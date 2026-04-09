Chính phủ thông qua chính sách của Luật Công nghiệp trọng điểm

Công nhân tại Khu Công nghiệp Phố Nối A hăng say sản xuất. (Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN)

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 03/4/2026 về việc thông qua Chính sách của Luật Công nghiệp trọng điểm.

Cụ thể, Chính phủ thống nhất sự cần thiết xây dựng Luật Công nghiệp trọng điểm để thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hoàn thiện khung pháp lý thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp trọng điểm phù hợp với bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hướng đến xây dựng nền công nghiệp độc lập, tự chủ, tự cường, góp phần phát triển kinh tế nhanh và bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Chính phủ cơ bản thống nhất nội dung 2 chính sách do Bộ Công Thương đề xuất, bao gồm:

Chính sách 1: Khuyến khích sản xuất, chế tạo trong nước các sản phẩm công nghiệp trọng điểm.

Chính sách 2: Phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Kiến tạo chính sách để xử lý các điểm nghẽn cơ bản trong phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ để hoàn thiện các chính sách của Luật Công nghiệp trọng điểm theo quy định, bảo đảm các yêu cầu sau:

Thể chế hóa các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với phát triển các ngành công nghiệp công nghiệp trọng điểm; kiến tạo được một số chính sách, pháp luật để xử lý các điểm nghẽn cơ bản trong phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm theo hướng từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, từ gia công, lắp ráp sang nghiên cứu, thiết kế và sản xuất tại Việt Nam, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao đồng thời tạo đột phá về quá trình hiện đại hóa trong công nghiệp.

Khuyến khích đẩy mạnh nội địa hóa phù hợp để đáp ứng các yêu cầu, ưu đãi về xuất xứ hàng hóa trong thương mại quốc tế; phù hợp với các thỏa thuận thương mại song phương và đa phương, các yêu cầu của các thị trường lớn.

Thiết kế cơ chế khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tận dụng ưu đãi từ các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới thông qua bảo đảm quy tắc xuất xứ.

Xây dựng quy định thu hút và quản lý FDI trong các ngành công nghiệp trọng điểm

Xây dựng quy định thu hút và quản lý FDI trong các ngành công nghiệp trọng điểm theo hướng có chọn lọc, ưu tiên dự án công nghệ cao, công nghiệp nền tảng; đồng thời, gắn với yêu cầu chuyển giao công nghệ, liên kết với doanh nghiệp trong nước, góp phần nâng cao năng lực sản xuất quốc gia.

Rà soát việc thực hiện quy định của pháp luật hiện hành để xây dựng nội dung phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi, khắc phục được tồn tại, hạn chế, vướng mắc, bất cập; hài hòa với điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; rà soát hồ sơ chính sách Luật bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các luật có liên quan; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về phát triển công nghiệp trọng điểm; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Trên cơ sở hồ sơ chính sách đã hoàn thiện, đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức soạn thảo dự án Luật Công nghiệp trọng điểm, báo cáo Chính phủ theo quy định.

Trong đó, lưu ý nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội tại Thông báo số 274/TB-VPQH ngày 12/02/2026 của Văn phòng Quốc hội, bảo đảm các chính sách đặc thù đúng thẩm quyền của Quốc hội, không chồng chéo với các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan, phù hợp với các cam kết quốc tế trong thu hút đầu tư FDI vào nước ta, tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp trọng điểm theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng./.