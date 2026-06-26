Chỉ còn ít ngày hưởng “bộ đôi ưu đãi” cho VinFast VF 3, tiết kiệm tới 8% giá xe

Là một trong những mẫu ô tô có giá bán dễ tiếp cận nhất thị trường, VinFast VF 3 càng thêm hấp dẫn trong tháng 6 với loạt ưu đãi từ hãng xe Việt.

Dễ tiếp cận nhờ chính sách “Mua xe 0 đồng”

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, VinFast VF 3 đạt mốc 20.231 xe, tiếp tục là một trong những mẫu xe bán chạy nhất thị trường và hoàn toàn không có đối thủ trong phân khúc minicar, bất chấp sự xuất hiện của nhiều “tân binh” từ các thương hiệu nước ngoài.

Lý giải cho sức hút chưa hề hạ nhiệt của mẫu xe đã ra mắt thị trường 3 năm, giới quan sát nhận định, bên cạnh thiết kế bắt mắt, giá bán và loạt chính sách ưu đãi liền tay của VF 3 là một trong những yếu tố quan trọng.

Với mức giá khởi điểm từ 302 triệu đồng ở phiên bản Eco và 315 triệu đồng ở bản Plus, VinFast VF 3 là một trong những mẫu xe có giá bán dễ tiếp cận nhất Việt Nam.

Tuy nhiên, hiện tại khách hàng mua VF 3 còn được hỗ trợ trực tiếp 6% theo chương trình “Mãnh liệt vì Tương lai xanh”. Riêng trong tháng 6, hãng tặng thêm 2% theo ưu đãi “Mùa hè rực rỡ - Vinfascination”, đưa giá thực tế sau ưu đãi chỉ còn từ 278-290 triệu đồng. Bên cạnh đó, VinFast VF 3 còn được miễn 100% lệ phí trước bạ theo chính sách của Nhà nước, giúp người dùng nhẹ gánh với các chi phí đăng ký ra biển.

Đặc biệt, với những người dùng trẻ có tiềm lực tài chính chưa mạnh, chương trình “Mua xe 0 đồng” của VinFast là đòn bẩy biến giấc mơ lên đời bốn bánh trở thành hiện thực. “Tôi mới đi làm văn phòng 3 năm, có dành dụm cũng khó có thể mua được xe ô tô. Tuy nhiên, với chính sách của VinFast, tôi có thể rước VF 3 về nhà mà không lo khoản vốn ban đầu”, anh Lê Gia Huy, tư vấn bán hàng tại một doanh nghiệp du lịch chia sẻ.

Cùng đó, anh lựa chọn áp dụng chính sách lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm (thay thế ưu đãi 6% trực tiếp). Theo tính toán, mức trả gốc và lãi hàng tháng là phù hợp trong khi người vay không lo biến động lãi suất trong những năm tới.

“Chưa tới 300 triệu đồng nhưng được trang bị hộp số tự động, kết nối Android Auto/Apple CarPlay, camera lùi, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện, ốp la-zăng, di chuyển tới 215 km... Đối với người mua xe lần đầu, có lẽ không còn lựa chọn nào ‘hời’ hơn”, anh Huy phân tích thêm.

Mua làm xe thứ hai nhưng nhanh chóng thành xe chính

Khác với anh Huy, gia đình chị Thủy Hà (TP.HCM) đã sở hữu một chiếc xe xăng nên chị quyết định lấy VF 3 là xe thứ hai để đi làm, đi chơi trong nội đô. Thế nhưng, sau khoảng 4 tuần sử dụng, chị thừa nhận “bé ba” đã trở thành chiếc xe chính của chị.

“Chạy VF 3 rất nhàn, ngõ hẻm kẹt xe gì cũng chấp hết. Hay nhất là sạc không mất đồng nào nên có việc gì cần ra ngoài là tôi dùng VF 3, gần như không đụng vào xe xăng nữa”, chị Hà cho biết.

Nhờ chính sách miễn phí sạc pin tại các trạm V-Green đến 10/2/2029 (áp dụng 10 lần/tháng đối với khách hàng cá nhân), người dùng VF 3 gần như không tốn chi phí di chuyển hàng tháng. Đây cũng là thế mạnh cạnh tranh của hãng xe Việt, nhờ hạ tầng 150.000 cổng sạc có độ phủ khắp toàn quốc.

Về chi phí bảo dưỡng, chị Hà đánh giá cao việc xe điện sở hữu kết cấu đơn giản hơn ô tô xăng/dầu truyền thống, không yêu cầu người dùng phải thay dầu/nhớt định kỳ. Đồng thời, các mốc bảo dưỡng xe điện cũng dài hơn xe xăng, với mỗi lần cách nhau 15.000 km, giúp người dùng hạn chế tần suất vào xưởng dịch vụ.

“Tôi thấy mọi người đánh giá chi phí bảo dưỡng xe VinFast rất tiết kiệm. Nhiều người dùng VF 8 hay VF 9 mỗi lần đi bảo dưỡng chỉ tốn khoảng 500.000 đồng, nữa là VF 3”, chị Hà cho hay. Theo tính toán của chị, nhờ những lợi thế này, “nuôi” VF 3 không khác “nuôi” một chiếc xe máy, thậm chí là rẻ hơn.

Tối ưu chi phí cho khách hàng từ thời điểm mua xe đến suốt quá trình sử dụng, dễ hiểu khi VF 3 được ngày càng nhiều người Việt ưu tiên. Mẫu “minicar quốc dân” được dự báo sẽ tiếp tục bùng nổ doanh số trong tháng 6, khi các ưu đãi ngắn hạn từ VinFast chỉ còn vài ngày sẽ hết hiệu lực.