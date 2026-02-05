Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Nền tảng Thiện nguyện chiến thắng World Summit Awards (WSA) 2025 tại hạng mục Government & Citizen Engagement

09:30 05/02/2026
Ngày 04/2/2026, theo công bố chính thức từ Ban Tổ chức Giải thưởng World Summit Awards (WSA) 2025, Nền tảng Thiện nguyện đã được vinh danh là giải pháp chiến thắng tại WSA 2025 ở hạng mục Government & Citizen Engagement (Tương tác giữa Chính phủ và Công dân).
1-1770258684.png

World Summit Awards là giải thưởng quốc tế được khởi xướng từ năm 2003, nhằm tôn vinh các giải pháp số tạo tác động xã hội, hướng tới đóng góp cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (UN SDGs). Trong mùa giải năm 2025, World Summit Awards ghi nhận hơn 400 giải pháp số được đề cử từ nhiều quốc gia, khu vực trên toàn cầu và lựa chọn 40 giải pháp xuất sắc nhất trên 08 hạng mục để vinh danh.

Hạng mục Government & Citizen Engagement tập trung ghi nhận các giải pháp số góp phần tăng cường tương tác hai chiều giữa Cơ quan, Tổ chức với Người dân; thúc đẩy tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; mở rộng sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động phục vụ lợi ích chung. Việc Nền tảng Thiện nguyện được vinh danh chiến thắng ở hạng mục này thể hiện cách tiếp cận phù hợp: ứng dụng công nghệ để kết nối nguồn lực xã hội, công khai thông tin và củng cố niềm tin, qua đó hỗ trợ triển khai các Chương trình cộng đồng minh bạch và hiệu quả.

Năm 2025, Nền tảng Thiện nguyện tiếp tục phát huy vai trò là hạ tầng số hỗ trợ huy động nguồn lực và minh bạch thông tin trong các chương trình an sinh, xã hội, các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Tính đến ngày 27/12/2025, Nền tảng ghi nhận 2.702 tỷ đồng đóng góp và 6 triệu lượt ủng hộ; đồng thời triển khai nhiều chiến dịch trọng điểm, tiêu biểu như Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” đạt hơn 657 tỷ đồng với 2,1 triệu lượt ủng hộ và Chiến dịch HiGreen Trường Sa đạt 160 tỷ đồng từ gần 100 nghìn lượt ủng hộ, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa và đóng góp thiết thực cho các hoạt động vì cộng đồng.

2-1770258691.jpg

Định hướng chung năm 2026, Nền tảng Thiện nguyện sẽ tiếp tục khẳng định là công cụ số tin cậy của Chính phủ, các bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội và cộng đồng, đồng thời gắn chặt với chiến lược ESG của MB, trong đó trụ cột xã hội được triển khai một cách bài bản, có chiều sâu và tạo tác động bền vững.

Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào ngày 22/5/2026, trong khuôn khổ Đại hội Toàn cầu WSA (WSA Global Congress) diễn ra tại Vienna (Cộng hòa Áo), với chủ đề “Mở rộng các giải pháp kỹ thuật số - Vì con người và hành tinh”

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

MB Bank
