM với Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thành phố cần phát huy mạnh mẽ vai trò dẫn dắt, định hướng, kết nối, phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế trong tổng thể phát triển của vùng và cả nước", ông Cường cho hay.

Đề xuất phân quyền tối đa, triệt để cho TP.HCM

Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Trình bày một số điểm chính của dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho biết mục tiêu xuyên suốt là TP.HCM phải có một thể chế vượt trội, khung pháp lý đồng bộ, mang tính "đột phá của đột phá", phản ánh đúng với vị thế, tầm vóc và sứ mệnh của TP.HCM như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Theo bà Hạnh, với quan điểm tiếp cận như Luật Thủ đô, đây là dự luật về phân quyền, các lĩnh vực đều được phân quyền tối đa, triệt để, theo nguyên tắc: thẩm quyền của Quốc hội đề xuất giao cho HĐND TP; thẩm quyền của Chính phủ đề xuất giao cho UBND TP, và thẩm quyền của Thủ tướng đề xuất giao cho Chủ tịch UBND TP.

Trong 45 điều, ban soạn thảo đề xuất giao HĐND TP hơn 140 thẩm quyền: tập trung nhóm các nội dung về quyết định chính sách đặc thù, ngân sách, quy hoạch, cơ chế bảo vệ cán bộ, tổ chức bộ máy...

Song song đó đề xuất giao UBND TP hơn 130 thẩm quyền, tập trung các thẩm quyền về tổ chức thực thi, phê duyệt các dự án chiến lược, cấp phép quy hoạch đặc biệt, quản trị đô thị thông minh...

Đồng thời đề xuất giao Chủ tịch UBND TP hơn 20 thẩm quyền, liên quan đến việc quyết định nhân sự, tổ chức bộ máy, tài chính; quyết định các vấn đề cấp bách...

Luật Đô thị đặc biệt dành riêng cho TP.HCM

Về phạm vi điều chỉnh, vị trí, vai trò và tính chất pháp lý của đô thị đặc biệt, bà Hạnh cho hay thời gian qua có nhiều quan điểm, ý kiến đặt vấn đề đây là luật áp dụng chung cho các đô thị đặc biệt trong hiện tại và tương lai, hay chỉ dành riêng cho TP.HCM.

Tổ biên tập nhận thấy đến thời điểm hiện nay đã đủ cơ sở xác định phạm vi điều chỉnh của dự luật là riêng cho TP.HCM. Bởi theo Kết luận 46 của Văn phòng Trung ương Đảng đã xác định, xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM.

Bên cạnh đó với thời gian khẩn trương, thần tốc, quá trình xây dựng chính sách đều dựa trên thực tiễn của TP.HCM trên cơ sở tổng kết quá trình thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và các nghị quyết đặc thù được áp dụng tại TP.HCM.

"Đối với dự kiến trong tương lai, có thể có những địa phương được Quốc hội xác định là đô thị đặc biệt. Tôi kiến nghị có thể lựa chọn 1 trong 2 phương án, như có điều khoản mở ngay trong dự luật này, hoặc Quốc hội có thể xác định việc áp dụng một số điều khoản của luật này ngay trong nghị quyết công nhận đô thị đặc biệt hoặc các hình thức phù hợp khác", bà Hạnh nói.

