Những câu chuyện chưa kể về các đặc sản quý hội tụ tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

15:58 06/02/2026
Khi đến tham quan và mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, diễn ra từ ngày 02/02 - 13/02 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), du khách như bước vào một hành trình ẩm thực - văn hóa trải dài ba miền. Từ đỉnh núi mù sương Tây Bắc qua vùng hải đảo xa xôi, đến miệt vườn sông nước phương Nam, các đặc sản quý hội tụ tại đây, mang theo những câu chuyện chưa kể về bí quyết nghề nghiệp được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Tuyệt kỹ trà mây Sơn La và “huyền thoại trà” chỉ hái vào ngày Đông Chí ở Thái Nguyên

Điểm dừng chân đáng nhớ đầu tiên chính là gian hàng tỉnh Sơn La - nơi hương trà cổ thụ Tà Xùa mang đậm hơi thở của núi rừng Tây Bắc đủ sức níu chân cả những người sành trà khó tính.

Đại diện Hợp tác xã Trà cổ thụ Tà Xùa nâng niu viên trà trên tay, kể cho du khách về những cây chè Shan Tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, sinh trưởng ở độ cao 2.800m so với mực nước biển, tích tụ toàn bộ dưỡng chất vào trong búp non để chống chọi với mây mù và băng giá bao phủ quanh năm.

1-1770364801.jpg

Bánh trà cổ lên men được tạo hình bản đồ Việt Nam

Khác với chè vùng thấp có thể thu hái bằng máy, chè Tà Xùa hoàn toàn được hái thủ công bởi đồng bào dân tộc Mông. Công phu nhất là khâu chế biến, những búp chè ngậm sương được xào, vò bằng tay rồi nặn thành viên tròn. Riêng các bánh trà cổ còn trải qua quy trình lên men khắt khe, chuẩn xác từng công đoạn để giữ trọn hương vị nguyên bản của trà cổ thụ. Khi pha, viên trà từ từ nở bung, lan tỏa vị ngọt thanh sâu lắng - thứ vị ngọt được ví như “uống cả giọt sương tinh khiết của đại ngàn”.

2-1770364802.jpg
3-1770364801.jpg
4-1770364801.jpg

Thưởng trà Mây tại khu vực gian hàng tỉnh Sơn La

Nếu trà Tà Xùa mang vẻ đẹp hoang dã, mộc mạc thì Trà Đông Chí Thái Nguyên lại mang màu sắc của triết lý phương Đông. Ông Hứa Văn Thịnh, Giám đốc HTX chè La Bằng, giải thích loại trà này quý không chỉ bởi giống cây, mà bởi quy trình thu hái khắc nghiệt đến mức "độc nhất vô nhị": chỉ được hái duy nhất vào ngày Đông Chí trong năm.

5-1770364801.jpg

Trà 68 của Thái Nguyên được tạo ra từ những búp trà được hái vào ngày Đông Chí.

Thời điểm ấy, nhựa sống trong cây chè ngưng đọng, tạo nên thứ hương vị đặc biệt: nồng nàn hương cốm non, hậu vị ngọt sâu và dịu êm hiếm thấy. Thưởng thức một chén trà Đông Chí tại hội chợ, thực khách như cảm nhận được sự tĩnh lặng và chiều sâu của đất trời trong khoảnh khắc giao mùa.

Tỏi Lý Sơn - “Vàng trắng” được trồng trên đất đỏ bazan từ trầm tích núi lửa hàng triệu năm

Tại khu vực miền Trung, gian hàng tỉnh Quảng Ngãi thu hút đông đảo các bà nội trợ sành sỏi. Ông Nguyễn Văn Quốc - Chủ cơ sở Tỏi Lý Sơn Thanh Thúy tận tình hướng dẫn du khách cách phân biệt loại gia vị được mệnh danh là "vàng trắng" này giữa ma trận hàng giả, hàng nhái trôi nổi trên thị trường.

Ông chỉ rõ cho khách hàng thấy những đặc điểm nhận dạng rất riêng biệt. Củ tỏi Lý Sơn thường nhỏ, dáng nhọn và thon dài chứ không tròn to, béo mập như các loại tỏi công nghiệp hay tỏi từ nơi khác đưa về.

6-1770364724.jpg

Các sản phẩm được tạo ra từ Tỏi Lý Sơn - Quảng Ngãi

Được trồng trên lớp cát san hô trắng mịn và nền đất đỏ bazan từ trầm tích núi lửa hàng triệu năm, tỏi Lý Sơn sở hữu hương vị độc đáo với mùi thơm dịu đặc trưng, vị thanh nhẹ, giòn tan và hoàn toàn không bị cay nồng. Sự cầu kỳ trong canh tác và hương vị tinh tế ấy chính là lý do khiến tỏi Lý Sơn luôn được săn đón dù giá thành cao hơn tỏi thường gấp nhiều lần.

Kẹo dừa sáp - "Vàng lỏng" của Vĩnh Long

Ở khu vực Nam Bộ, gian hàng của Công ty TNHH Chế biến dừa sáp Cầu Kè (VICOSAP) gần như không lúc nào vắng khách. Dừa sáp vốn là đặc sản quý hiếm của Vĩnh Long, với sản lượng rất hạn chế, mỗi buồng chỉ có vài trái đạt chuẩn.

Để không lãng phí món quà của thiên nhiên và đa dạng hóa sản phẩm, VICOSAP đã sáng tạo nên dòng kẹo dừa sáp OCOP 5 sao. Khác với kẹo dừa truyền thống, mỗi viên kẹo đều chứa miếng cơm dừa sáp tươi sần sật, hòa quyện cùng mạch nha dẻo mềm, tạo nên trải nghiệm vị giác hoàn toàn mới lạ. Nhiều du khách sau khi nếm thử đã hào hứng “chốt đơn” ngay tại chỗ để làm quà biếu Tết.

Nước mắm Phú Quốc: Chuẩn mực của độ đạm tự nhiên

Khép lại hành trình khám phá là hương vị mặn mòi tại gian hàng nước mắm truyền thống Kiên Giang, nơi tôn vinh giá trị của những giọt nước mắm nhĩ nguyên chất.

Đại diện gian hàng cho biết, để đạt được độ đạm cao hoàn toàn tự nhiên, cá cơm đầu vào phải thật tươi và đồng đều. Quy trình ủ chượp trong thùng gỗ bời lời kéo dài 12 - 15 tháng chính là bí quyết tạo nên màu cánh gián đặc trưng và hậu vị ngọt sâu.

Giữa bối cảnh nhiều người tiêu dùng hoang mang về các loại nước chấm công nghiệp pha chế, đại diện gian hàng đã có những chia sẻ thẳng thắn, giúp người tiêu dùng định vị lại giá trị của "nước mắm thật".

7-1770364801.jpg

Nước mắm nhĩ Phú Quốc - An Giang

Loạt hoạt động trải nghiệm biến hội chợ thành điểm đến hot trend

Không chỉ là nơi mua sắm, Hội chợ Mùa Xuân 2026 còn mang đến chuỗi hoạt động văn hóa - giải trí đặc sắc. Điểm nhấn là chương trình “Bách Hoa Bộ Hành - Du Xuân Chợ Tết” diễn ra lúc 10:00 ngày 07/02 tới đây. Đoàn ngựa uy nghi mở đầu hành trình, tiếp nối là đoàn “Bách Hoa Bộ Hành” rực rỡ sắc màu, dẫn lối du khách khám phá từng gian hàng trong không khí náo nhiệt của phiên chợ Tết.  

8-1770364802.jpg
9-1770364801.jpg

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 cũng mở ra sân chơi riêng cho các nhà sáng tạo nội dung qua chương trình Media Tour đặc biệt. Khách mời được tự do khám phá 8 phân khu trưng bày, nhận quà độc bản từ VEC và có cơ hội tham dự concert “Đấu Trường Sấm” với sự góp mặt của loạt nghệ sĩ đình đám như Soobin, Rhymastic, Bích Phương, Đức Phúc, Erik…

Đăng ký ngay tại đây: forms.gle/jofhfys8y1SWES4Y8

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng”, là sự kiện xúc tiến thương mại - kinh tế - văn hóa quy mô quốc gia, do Chính phủ chỉ đạo, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức, phối hợp cùng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND Thành phố Hà Nội, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, UBND các tỉnh, thành phố, Tập đoàn Vingroup và Trung Triển lãm Việt Nam (VEC) nhằm thúc đẩy tiêu dùng, sản xuất - kinh doanh và kết nối cung - cầu ngay từ đầu năm.

PV

