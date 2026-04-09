Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Chính phủ thông qua chính sách của Luật Công nghiệp trọng điểm

15:26 09/04/2026
Chính phủ thống nhất sự cần thiết xây dựng Luật Công nghiệp trọng điểm để thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Công nhân tại Khu Công nghiệp Phố Nối A hăng say sản xuất. (Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN)

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 03/4/2026 về việc thông qua Chính sách của Luật Công nghiệp trọng điểm.

Cụ thể, Chính phủ thống nhất sự cần thiết xây dựng Luật Công nghiệp trọng điểm để thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hoàn thiện khung pháp lý thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp trọng điểm phù hợp với bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hướng đến xây dựng nền công nghiệp độc lập, tự chủ, tự cường, góp phần phát triển kinh tế nhanh và bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Chính phủ cơ bản thống nhất nội dung 2 chính sách do Bộ Công Thương đề xuất, bao gồm:

Chính sách 1: Khuyến khích sản xuất, chế tạo trong nước các sản phẩm công nghiệp trọng điểm.

Chính sách 2: Phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Kiến tạo chính sách để xử lý các điểm nghẽn cơ bản trong phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ để hoàn thiện các chính sách của Luật Công nghiệp trọng điểm theo quy định, bảo đảm các yêu cầu sau:

Thể chế hóa các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với phát triển các ngành công nghiệp công nghiệp trọng điểm; kiến tạo được một số chính sách, pháp luật để xử lý các điểm nghẽn cơ bản trong phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm theo hướng từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, từ gia công, lắp ráp sang nghiên cứu, thiết kế và sản xuất tại Việt Nam, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao đồng thời tạo đột phá về quá trình hiện đại hóa trong công nghiệp.

Khuyến khích đẩy mạnh nội địa hóa phù hợp để đáp ứng các yêu cầu, ưu đãi về xuất xứ hàng hóa trong thương mại quốc tế; phù hợp với các thỏa thuận thương mại song phương và đa phương, các yêu cầu của các thị trường lớn.

Thiết kế cơ chế khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tận dụng ưu đãi từ các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới thông qua bảo đảm quy tắc xuất xứ.

Xây dựng quy định thu hút và quản lý FDI trong các ngành công nghiệp trọng điểm

Xây dựng quy định thu hút và quản lý FDI trong các ngành công nghiệp trọng điểm theo hướng có chọn lọc, ưu tiên dự án công nghệ cao, công nghiệp nền tảng; đồng thời, gắn với yêu cầu chuyển giao công nghệ, liên kết với doanh nghiệp trong nước, góp phần nâng cao năng lực sản xuất quốc gia.

Rà soát việc thực hiện quy định của pháp luật hiện hành để xây dựng nội dung phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi, khắc phục được tồn tại, hạn chế, vướng mắc, bất cập; hài hòa với điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; rà soát hồ sơ chính sách Luật bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các luật có liên quan; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về phát triển công nghiệp trọng điểm; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Trên cơ sở hồ sơ chính sách đã hoàn thiện, đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức soạn thảo dự án Luật Công nghiệp trọng điểm, báo cáo Chính phủ theo quy định.

Trong đó, lưu ý nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội tại Thông báo số 274/TB-VPQH ngày 12/02/2026 của Văn phòng Quốc hội, bảo đảm các chính sách đặc thù đúng thẩm quyền của Quốc hội, không chồng chéo với các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan, phù hợp với các cam kết quốc tế trong thu hút đầu tư FDI vào nước ta, tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp trọng điểm theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng./.

Tầm nhìn đô thị ven sông Hàn: Kiến tạo chuẩn mực sống mới của Đà Nẵng

Tầm nhìn đô thị ven sông Hàn: Kiến tạo chuẩn mực sống mới của Đà Nẵng

Sông Hàn, biểu tượng ngàn đời của Đà Nẵng, không chỉ là dòng chảy kiến tạo nên văn hóa và lịch sử mà còn là trục phát triển chiến lược, định hình tương lai phồn thịnh của thành phố. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, những dự án sở hữu vị thế kim cương như Capital Square không chỉ góp phần nâng tầm diện mạo đô thị mà còn mở ra một kỷ nguyên mới cho giá trị an cư và đầu tư bền vững.

Hàng nghìn bạn trẻ nhập cuộc “Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh - Chọn Tương lai Xanh”

Hàng nghìn bạn trẻ nhập cuộc “Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh - Chọn Tương lai Xanh”

Chỉ sau hơn 5 ngày phát động, cuộc thi “Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh - Chọn Tương lai Xanh” đã tạo sức hút mạnh mẽ trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, thể hiện qua hơn 1.500 video tham gia trên các nền tảng mạng xã hội.

Không phải Cầu Vàng, đây mới là tọa độ giải trí “hot” nhất Đà Nẵng dịp nghỉ lễ 30/4

Không phải Cầu Vàng, đây mới là tọa độ giải trí “hot” nhất Đà Nẵng dịp nghỉ lễ 30/4

Nếu bạn vẫn chưa biết đi đâu vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5, thì Đà Nẵng – thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam – là một lựa chọn cực kỳ đáng giá cho một kỳ nghỉ trọn vẹn niềm vui. Không chỉ có hệ sinh thái du lịch đa dạng, thành phố biển còn mang đến những trải nghiệm mới mẻ và đa sắc màu, đặc biệt là trên đỉnh Bà Nà huyền thoại.

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho đội ngũ báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ, trí thức

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho đội ngũ báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ, trí thức

Tạp chí Pháp lý trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

TS. Bùi Ngọc Sơn: Kỷ nguyên tiền rẻ khép lại, kinh tế Việt Nam đối mặt "gọng kìm" tỷ giá và lạm phát

TS. Bùi Ngọc Sơn: Kỷ nguyên tiền rẻ khép lại, kinh tế Việt Nam đối mặt "gọng kìm" tỷ giá và lạm phát

Theo TS. Bùi Ngọc Sơn, chuyên gia kinh tế độc lập, kỷ nguyên tiền rẻ đã kết thúc, áp lực lạm phát, tỷ giá và đầu tư công đang khiến dòng tiền dịch chuyển mạnh, tạo thách thức lớn cho kinh tế.

Sửa đổi Luật Thủ đô: Phân quyền mạnh mẽ, tăng cường kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình

Sửa đổi Luật Thủ đô: Phân quyền mạnh mẽ, tăng cường kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình

Chiều 8/4, tiếp tục Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, thảo luận tại Tổ 10 (gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình và Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La) về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), các đại biểu tán thành việc sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô năm 2024; Đồng thời đề nghị làm rõ thẩm quyền và việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện nước; phân định cụ thể hơn thẩm quyền của HĐND, UBND và Chủ tịch UBND thành phố trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật…

Hoàn thiện hành lang pháp lý về trưng cầu, yêu cầu giám định và đánh giá, sử dụng kết luận giám định trong giải quyết vụ việc, vụ án hình sự

Hoàn thiện hành lang pháp lý về trưng cầu, yêu cầu giám định và đánh giá, sử dụng kết luận giám định trong giải quyết vụ việc, vụ án hình sự

Để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng yêu cầu hoạt động tố tụng và cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay, Bộ Công an đang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch quy định về trưng cầu, yêu cầu giám định và đánh giá, sử dụng kết luận giám định trong giải quyết vụ việc, vụ án hình sự.

Chân dung nhà lãnh đạo mới điều hành chính sách tiền tệ

Chân dung nhà lãnh đạo mới điều hành chính sách tiền tệ

Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Phạm Đức Ấn giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhiệm kỳ 2026–2031, đánh dấu một thay đổi đáng chú ý ở vị trí điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hệ thống ngân hàng trong giai đoạn kinh tế đang cần duy trì ổn định vĩ mô song song với thúc đẩy tăng trưởng.

Giám đốc Quỹ NAFOSTED Đào Ngọc Chiến: Cơ chế tài chính rất thông thoáng

Giám đốc Quỹ NAFOSTED Đào Ngọc Chiến: Cơ chế tài chính rất thông thoáng

Theo Giám đốc NAFOSTED, một trong những điểm mới nổi bật của dự thảo là cơ chế tài chính được thiết kế theo hướng thông thoáng hơn, chuyển từ quản lý theo đầu vào sang đánh giá theo kết quả đầu ra.

Bên trong Trung tâm Hội nghị APEC quy mô chưa từng có tại Phú Quốc do Sun Group xây dựng

Bên trong Trung tâm Hội nghị APEC quy mô chưa từng có tại Phú Quốc do Sun Group xây dựng

Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô hơn 152.000 m² diện tích sàn xây dựng, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC tại Phú Quốc do Sun Group triển khai đang hé lộ một không gian được thiết kế để nâng tầm vị thế quốc gia.

