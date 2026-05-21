Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Diễn đàn - Luật gia

Hội Luật gia VN và Đại học luật Hà Nội hợp tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp lý và tăng cường hiệu quả công tác xây dựng, thực thi pháp luật

18:00 21/05/2026
Chiều 21/5/2026, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kí kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Hội Luật gia Việt Nam. Theo đó, hai bên hợp tác nhằm hướng tới tăng cường phối hợp trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp lý và hiệu quả xây dựng, thực thi pháp luật.
1-1779374786.png

Toàn cảnh Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Hội Luật gia VN và Trường Đại học Luật Hà Nội

Tham dự buổi lễ, về phía Hội Luật gia Việt Nam, có ông Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI; Ông Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia Việt Nam; Ông Nguyễn Văn Huệ – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Nghiên cứu xây dựng và Phổ biến pháp luật; Ông Dương Đình Khuyến – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tư vấn vấn pháp và Trợ giúp pháp lý; lãnh đạo các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội.

Về phía Trường Đại học Luật Hà Nội có PGS.TS Tô Văn Hòa - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội; PGS.TS Nguyễn Bá Bình - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội; PGS.TS Hoàng Xuân Châu - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội; cùng lãnh đạo các đơn vị, giảng viên nhà trường.

Mở rộng cơ hội thực hành, bồi dưỡng kỹ năng cho sinh viên luật

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI nhấn mạnh việc ký kết thỏa thuận hợp tác không chỉ là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai đơn vị, mà còn là cơ sở để hai bên phát huy tốt hơn thế mạnh của mình, cùng đóng góp vào công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học pháp lý, xây dựng và thực hiện pháp luật.

2-1779374786.png

Đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại Lễ ký kết

“Trước hết là hợp tác trong nghiên cứu khoa học pháp lý, tham gia thực hiện các đề tài, dự án, công trình nghiên cứu; tổ chức tọa đàm, hội thảo về xây dựng, tư vấn, phản biện và thực thi chính sách, pháp luật. Đây là hướng hợp tác rất phù hợp với yêu cầu hiện nay, khi thực tiễn đời sống pháp lý đang đặt ra nhiều vấn đề mới, đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn.

Bên cạnh đó, hợp tác trong đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng nghề luật là nội dung có ý nghĩa đặc biệt đối với Nhà trường. Chúng tôi tin tưởng rằng, với đội ngũ chuyên gia, luật gia giàu kinh nghiệm của Hội Luật gia Việt Nam, người học của Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ có thêm nhiều cơ hội tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp, được trang bị kỹ năng, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội của người làm nghề luật”, ông Ngọc nhấn mạnh.

3-1779374786.png

PGS.TS Tô Văn Hòa – Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội phát biểu tại Lễ ký kết

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Tô Văn Hòa – Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng, thỏa thuận hợp tác là bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai bên, tạo nền tảng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực pháp luật, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu và đóng góp vào quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Theo PGS.TS Tô Văn Hòa, yêu cầu đối với công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong giai đoạn mới ngày càng cao, phức tạp, đòi hỏi sự tham gia sâu rộng, trách nhiệm và hiệu quả của toàn xã hội, đặc biệt là đội ngũ luật gia và các cơ sở đào tạo pháp luật.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, kết nối lý luận với thực tiễn

Theo nội dung ký kết, Hội Luật gia Việt Nam và Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ tăng cường hợp tác trong nghiên cứu khoa học pháp lý thông qua việc phối hợp triển khai các đề tài, dự án, công trình nghiên cứu; tổ chức hội thảo, tọa đàm phục vụ xây dựng, tư vấn, phản biện và thực thi chính sách, pháp luật.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu khoa học pháp lý thông qua việc phối hợp thực hiện các đề tài, dự án, công trình nghiên cứu, đồng thời tổ chức các hội thảo, tọa đàm phục vụ xây dựng, tư vấn, phản biện và thực thi chính sách, pháp luật.

Trong lĩnh vực đào tạo, hai bên tăng cường kết nối giữa lý luận và thực tiễn, mời các chuyên gia, nhà quản lý tham gia giảng dạy; tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghề luật cho người học; tạo điều kiện để sinh viên thực tập, kiến tập tại các đơn vị thuộc Hội Luật gia Việt Nam.

4-1779374786.png

Chủ tich Hội Luật gia VN Nguyễn Khánh Ngọc và Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội trao quà lưu niệm tại Lễ ký kết

Theo chương trình làm việc, hai bên đã trao đổi kế hoạch phối hợp triển khai trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Nội dung hợp tác tập trung vào các lĩnh vực như nghiên cứu khoa học pháp lý; tổ chức hội thảo, tọa đàm chuyên đề; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hành nghề luật; tiếp nhận sinh viên thực tập, kiến tập; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và trao đổi giảng viên, chuyên gia.

Hướng tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp lý

Lãnh đạo hai đơn vị khẳng định, việc ký kết thỏa thuận hợp tác không chỉ góp phần phát huy thế mạnh của mỗi bên trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu pháp luật mà còn hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp lý, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5-1779374777.png

Các đại biểu Hội Luật gia VN và Đại học Luật Hà Nội tham dự Lễ ký kết chụp ảnh lưu niệm

Thỏa thuận được triển khai trên nguyên tắc bảo đảm phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện thực tế của từng bên; hợp tác trên tinh thần cùng có lợi, tôn trọng, thiện chí và hướng tới lợi ích chung.

Kết thúc buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam và Trường Đại học Luật Hà Nội đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, chụp ảnh lưu niệm và thống nhất phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung đã đề ra trong thời gian tới.

Thành Chung

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Hội Luật gia VN Trường ĐH Luật Hà Nội hợp tác
Cùng chủ đề
Mô hình tổ chức cơ quan lập pháp chuyên trách về kinh tế: Kinh nghiệm các nước OECD và khả năng áp dụng tại Việt Nam Diễn đàn - Luật gia
Mô hình tổ chức cơ quan lập pháp chuyên trách về kinh tế: Kinh nghiệm các nước OECD và khả năng áp dụng tại Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường hiện đại, toàn cầu hóa và chuyển đổi số,...

Form hướng dẫn cho tác giả viết bài Tạp chí Pháp lý Diễn đàn - Luật gia
Form hướng dẫn cho tác giả viết bài Tạp chí Pháp lý

Những vướng mắc pháp lý khi thực hiện đầu tư dự án PPP tại Việt Nam và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Diễn đàn - Luật gia
Những vướng mắc pháp lý khi thực hiện đầu tư dự án PPP tại Việt Nam và kiến nghị hoàn thiện pháp luật

(Pháp lý). Các dự án đối tác công tư (PPP) đang giữ vai trò quan trọng đối với Việt Nam...

Thể chế cho phát triển nhanh và bền vững thị trường dịch vụ tài chính trong giai đoạn hiện nay: Thực trạng và một số khuyến nghị Diễn đàn - Luật gia
Thể chế cho phát triển nhanh và bền vững thị trường dịch vụ tài chính trong giai đoạn hiện nay: Thực trạng và một số khuyến nghị

(Pháp lý). Bài viết phân tích, đánh giá các khía cạnh, pháp lý của thể chế thị trường dịch vụ...

Khung pháp lý về bảo đảm quyền tự do kinh doanh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam Diễn đàn - Luật gia
Khung pháp lý về bảo đảm quyền tự do kinh doanh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

(Pháp lý). Bài viết so sánh cơ chế pháp lý nhằm bảo đảm quyền tự do kinh doanh tại Hoa...

Dấu ấn học thuật nổi bật của Tạp chí Pháp lý trong nửa đầu năm 2026 Diễn đàn - Luật gia
Dấu ấn học thuật nổi bật của Tạp chí Pháp lý trong nửa đầu năm 2026

(Pháp lý). Năm 2026 đánh dấu bước chuyển phát triển quan trọng của Tạp chí Pháp lý khi chính thức...

Mới cập nhật
Mô hình tổ chức cơ quan lập pháp chuyên trách về kinh tế: Kinh nghiệm các nước OECD và khả năng áp dụng tại Việt Nam

Mô hình tổ chức cơ quan lập pháp chuyên trách về kinh tế: Kinh nghiệm các nước OECD và khả năng áp dụng tại Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường hiện đại, toàn cầu hóa và chuyển đổi số, hoạt động lập pháp trong lĩnh vực kinh tế ngày càng giữ vai trò then chốt đối với quản trị phát triển quốc gia.

1 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Giải mã “bộ gen” của nhà chế tác bất động sản Tân Hoàng Minh

Giải mã “bộ gen” của nhà chế tác bất động sản Tân Hoàng Minh

Để trở thành “nhà chế tác bất động sản”, Tân Hoàng Minh phải sở hữu một “bộ gen” khác biệt và nhất quán để theo đuổi những chuẩn mực mà số đông khó chạm tới.

12 giờ trước Thông tin kinh doanh

Sửa Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Sửa Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Sửa đổi, bổ sung Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tập trung vào 3 định hướng lớn, trong đó, thể chế hóa quy định về quyền được bồi thường của người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phù hợp với chủ trương phân cấp, phân quyền; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn thi hành luật.

12 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ: Sớm đạt thỏa thuận về Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ: Sớm đạt thỏa thuận về Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng

Sáng ngày 20/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Rick Switzer, Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ nhân chuyến công tác tại Việt Nam.

12 giờ trước Sự kiện - Chính sách

11 Nghị quyết của Chính phủ: Cắt giảm chi phí tuân thủ 23 nghìn tỷ đồng mỗi năm

11 Nghị quyết của Chính phủ: Cắt giảm chi phí tuân thủ 23 nghìn tỷ đồng mỗi năm

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, Chính phủ đã ban hành 11 Nghị quyết bãi bỏ 56 ngành, nghề; sửa đổi 14 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. 11 Nghị quyết này cùng với Thông tư của các Bộ đã phân cấp 321 thủ tục hành chính (TTHC) từ Trung ương về địa phương, cắt giảm 697 TTHC và 1.754 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 704 TTHC; cắt giảm 54,6% chi phí tuân thủ TTHC.

12 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Form hướng dẫn cho tác giả viết bài Tạp chí Pháp lý

Form hướng dẫn cho tác giả viết bài Tạp chí Pháp lý

I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Bài viết gửi đăng phải là công trình khoa học nguyên gốc, chưa từng công bố ở nơi khác (trừ trường hợp có ghi chú rõ ràng và được Hội đồng Biên tập chấp thuận). 2. Ngôn...

15 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Những vướng mắc pháp lý khi thực hiện đầu tư dự án PPP tại Việt Nam và kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Những vướng mắc pháp lý khi thực hiện đầu tư dự án PPP tại Việt Nam và kiến nghị hoàn thiện pháp luật

(Pháp lý). Các dự án đối tác công tư (PPP) đang giữ vai trò quan trọng đối với Việt Nam trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số.

15 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Thể chế cho phát triển nhanh và bền vững thị trường dịch vụ tài chính trong giai đoạn hiện nay: Thực trạng và một số khuyến nghị

Thể chế cho phát triển nhanh và bền vững thị trường dịch vụ tài chính trong giai đoạn hiện nay: Thực trạng và một số khuyến nghị

(Pháp lý). Bài viết phân tích, đánh giá các khía cạnh, pháp lý của thể chế thị trường dịch vụ tài chính ở Việt Nam đáp ứng mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới.

16 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế thường niên về pháp luật kinh tế, thương mại và quản trị toàn cầu

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế thường niên về pháp luật kinh tế, thương mại và quản trị toàn cầu

Chủ đề năm 2026: Pháp luật thương mại, đầu tư và tài chính quốc tế trong kỷ nguyên số: Góc nhìn so sánh giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Từ 1/7/2026 chỉ còn 142 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Từ 1/7/2026 chỉ còn 142 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP về cắt giảm, sửa đổi ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo đó, từ ngày 01/7/2026, số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiệm sẽ giảm từ 198 xuống còn 142.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay