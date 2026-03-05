Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là chủ thể chính trị đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vừa là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân trong toàn bộ quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân nhằm thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Trong tiến trình đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là chủ thể chính trị đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vừa là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân trong toàn bộ quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử.

Khẳng định vai trò trung tâm hiệp thương, bảo đảm tính dân chủ của bầu cử

Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật về bầu cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức chủ trì quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Đây là khâu có ý nghĩa quyết định nhằm bảo đảm cơ cấu hợp lý, tiêu chuẩn đại biểu và tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp Nhân dân trong cơ quan quyền lực nhà nước.

Cơ chế hiệp thương do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì được thiết kế chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch và đúng luật. Ở mỗi vòng hiệp thương, danh sách người được giới thiệu đều được thảo luận kỹ lưỡng trên cơ sở tiêu chuẩn đại biểu, điều kiện thực tiễn, cơ cấu thành phần và yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Việc điều chỉnh số lượng, cơ cấu qua từng vòng hiệp thương không chỉ là thao tác kỹ thuật mà là quá trình sàng lọc chính trị – pháp lý nhằm lựa chọn những nhân sự thực sự tiêu biểu, có bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức và khả năng đại diện.

Hội nghị hiệp thương phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI của MTTQ Việt Nam

Thông qua các hội nghị hiệp thương được tổ chức dân chủ, công khai, đúng quy trình, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy vai trò tập hợp ý kiến của các tổ chức thành viên, cơ quan, đơn vị và Nhân dân để lựa chọn, giới thiệu những người đủ đức, đủ tài, có uy tín, năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu dân cử. Các ý kiến góp ý, phản biện tại hội nghị hiệp thương được ghi nhận đầy đủ, là cơ sở quan trọng để hoàn thiện danh sách chính thức người ứng cử. Quá trình này không chỉ bảo đảm đúng luật mà còn góp phần củng cố niềm tin xã hội đối với chất lượng đại biểu được bầu.

Đặc biệt, việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì đã trở thành cơ chế kiểm chứng quan trọng, thể hiện rõ nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” trong công tác cán bộ thông qua bầu cử. Hội nghị cử tri nơi cư trú là kênh phản ánh trực tiếp, đa chiều về phẩm chất đạo đức, lối sống, mối quan hệ với cộng đồng và mức độ tín nhiệm thực tế của người ứng cử. Những trường hợp không bảo đảm tín nhiệm theo quy định sẽ không được đưa vào danh sách chính thức, qua đó nâng cao tính sàng lọc và tính chính danh của đại biểu.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam còn thực hiện vai trò điều hòa, phối hợp giữa yêu cầu cơ cấu với tiêu chuẩn đại biểu, bảo đảm không chạy theo cơ cấu một cách hình thức, đồng thời không xem nhẹ yêu cầu đại diện của các tầng lớp Nhân dân. Chính sự kết hợp hài hòa giữa tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn và cơ cấu đại diện đã làm nên bản chất dân chủ, toàn diện của quy trình hiệp thương.

Có thể khẳng định, với vai trò trung tâm hiệp thương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không chỉ thực hiện một thủ tục pháp lý bắt buộc mà đang vận hành một cơ chế dân chủ đặc thù, góp phần bảo đảm để mỗi đại biểu được bầu thực sự là sự kết tinh của ý chí, nguyện vọng và niềm tin của Nhân dân.

Các đại biểu biểu quyết danh sách 217 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2. Ảnh: vtcnews.vn

Chủ động tham gia toàn diện công tác chuẩn bị bầu cử

Ngay từ khi Trung ương ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác bầu cử, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, bám sát tiến độ chung của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban bầu cử ở từng địa phương. Sự phối hợp này không chỉ dừng ở trao đổi hành chính mà được thể chế hóa bằng quy chế phối hợp, phân công rõ trách nhiệm, mốc thời gian và sản phẩm đầu ra đối với từng khâu của quy trình bầu cử.

Đoàn giám sát của Mặt trận Tổ quốc Phường Hoàn Kiếm tăng cường giám sát công tác bầu cử tại các tổ bầu cử

Thứ nhất, về công tác tuyên truyền, vận động. Mặt trận Tổ quốc các cấp xác định tuyên truyền là nhiệm vụ trung tâm, đi trước một bước nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn xã hội. Nội dung tuyên truyền được xây dựng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp từng nhóm đối tượng cử tri: cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, thanh niên, phụ nữ…

Hình thức tuyên truyền được đa dạng hóa: thông qua hệ thống báo chí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; hội nghị tiếp xúc cử tri; sinh hoạt chi bộ, khu dân cư; các diễn đàn nhân dân; mạng xã hội chính thống; tài liệu hỏi – đáp pháp luật về bầu cử; pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu trực quan tại cơ sở. Đội ngũ cán bộ Mặt trận ở khu dân cư giữ vai trò nòng cốt trong việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, nắm bắt tâm tư, dư luận, kịp thời định hướng thông tin, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc về bầu cử.

Quan trọng hơn, nội dung tuyên truyền không chỉ dừng ở việc phổ biến quyền và nghĩa vụ công dân mà còn nhấn mạnh bản chất chính trị – pháp lý của cuộc bầu cử: lựa chọn người đại diện xứng đáng tham gia quyết định các vấn đề hệ trọng của quốc gia và địa phương; tăng cường trách nhiệm giải trình của đại biểu trước Nhân dân; củng cố niềm tin vào thể chế dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, về công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử và bảo đảm cơ cấu đại biểu. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là chủ thể tổ chức ba vòng hiệp thương theo luật định. Ngay từ khâu chuẩn bị, Mặt trận các cấp đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức thành viên tiến hành rà soát, dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn đại biểu và yêu cầu về tính đại diện.

Việc xây dựng cơ cấu đại biểu được thực hiện theo nguyên tắc vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, vừa mở rộng dân chủ, tăng cường tính đại diện của các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, chú trọng bảo đảm tỷ lệ hợp lý đại biểu nữ; đại biểu ngoài Đảng; đại biểu là người dân tộc thiểu số; đại biểu trẻ tuổi; đại biểu là trí thức, doanh nhân, nhà khoa học, người lao động trực tiếp sản xuất; người tiêu biểu trong các tôn giáo, cộng đồng dân cư. Quá trình này được tiến hành công khai, minh bạch, có sự tham gia thảo luận, góp ý của các tổ chức thành viên và đại diện các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử. Đây là khâu thể hiện rõ vai trò giám sát xã hội và quyền làm chủ trực tiếp của Nhân dân, giúp sàng lọc những trường hợp không đủ tín nhiệm, đồng thời củng cố tính chính danh của những người được giới thiệu chính thức.

Thứ ba, về bảo đảm điều kiện tổ chức bầu cử thuận lợi, đúng pháp luật. Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia giám sát việc lập và niêm yết danh sách cử tri; theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người ứng cử; kiến nghị xử lý các tình huống phát sinh nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri. Ở nhiều địa phương, Mặt trận còn chủ động phối hợp nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phản ánh những vấn đề dư luận quan tâm để cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Có thể khẳng định, việc chủ động tham gia toàn diện ngay từ giai đoạn chuẩn bị đã tạo nền tảng vững chắc để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác chuẩn bị không chỉ bảo đảm quy trình pháp lý chặt chẽ mà còn góp phần quan trọng xây dựng sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với các cơ quan dân cử và hệ thống chính trị.

Phát huy vai trò giám sát, bảo đảm bầu cử công khai, minh bạch

Một trong những dấu ấn nổi bật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác bầu cử là thực hiện chức năng giám sát xã hội đối với toàn bộ quá trình tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Hoạt động giám sát này không chỉ góp phần bảo đảm tính minh bạch, đúng pháp luật của cuộc bầu cử mà còn thể hiện vai trò đại diện của Mặt trận trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Tuần Châu

Trên cơ sở các quy định của pháp luật về bầu cử và quy chế giám sát của Mặt trận, hệ thống Mặt trận các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch giám sát từ sớm, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tổ chức nhiều hình thức giám sát phù hợp với từng giai đoạn của quá trình bầu cử. Nội dung giám sát tập trung vào những khâu quan trọng như: việc lập và niêm yết danh sách cử tri; việc tiếp nhận hồ sơ người ứng cử; công bố danh sách người ứng cử; tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri; việc vận động bầu cử; công tác thông tin, tuyên truyền; cũng như việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử.

Mặt trận các cấp đã thành lập các đoàn giám sát tại nhiều địa phương, trực tiếp theo dõi việc thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý. Bên cạnh đó, Mặt trận còn phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan chức năng theo dõi tình hình dư luận xã hội, nắm bắt kịp thời tâm tư, phản ánh của cử tri, từ đó đề xuất các giải pháp bảo đảm môi trường bầu cử dân chủ, ổn định và an toàn.

Đặc biệt, việc giám sát không chỉ tập trung vào các thủ tục hành chính của quá trình bầu cử mà còn hướng tới bảo đảm quyền làm chủ của cử tri được thực hiện đầy đủ và thuận lợi. Mặt trận các cấp theo dõi việc bố trí điểm bỏ phiếu, điều kiện phục vụ cử tri, nhất là đối với các đối tượng đặc thù như người cao tuổi, người khuyết tật, cử tri ở vùng sâu, vùng xa; đồng thời phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bỏ phiếu để mỗi công dân đều có thể thực hiện quyền bầu cử của mình trong điều kiện thuận lợi, đúng pháp luật.

Thông qua hoạt động giám sát thường xuyên, nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức bầu cử đã được phát hiện sớm, kiến nghị xử lý kịp thời, góp phần phòng ngừa sai sót, hạn chế vi phạm. Qua đó, giúp bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch và thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân. Đồng thời, hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng góp phần nâng cao tính trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức tham gia công tác bầu cử, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với hệ thống chính trị và các cơ quan dân cử.

Tổ chức vận động bầu cử gắn với trách nhiệm trước cử tri

Trong quy trình bầu cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ vai trò chủ trì, phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trình bày chương trình hành động. Đây không chỉ là một thủ tục bắt buộc theo luật định mà là một thiết chế dân chủ quan trọng, tạo không gian đối thoại trực tiếp giữa người ứng cử và cử tri.

Tại các hội nghị tiếp xúc, người ứng cử trình bày rõ quan điểm, mục tiêu, cam kết hành động nếu được bầu; đồng thời lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị, chất vấn của cử tri. Mặt trận Tổ quốc các cấp bảo đảm việc điều hành hội nghị khách quan, đúng quy định; tạo điều kiện để cử tri phát biểu thẳng thắn, dân chủ; bảo đảm mọi ứng cử viên có thời lượng và điều kiện trình bày ngang nhau, không phân biệt người do cơ quan, tổ chức giới thiệu hay tự ứng cử.

Quá trình tổ chức vận động bầu cử được Mặt trận Tổ quốc các cấp giám sát chặt chẽ

Quá trình tổ chức vận động bầu cử được Mặt trận Tổ quốc các cấp giám sát chặt chẽ, bảo đảm đúng nội dung, hình thức và thời gian theo quy định của pháp luật; không để xảy ra vận động trái phép, lợi dụng bầu cử để tuyên truyền sai sự thật hoặc gây chia rẽ. Qua đó, giữ vững nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch và cạnh tranh lành mạnh trong khuôn khổ pháp luật.

Đáng chú ý, các hội nghị tiếp xúc cử tri do Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì không chỉ là dịp để cử tri “nghe” mà còn là cơ chế để “kiểm chứng”. Cử tri có thể trực tiếp đặt câu hỏi về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm xã hội của người ứng cử. Những phản hồi này vừa giúp cử tri có thêm thông tin trước khi quyết định lá phiếu, vừa tạo áp lực trách nhiệm buộc người ứng cử phải chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện rõ tầm nhìn và cam kết hành động cụ thể, khả thi.

Thông qua việc tổ chức vận động bầu cử một cách bài bản, đúng luật và hướng tới tăng cường đối thoại, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phần nâng cao chất lượng tranh cử, củng cố văn hóa chính trị lành mạnh, đồng thời đặt nền móng cho cơ chế giải trình của đại biểu ngay từ trước khi được bầu. Đây chính là tiền đề quan trọng để đại biểu sau khi trúng cử tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, thực hiện đầy đủ lời hứa và trách nhiệm trước cử tri.

Góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với hệ thống chính trị

Thực tiễn các kỳ bầu cử cho thấy, ở đâu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy tốt vai trò tập hợp, vận động và giám sát thì ở đó tỷ lệ cử tri tham gia cao, không khí bầu cử dân chủ, đoàn kết, trật tự và an toàn được bảo đảm; đồng thuận xã hội được tăng cường. Điều này không chỉ phản ánh hiệu quả tổ chức, mà sâu xa hơn là sự lan tỏa niềm tin của Nhân dân vào tính minh bạch, công bằng của quy trình bầu cử.

Niềm tin ấy được xây dựng từ chính sự công khai trong hiệp thương, sự khách quan trong tổ chức vận động bầu cử và sự nghiêm túc trong giám sát. Khi người dân được tham gia góp ý, nhận xét, đánh giá người ứng cử; khi ý kiến cử tri được lắng nghe và phản hồi; khi những kiến nghị, khiếu nại được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật – thì mỗi lá phiếu không chỉ là sự lựa chọn cá nhân mà còn là biểu hiện của niềm tin chính trị.

Vai trò của Mặt trận không chỉ dừng lại ở việc góp phần tổ chức thành công một cuộc bầu cử về mặt kỹ thuật – pháp lý. Quan trọng hơn, thông qua quá trình đó, Mặt trận góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa đại biểu dân cử với Nhân dân ngay từ trước và sau bầu cử. Cơ chế tiếp xúc cử tri, giám sát việc thực hiện chương trình hành động, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân gửi đến Quốc hội Việt Nam và Hội đồng nhân dân các cấp đã tạo nên một chu trình dân chủ khép kín – từ lựa chọn, ủy quyền đến giám sát và phản hồi.

Trong bối cảnh tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, yêu cầu đặt ra đối với công tác bầu cử ngày càng cao: phải thực chất hơn về dân chủ, chặt chẽ hơn về pháp lý, minh bạch hơn về thông tin và hiệu quả hơn về đại diện. Điều đó đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng hiệp thương theo hướng thực chất, không hình thức; tăng cường giám sát xã hội, nhất là ở những khâu nhạy cảm; ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền và nắm bắt dư luận; phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức thành viên và người có uy tín trong cộng đồng.

Qua đó, Mặt trận góp phần lựa chọn được đội ngũ đại biểu thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín; bảo đảm cơ cấu hợp lý nhưng không hạ thấp tiêu chuẩn; đồng thời tạo dựng nền tảng để các cơ quan dân cử hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.

Có thể khẳng định, với vị trí là liên minh chính trị rộng lớn, tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục là nhân tố quan trọng bảo đảm để mỗi cuộc bầu cử thực sự trở thành biểu hiện sinh động của dân chủ xã hội chủ nghĩa, là minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và là nền tảng củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với hệ thống chính trị.

TS. Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương