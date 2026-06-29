MB và cơ quan thuế ký kết hợp tác: Lấy người nộp thuế làm trung tâm – Lấy chuyển đổi số làm nền tảng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) và Cục Thuế (Bộ Tài chính) cùng 20 Thuế tỉnh, thành phố trên cả nước đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trong quá trình chuyển đổi số, thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử và tiếp cận các giải pháp tài chính – ngân hàng hiện đại.

Như vậy, sau sự kiện hôm nay, MB đã chính thức ký kết hợp tác đầy đủ với 33 Thuế địa phương - nơi có chi nhánh của MB.﻿

Ngân hàng TMCP Quân đội ký kết hợp tác với Cơ quan Thuế

Lễ ký kết được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của lãnh đạo của MB, Cục Thuế và đại diện 20 cơ quan Thuế tại các tỉnh thành phố trọng điểm trên cả nước. Thỏa thuận hợp tác hướng tới mục tiêu kết nối liền mạch giữa tài khoản ngân hàng với các nền tảng thuế điện tử, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh và hỗ trợ người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế một cách thuận tiện, an toàn.

Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hệ thống ngân hàng và cơ quan quản lý thuế: từ mô hình phối hợp thu nộp thuế truyền thống sang một hệ sinh thái tài chính – thuế số hoá toàn diện, đặt người nộp thuế làm trung tâm và lấy chuyển đổi số làm nền tảng của mọi hoạt động hợp tác.

Ông Phạm Như Ánh - Tổng giám đốc MB phát biểu tại sự kiện

Tại sự kiện, ông Phạm Như Ánh – Tổng giám đốc MB khẳng định lễ ký kết có ý nghĩa đặc biệt – không chỉ với MB và Cơ quan Thuế, mà hơn hết, với hàng triệu doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân đang mong muốn được thực hiện nghĩa vụ thuế một cách đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện hơn.

“Trên cơ sở thế mạnh về công nghệ, hạ tầng số và kinh nghiệm phục vụ số lượng lớn khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp, MB cam kết đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế trong việc triển khai các giải pháp thanh toán thuế điện tử, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ kết nối dữ liệu phục vụ tuân thủ nghĩa vụ thuế và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ tài chính ngân hàng đơn giản, thuận tiện và hiệu quả,” CEO MB cho biết.

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế phát biểu tại sự kiện

Đánh giá cao vai trò đồng hành của các ngân hàng thương mại, trong đó có MB, ông Mai Sơn – Phó Cục trưởng Cục Thuế nhấn mạnh: “Với vị thế và bề dày lịch sử phát triển, Cục Thuế tin tưởng rằng Ngân hàng TMCP Quân đội sẽ tiếp tục đóng vai trò là một trong những đối tác tin cậy để đồng hành cùng cơ quan thuế trong việc hỗ trợ thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững đúng định hướng của Trung ương, Chính phủ và Bộ Tài chính. Trong thời gian tới, bên cạnh những định hướng đã đề ra, Cục Thuế mong muốn MB cùng các ngân hàng thương mại sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và triển khai hoàn thiện các giải pháp kết nối, trao đổi dữ liệu nhằm thực hiện mục tiêu cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, đặc biệt trong hỗ trợ người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ ngân sách nhà nước theo thời gian thực.”

Khi chuyển đổi số trở thành yêu cầu bắt buộc

Nghị định 68/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ tháng 3/2026 đã đặt ra bước chuyển mới trong công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh với mục tiêu minh bạch dòng tiền, xuất hóa đơn điện tử và kê khai thuế theo doanh thu phát sinh. Đồng thời, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực từ 01/7/2026 cũng đặt ra sự thay đổi căn bản trong công tác quản lý nhà nước về thuế với định hướng khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế. Với hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ trên cả nước, đây là cơ hội để nâng cao năng lực tuân thủ, số hóa toàn diện dịch vụ tài chính – thuế, quản trị hiện đại, hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng TMCP Quân đội đã chủ động nghiên cứu, đề xuất xây dựng thỏa thuận hợp tác giữa MB và cơ quan thuế các cấp với chiều sâu và tầm nhìn dài hạn, gắn với mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa giao dịch nộp thuế qua kênh điện tử, thúc đẩy liên kết dữ liệu giữa cơ quan thuế và hệ thống ngân hàng để hỗ trợ việc đối soát, xác minh nghĩa vụ thuế theo thời gian thực.

Thông qua mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch rộng khắp cùng nền tảng ngân hàng số tiên phong tại Việt Nam, MB cam kết đồng hành cùng ngành Thuế triển khai các hoạt động hướng dẫn, tư vấn trực tiếp và trực tuyến cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, nâng cao năng lực sử dụng dịch vụ thuế điện tử, hỗ trợ mở và sử dụng tài khoản thanh toán phục vụ hoạt động kinh doanh, kết nối giữa các nền tảng và tiếp cận các giải pháp tài chính phù hợp với từng quy mô kinh doanh.

Nâng cao hiệu quả đồng hành hợp tác với chiến lược khác biệt

Nội dung căn bản của chương trình hợp tác giữa MB – Cục Thuế tập trung vào việc đồng hành cùng người nộp thuế xuyên suốt toàn bộ giai đoạn phát triển – từ ngày đầu tiên thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký mã số thuế, qua toàn bộ quá trình quản lý, vận hành, kê khai và nộp thuế, đến khâu tiếp cận tín dụng ngân hàng dựa trên lịch sử tuân thủ thuế minh bạch để mở rộng kinh doanh.

Ba trụ cột: Hệ sinh thái khép kín từ thành lập đến tín dụng dành cho doanh nghiệp

Tại buổi Lễ ký kết, đại diện Khối Ngân hàng số của Ngân hàng MB đã trình bày phương án đề xuất triển khai các giải pháp dựa trên ba trụ cột, kết nối liền mạch toàn bộ hành trình của người nộp thuế:

1. Hỗ trợ tư vấn thành lập doanh nghiệp qua BIZ MBBank: Nền tảng BIZ MBBank – ngân hàng số hàng đầu dành riêng cho doanh nghiệp – trở thành kênh tư vấn và đồng hành xuyên suốt hành trình thành lập doanh nghiệp. Khách hàng được hỗ trợ gói tài trợ chi phí thành lập, ưu đãi chữ ký số và hóa đơn điện tử, giúp doanh nghiệp mới bắt đầu đúng chuẩn pháp lý từ những bước đầu tiên.

2. Phối hợp truyền thông, đào tạo và nâng cao năng lực quản trị thuế: Cơ quan Thuế và MB đồng hành triển khai truyền thông kịp thời các chính sách và quy định về quản lý thuế đến toàn bộ cộng đồng khách hàng trên cơ sở tận dụng những nền tảng số của MB và cơ quan thuế. Các chương trình đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ đúng và đủ quy định pháp luật được tiếp tục triển khai song song với cung cấp dịch vụ tư vấn thuế chuyên sâu hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng năng lực quản trị thuế nội bộ bài bản và chuyên nghiệp.

3. Cấp tín dụng tự động cho doanh nghiệp SME dựa trên dữ liệu hóa đơn điện tử: Đây là trụ cột đột phá nhất, phản ánh tầm nhìn vượt trội của hợp tác MB – Cơ quan Thuế: dữ liệu hóa đơn điện tử và lịch sử tuân thủ thuế trở thành cơ sở để MB cấp vốn tự động cho doanh nghiệp siêu nhỏ và vừa – với hạn mức tín chấp lên tới 5 tỷ đồng, thời gian giải ngân tối đa 2 ngày làm việc, phí bảo lãnh và ký quỹ 0%, phát hành chứng thư trong vòng 1,5 giờ. Toàn bộ quy trình được thực hiện 100% online trên BIZ MBBank. Trên cơ sở đó, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ thuế tốt được tiếp cận nguồn vốn nhanh hơn, rẻ hơn – từ đó có động lực mạnh mẽ để duy trì tính minh bạch trong tài chính và nghĩa vụ thuế.

Ba trụ cột này không đứng độc lập mà kết nối thành một hệ sinh thái khép kín, tạo ra giá trị tích lũy: doanh nghiệp minh bạch hơn về thuế được tiếp cận vốn tốt hơn; vốn tốt hơn giúp kinh doanh hiệu quả hơn; hiệu quả kinh doanh tốt hơn đồng nghĩa với nguồn thu thuế bền vững hơn cho ngân sách nhà nước.

MB Seller – Bộ giải pháp số giúp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh buôn bán an tâm

Bên cạnh đó, để cụ thể hóa nội dung triển khai hợp tác, đại diện ngân hàng MB đã giới thiệu tại buổi Lễ ký kết bộ giải pháp dành cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh với thông điệp “Buôn bán an tâm”, đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong từng giai đoạn phát triển, từ khi sẵn sàng kinh doanh, bắt đầu vận hành hiệu quả, qua quá trình kê khai, nộp thuế, đến khi sẵn sàng mở rộng kinh doanh.

Bộ giải pháp MB Seller bao gồm 5 trụ cột An tâm: An tâm thu chi, An tâm quản trị, An tâm Thuế, An tâm Vốn và An tâm Sinh lời. Trong đó, An tâm thu chi cung cấp tài khoản hộ kinh doanh, hỗ trợ hộ kinh doanh tách bạch dòng tiền cá nhân và kinh doanh, sẵn sàng liên kết eTax Mobile; loa thanh toán miễn phí 5 năm, bảo hành 1 đổi 1, giúp đối soát giao dịch tức thì, hạn chế thất thoát. An tâm quản trị với phần mềm bán hàng MB Seller miễn phí trọn đời, giúp hộ kinh doanh quản lý doanh thu, điểm bán, nhân viên và sao kê tài khoản online đến 12 tháng ngay trên điện thoại.

Trọng tâm của bộ giải pháp là An tâm Thuế, với các tính năng hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự động ghi sổ doanh thu theo chuẩn quy định phục vụ kê khai thuế, đăng ký và xuất hóa đơn điện tử, nộp thuế trực tuyến, qua đó tạo quy trình liền mạch từ bán hàng, ghi nhận doanh thu đến thực hiện nghĩa vụ thuế. Trên nền tảng dữ liệu tài chính được số hóa và minh bạch hơn, MB tiếp tục đồng hành cùng hộ kinh doanh thông qua các giải pháp An tâm Vốn và An tâm Sinh lời, hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn lực tài chính với lãi suất hấp dẫn và tối ưu dòng tiền phục vụ mở rộng kinh doanh.

Qua đó, MB không chỉ cung cấp công cụ tài chính – ngân hàng, mà còn đồng hành cùng Cơ quan Thuế trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh số hóa quy trình quản lý doanh thu, kê khai và nộp thuế. Sự kết nối này góp phần nâng cao tính minh bạch và tạo nền tảng cho hộ kinh doanh phát triển bền vững.

MB Seller – Bộ giải pháp số giúp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh buôn bán an tâm