Chiều 21/5/2026, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kí kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Hội Luật gia Việt Nam. Theo đó, hai bên hợp tác nhằm hướng tới tăng cường phối hợp trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp lý và hiệu quả xây dựng, thực thi pháp luật.

Toàn cảnh Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Hội Luật gia VN và Trường Đại học Luật Hà Nội

Tham dự buổi lễ, về phía Hội Luật gia Việt Nam, có ông Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI; Ông Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia Việt Nam; Ông Nguyễn Văn Huệ – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Nghiên cứu xây dựng và Phổ biến pháp luật; Ông Dương Đình Khuyến – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tư vấn vấn pháp và Trợ giúp pháp lý; lãnh đạo các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội.

Về phía Trường Đại học Luật Hà Nội có PGS.TS Tô Văn Hòa - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội; PGS.TS Nguyễn Bá Bình - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội; PGS.TS Hoàng Xuân Châu - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội; cùng lãnh đạo các đơn vị, giảng viên nhà trường.

Mở rộng cơ hội thực hành, bồi dưỡng kỹ năng cho sinh viên luật

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI nhấn mạnh việc ký kết thỏa thuận hợp tác không chỉ là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai đơn vị, mà còn là cơ sở để hai bên phát huy tốt hơn thế mạnh của mình, cùng đóng góp vào công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học pháp lý, xây dựng và thực hiện pháp luật.

Đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại Lễ ký kết

“Trước hết là hợp tác trong nghiên cứu khoa học pháp lý, tham gia thực hiện các đề tài, dự án, công trình nghiên cứu; tổ chức tọa đàm, hội thảo về xây dựng, tư vấn, phản biện và thực thi chính sách, pháp luật. Đây là hướng hợp tác rất phù hợp với yêu cầu hiện nay, khi thực tiễn đời sống pháp lý đang đặt ra nhiều vấn đề mới, đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn.

Bên cạnh đó, hợp tác trong đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng nghề luật là nội dung có ý nghĩa đặc biệt đối với Nhà trường. Chúng tôi tin tưởng rằng, với đội ngũ chuyên gia, luật gia giàu kinh nghiệm của Hội Luật gia Việt Nam, người học của Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ có thêm nhiều cơ hội tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp, được trang bị kỹ năng, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội của người làm nghề luật”, ông Ngọc nhấn mạnh.

PGS.TS Tô Văn Hòa – Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội phát biểu tại Lễ ký kết

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Tô Văn Hòa – Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng, thỏa thuận hợp tác là bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai bên, tạo nền tảng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực pháp luật, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu và đóng góp vào quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Theo PGS.TS Tô Văn Hòa, yêu cầu đối với công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong giai đoạn mới ngày càng cao, phức tạp, đòi hỏi sự tham gia sâu rộng, trách nhiệm và hiệu quả của toàn xã hội, đặc biệt là đội ngũ luật gia và các cơ sở đào tạo pháp luật.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, kết nối lý luận với thực tiễn

Theo nội dung ký kết, Hội Luật gia Việt Nam và Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ tăng cường hợp tác trong nghiên cứu khoa học pháp lý thông qua việc phối hợp triển khai các đề tài, dự án, công trình nghiên cứu; tổ chức hội thảo, tọa đàm phục vụ xây dựng, tư vấn, phản biện và thực thi chính sách, pháp luật.

Trong lĩnh vực đào tạo, hai bên tăng cường kết nối giữa lý luận và thực tiễn, mời các chuyên gia, nhà quản lý tham gia giảng dạy; tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghề luật cho người học; tạo điều kiện để sinh viên thực tập, kiến tập tại các đơn vị thuộc Hội Luật gia Việt Nam.

Chủ tich Hội Luật gia VN Nguyễn Khánh Ngọc và Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội trao quà lưu niệm tại Lễ ký kết

Theo chương trình làm việc, hai bên đã trao đổi kế hoạch phối hợp triển khai trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Nội dung hợp tác tập trung vào các lĩnh vực như nghiên cứu khoa học pháp lý; tổ chức hội thảo, tọa đàm chuyên đề; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hành nghề luật; tiếp nhận sinh viên thực tập, kiến tập; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và trao đổi giảng viên, chuyên gia.

Hướng tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp lý

Lãnh đạo hai đơn vị khẳng định, việc ký kết thỏa thuận hợp tác không chỉ góp phần phát huy thế mạnh của mỗi bên trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu pháp luật mà còn hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp lý, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các đại biểu Hội Luật gia VN và Đại học Luật Hà Nội tham dự Lễ ký kết chụp ảnh lưu niệm

Thỏa thuận được triển khai trên nguyên tắc bảo đảm phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện thực tế của từng bên; hợp tác trên tinh thần cùng có lợi, tôn trọng, thiện chí và hướng tới lợi ích chung.

Kết thúc buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam và Trường Đại học Luật Hà Nội đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, chụp ảnh lưu niệm và thống nhất phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung đã đề ra trong thời gian tới.