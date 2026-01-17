Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Tuyên bố Hà Nội về hợp tác số: AI như một hạ tầng thiết yếu mới

12:57 17/01/2026
Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN nhận thức rằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang nổi lên không chỉ như một công nghệ, mà còn như một dạng hạ tầng thiết yếu mới.

Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ 6 với chủ đề ASEAN thích ứng: "Từ kết nối hạ tầng đến kết nối trí tuệ" đã thông qua Tuyên bố Hà Nội về Hợp tác số vào ngày 16/1.

AI như một yếu tố then chốt thúc đẩy tương lai số

Hội nghị khẳng định lại các mục tiêu và nguyên tắc của ASEAN được ghi nhận trong Tuyên bố Băng Cốc ngày 8/8/1967 và Hiến chương ASEAN. Đặc biệt là việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa trong khu vực.

Đồng thời, định hướng theo Kế hoạch Chiến lược Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) giai đoạn 2026-2030 thuộc Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, được Lãnh đạo ASEAN thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 tại Kuala Lumpur, Malaysia vào tháng 5/2025, với mục tiêu xây dựng một nền kinh tế thống nhất và sẵn sàng cho tương lai, dựa trên tăng trưởng bền vững, được thúc đẩy bởi các công nghệ tiên tiến và có khả năng thích ứng với các cơ hội mới.

Cùng với đó, tiếp tục định hướng theo Tuyên bố của Lãnh đạo ASEAN về Thúc đẩy Chuyển đổi số tại ASEAN, được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38 năm 2021, trong đó kêu gọi các nỗ lực chuyển đổi số có sự phối hợp và tính bao trùm trên tất cả các trụ cột chuyên ngành của ASEAN.

Đồng thời, nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh chuyển đổi số bao trùm, an toàn và bền vững của ASEAN, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hẹp khoảng cách số và tăng cường hợp tác khu vực hướng tới một Cộng đồng ASEAN tích hợp số, có khả năng chống chịu và lấy con người làm trung tâm.

1-1768629458.jpg

Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 ra Tuyên bố Hà Nội về Hợp tác số

ADGMIN cũng ghi nhận báo cáo tổng kết kế hoạch tổng thể Số ASEAN 2025 (ASEAN Digital Masterplan 2025), trong đó bao gồm các thành tựu, kết quả và khuyến nghị then chốt nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác và củng cố năng lực cạnh tranh và mức độ sẵn sàng số của khu vực; qua đó cung cấp những định hướng quan trọng cho việc xây dựng một khuôn khổ mới mang tính bao trùm và hướng tới tương lai nhằm điều phối hợp tác số của ASEAN trong giai đoạn 2026-2030.

Đồng thời, nhắc lại những nỗ lực lâu dài kể từ khi thành lập TELMIN (Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông) và sau đó là ADGMIN trong việc tăng cường kết nối khu vực như nền tảng cho phát triển số của ASEAN.

Những nỗ lực này đã giúp ASEAN thu hẹp khoảng cách kết nối, tăng cường sự tham gia kinh tế - xã hội và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong toàn khu vực.

ADGMIN nhận thức rằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang nổi lên không chỉ như một công nghệ, mà còn như một dạng hạ tầng thiết yếu mới - một hạ tầng thông minh sẽ làm nền tảng cho giai đoạn tiếp theo của chuyển đổi số ASEAN, định hình cách thức xã hội vận hành, kinh tế phát triển và chính phủ cung cấp dịch vụ.

Cũng như kết nối vật lý và kết nối số từ lâu đã đóng vai trò là xương sống của hội nhập khu vực, AI hiện nay có tiềm năng trở thành lớp nhận thức cho phép cung cấp dịch vụ công thông minh hơn, nâng cao năng suất công nghiệp, tăng cường an ninh mạng, hỗ trợ hành động vì khí hậu và môi trường.

Vì vậy, ASEAN đón nhận AI như một yếu tố then chốt thúc đẩy tương lai số, giúp ASEAN chủ động thích ứng với sự chuyển dịch từ kết nối hạ tầng sang kết nối trí tuệ, qua đó tạo điều kiện để khu vực khai thác đầy đủ lợi ích của chuyển đổi do AI dẫn dắt, thúc đẩy hội nhập khu vực sâu rộng hơn.

Đẩy nhanh hội nhập kinh tế số 

Tuyên bố Hà Nội về hợp tác số khẳng định định hình tương lai số của ASEAN bằng việc thông qua Kế hoạch tổng thể Số ASEAN giai đoạn 2026-2030 (ADM 2030) như trụ cột của hội nhập số khu vực, với tầm nhìn xây dựng ASEAN trở thành một cộng đồng số bao trùm, đáng tin cậy và sáng tạo, trao quyền cho mọi công dân và doanh nghiệp phát triển trong nền kinh tế số toàn cầu.

Với tầm nhìn này, ADM 2030 sẽ định hướng cả hợp tác khu vực và việc cập nhật các chiến lược số quốc gia, nhằm bảo đảm triển khai thống nhất trên toàn ASEAN.

Cùng với đó, ủng hộ thúc đẩy đàm phán Hiệp định Khung Kinh tế Số ASEAN (DEFA) nhằm thiết lập các quy tắc thuận lợi, bảo đảm việc triển khai Hiệp định thúc đẩy khả năng tương tác, tính bao trùm và mang lại lợi ích cho công dân trong toàn khu vực ASEAN.

2-1768629516.jpg

Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ 6 đã thông qua Tuyên bố Hà Nội về Hợp tác số

Tuyên bố Hà Nội cũng nhấn mạnh việc phát triển hạ tầng số thông minh, liền mạch, bao trùm và có khả năng chống chịu, thông qua việc tích hợp AI và Internet vạn vật (IoT) cho các hoạt động thông minh và dự báo; nâng cao tốc độ và độ phủ mạng; đa dạng hóa phương thức tiếp cận thông qua mạng băng rộng, 5G/6G, dịch vụ điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu, vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) và cáp ngầm biển để bảo đảm khả năng chống chịu và tính liên tục xuyên biên giới.

Thúc đẩy hệ sinh thái số đáng tin cậy và an toàn thông qua việc tăng cường khả năng chống chịu an ninh mạng khu vực; đẩy mạnh hợp tác phòng, chống lừa đảo qua các kênh viễn thông và tôn trọng khuôn khổ pháp lý quốc gia về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư trong chia sẻ thông tin xuyên biên giới;

Thúc đẩy sự tham gia số bao trùm thông qua việc tăng cường kết nối phổ cập và giá cả phải chăng, tăng cường năng lực số, thúc đẩy học tập suốt đời và hành vi số có trách nhiệm;

Tăng cường lực lượng lao động số và nhân tài số sẵn sàng cho tương lai thông qua khuyến khích hợp tác trong các sáng kiến nghiên cứu và phát triển (R&D) chung, đối tác học thuật - doanh nghiệp và tham gia các nền tảng đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Đẩy nhanh hội nhập kinh tế số thông qua phát triển hạ tầng số công và kết nối dữ liệu có khả năng tương tác; thúc đẩy thương mại số không giấy tờ và liền mạch; tăng cường không gian mạng an toàn, bảo mật và tăng cường hỗ trợ cho các start-up, danh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ và doanh nghiệp số thông qua cải thiện khả năng tiếp cận công nghệ, tài chính, cơ hội nâng cao năng lực và hợp tác xuyên biên giới, đồng thời trao quyền cho công dân và doanh nghiệp tham gia hiệu quả vào nền kinh tế số.

Tăng cường hợp tác về AI thông qua thúc đẩy hài hòa hóa chính sách và tăng cường các nỗ lực an toàn chung, qua đó hỗ trợ chuyển đổi số và củng cố tiếng nói chung của ASEAN trong quản trị AI toàn cầu.

Tăng cường chuyển đổi số xanh thông qua thúc đẩy hạ tầng số tiết kiệm năng lượng và các kỹ thuật phần mềm giảm phát thải carbon; lồng ghép các nguyên tắc môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào các chiến lược chuyển đổi số quốc gia và khu vực.

Tuyên bố Hà Nội còn khuyến khích hợp tác với các Đối tác Đối thoại ASEAN và các Tổ chức Quốc tế trong tài trợ, nâng cao năng lực, hợp tác kỹ thuật và đối tác đổi mới sáng tạo nhằm hiện thực hóa tham vọng của ASEAN trở thành một trung tâm số hàng đầu toàn cầu.

