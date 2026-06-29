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D’. Diamant Bleu: ‘Gen vị trí’ định hình chuẩn sống xanh đắt giá

10:09 29/06/2026
Với mã “gen vị trí” đắc địa cùng lợi thế kề công viên và hồ điều hoà, các căn hộ D'. Diamant Bleu đang định hình lại tiêu chuẩn sống xanh đắt giá giữa lòng đô thị hiện đại.
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Phối cảnh dự án D’. Diamant Bleu

Vì sao căn hộ gần công viên ngày càng đắt giá?

Trong phân khúc bất động sản hạng sang, vị trí đắc địa không đơn thuần là giao điểm của hạ tầng và tiện ích đầy đủ mà còn là sự hội tụ của yếu tố khan hiếm, những giá trị hữu hạn và không thể tái tạo khi đô thị đã đạt đến mật độ phát triển nhất định.

Những khu đất ở lõi trung tâm thành phố, gần không gian xanh rộng lớn và mặt nước tự nhiên được xem là những “tài nguyên” ngày càng hạn chế, có khả năng định hình đẳng cấp sống và giá trị tài sản một cách bền vững.

Thực tế đã được chứng minh tại các đô thị hàng đầu thế giới. Tại New York, các căn hộ có tầm nhìn trực diện ra công viên Central Park luôn thuộc nhóm đắt đỏ bậc nhất hành tinh, với mức giá trung binh mỗi mét vuông dao động từ 40.000 – 90.000USD/m2. Tại London, các căn hộ hướng ra công viên Hyde Park cũng có giao dịch đạt mức hàng chục triệu bảng Anh.

Các nghiên cứu quốc tế của Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia Hoa Kỳ (NCBI) chỉ ra rằng, nhà ở gần công viên quy mô lớn thường có mức giá cao hơn so với các bất động sản tương đương nhưng thiếu vắng yếu tố xanh, bất chấp các biến động của chu kỳ thị trường. Báo cáo Living by the Park (2020) của Knight Frank cho thấy: các bất động sản nằm gần công viên có mức giá trung bình cao hơn khoảng 18% các tài sản tương đương. Khi sở hữu tầm nhìn trực diện ra công viên, mức chênh lệch có thể lên tới 34% và với những căn hộ hướng thẳng ra Central Park, con số này lên tới 62,8%. Các nghiên cứu trong suốt 20 năm qua cũng cho thấy, sự hiện diện của các công viên có thể làm tăng giá trị bất động sản trong khu vực lên 20%. Những con số này được định nghĩa là phần giá trị cộng thêm từ sự khan hiếm và tính bền vững của không gian xanh.

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Sở hữu tầm nhìn trực diện hồ Tây, D’. Eldorado là một trong những dự án nổi bật của Tân Hoàng Minh, ghi dấu ấn bởi giá trị cảnh quan và sức hấp dẫn bền vững trên thị trường

Dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy, phân khúc căn hộ cao cấp ở Tây hồ có mức giá phổ biến 150–210 triệu đồng/m2. Với lợi thế tầm nhìn hướng ra hồ Tây và sông Hồng, các căn hộ tại khu vực này tính ở thời điểm quý III/2025 đã tăng hơn 90% so với quý I/2023. Giá bất động sản Tây hồ Tây luôn cao hơn tối thiểu 30% so với các khu vực nội thành khác, đi kèm biên độ tăng giá ổn định từ 20 - 30%/năm. Tương tự, tại TP. HCM, giá bán các dự án có tầm nhìn ra công viên và sông Sài Gòn đã tăng gần 60% so với thời điểm quý I/2023.

Những số liệu trên khẳng định sức hút rất lớn của các căn hộ sở hữu không gian xanh, gần công viên và hồ điều hoà. Tại phía Đông Hà Nội, dự án D’. Diamant Bleu của Tân Hoàng Minh Group cũng đang trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của thị trường nhờ hội tụ đầy đủ các yếu tố này.

Bên cạnh việc sở hữu vị trí trung tâm với ba mặt tiền đường, liền kề trung tâm hành chính của cực phát triển phía Đông Thủ đô, mạng lưới kết nối đa điểm, thuận tiện (5 phút để đến với hệ thống các trường học trong nước và quốc tế; 07 phút tới các tổ hợp thương mại - vui chơi - giải trí; 10 phút tới hệ thống bệnh viện đa khoa hàng đầu; 15 phút đến với hồ Hoàn Kiếm và 30 phút có mặt tại sân bay Nội Bài), D’. Diamant Bleu còn nắm giữ một lợi thế hiếm có, cận kề công viên Long Biên rộng 21ha và hồ điều hoà trung tâm (hồ Kim Quan) rộng hơn 50.000m2. Đây là những yếu tố đắt giá, tác động trực tiếp đến chất lượng sống và tạo nên nền tảng giá trị dài hạn cho dự án.

Chuẩn sống xanh từ nghệ thuật ‘chế tác’ bất động sản

Ngay từ khâu lựa chọn vị trí, Tân Hoàng Minh đã cho thấy rõ nét tư duy "chế tác" bất động sản khi lựa chọn những vị trí đắc địa, mang yếu tố "xanh" mà rất ít dự án có thể sở hữu.

Triết lý ấy đã được minh chứng qua hàng loạt công trình mang dấu ấn của tập đoàn này. Đó là D’. Capitale kề cận công viên Nhân Chính; D’. Le Roi Soleil với ba mặt hướng ra hồ Tây và một mặt hướng sông Hồng; D’. Eldorado nhìn trực diện ra hồ Tây rộng lớn; D’. Le Pont D’or, nơi hội tụ giá trị sống thượng lưu bên hồ Hoàng Cầu; hay Hanoi Signature, toà căn hộ duy nhất trên đường Nguyễn Văn Huyên, sở hữu không gian xanh và tầm nhìn bao trọn công viên Nghĩa Đô và hồ Nghĩa Tân.

Và D’. Diamant Bleu là minh chứng tiếp theo cho “gen vị trí” trên hành trình kiến tạo những tuyệt tác bất động sản. Tuy nhiên, nếu "gen vị trí" là nền tảng tiên quyết thì tư duy “chế tác” lại chính là cách Tân Hoàng Minh nâng tầm giá trị cho D’. Diamant Bleu.

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D’. Diamant Bleu là sự giao thoa giữa kiến trúc đương đại, trải nghiệm sống tinh tế

Toàn bộ toà tháp được phủ kính Low-E cao cấp, phản chiếu sắc trời và cảnh quan không ngừng biến ảo theo từng thời điểm trong ngày, đồng thời xoá nhoà ranh giới giữa không gian bên trong và thiên nhiên bên ngoài, mở ra tầm nhìn rộng thoáng.

Bên cạnh đó, cảnh quan nội khu lên đến 8.000m2 cũng được thiết kế theo “nghệ thuật sắp đặt”, với không gian xanh, mặt nước và tiện ích đan xen hài hòa. Tư duy quy hoạch bền vững giúp tiết chế tối đa các khối bê tông khô cứng, lấy thiên nhiên làm trung tâm để tạo nên một tổng thể kiến trúc mềm mại, hài hòa và tôn vinh tối đa cảnh quan công viên, mặt hồ liền kề.

Nếu vị trí là nền tảng và cảnh quan là bước “chế tác” tiếp theo thì kiến trúc chính là một trong những nét hoàn thiện không thể thiếu cho chuẩn mực sống xanh và tư duy "chế tác" tại D’. Diamant Bleu. Phá vỡ giới hạn của ban công truyền thống vốn khép kín và hạn chế tầm nhìn, dự án tiên phong ứng dụng hệ kính với công nghệ tiên tiến nhất trên thị trường chung cư, giúp không gian bên trong căn hộ giao hoà với thiên nhiên rộng lớn bên ngoài.

Như vậy có thể thấy, D’. Diamant Bleu đang tiếp tục thể hiện rõ "nghệ thuật chế tác bất động sản" của Tân Hoàng Minh, một triết lý lý giải vì sao những sản phẩm mang dấu ấn doanh nghiệp này thường nhanh chóng được thị trường tìm kiếm và đón nhận.

 

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Tân Hoàng Minh D’. Eldorado D’. Diamant Bleu
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