Trung tâm Trọng tài Quốc tế Tiền Giang (TGAC) tiên phong đưa thực tiễn nghề luật vào giảng đường đại học

17:09 17/10/2025
(Pháp lý) – Ngày 15/10/2025, tại Trường Đại học Duy Tân, Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Tiền Giang (TGAC) – chi nhánh Đà Nẵng đã ký kết Biên bản Thỏa thuận hợp tác ba bên (MOU) giữa TGAC, Công ty Luật TNHH MTV KPK và Khoa Luật – Trường Ngôn ngữ & Xã hội Nhân văn, Đại học Duy Tân. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa thực tiễn nghề luật vào giảng đường, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo pháp lý gắn với yêu cầu hội nhập quốc tế

Phát biểu tại buổi lễ, Luật sư Lý Vinh Hoàng – Trưởng chi nhánh TGAC Đà Nẵng nhấn mạnh, TGAC mong muốn trở thành cầu nối giữa nhà trường và giới hành nghề, giúp sinh viên luật không chỉ nắm vững kiến thức mà còn rèn luyện tư duy pháp lý, kỹ năng tranh tụng và hòa giải thông qua tiếp xúc với các vụ việc thực tế. Theo ông, đây là xu hướng tất yếu trong tiến trình đổi mới giáo dục pháp luật, khi xã hội đòi hỏi nguồn nhân lực không chỉ giỏi lý thuyết mà còn thành thạo kỹ năng nghề.

1-1760695761.jpg

Toàn cảnh lễ ký kết

Là một trong những trung tâm trọng tài Thương mại Quốc tế có mạng lưới hoạt động rộng khắp, TGAC luôn đóng vai trò tiên phong trong việc lan tỏa phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại – một cơ chế thay thế tòa án, hiệu quả, minh bạch và phù hợp với xu thế kinh tế tri thức. Việc ký kết hợp tác lần này tiếp tục khẳng định sứ mệnh của TGAC trong việc đồng hành cùng các cơ sở đào tạo luật, góp phần nâng cao chất lượng nhân lực pháp lý, phục vụ tiến trình cải cách tư pháp quốc gia.

2-1760695768.jpg

TS. Nguyễn Hữu Phú – Phó Giám đốc Đại học Duy Tân và Trọng tài viên Lý Vinh Hoàng – Trưởng chi nhánh TGAC Đà Nẵng ký kết MOU

Phát biểu tại lễ ký kết, TS. Nguyễn Hữu Phú – Phó Giám đốc Đại học Duy Tân cho biết, sự hợp tác với TGAC và Công ty Luật KPK là bước đi quan trọng trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, đưa sinh viên đến gần hơn với thực tiễn nghề nghiệp. Ông nhấn mạnh, ‘Học đi đôi với hành’ không chỉ là phương châm giáo dục, mà còn là chìa khóa để hình thành những luật gia có bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp vững vàng.

Đại diện Công ty Luật KPK – một tổ chức hành nghề luật uy tín với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm – khẳng định sẽ đồng hành chặt chẽ trong việc hỗ trợ sinh viên kiến tập, thực tập, đồng thời tổ chức các hội thảo, chuyên đề và phiên tòa giả định để sinh viên được cọ xát và học hỏi từ thực tế. Hợp tác ba bên giữa TGAC, KPK và Đại học Duy Tân được kỳ vọng sẽ hình thành ‘hệ sinh thái pháp lý thực hành’, nơi đào tạo, nghiên cứu và hành nghề gắn bó chặt chẽ, giúp sinh viên có cơ hội học tập, rèn luyện và định hình tư duy pháp lý ngay từ giảng đường.

3-1760695768.jpg

Luật sư, TTV Lý Vinh Hoàng – Trưởng chi nhánh TGAC Đà Nẵng phát biểu tại buổi ký kết

Luật sư Nguyễn Ngọc Chinh – Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng – đánh giá mô hình hợp tác này là bước đi thiết thực trong việc hiện thực hóa chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo gắn với nhu cầu xã hội. Ông cho rằng, khi sinh viên được trải nghiệm thực tiễn nghề luật ngay từ sớm, họ sẽ có cơ hội phát triển tư duy phản biện, nâng cao khả năng ứng xử nghề nghiệp và sẵn sàng hội nhập quốc tế. Sự kiện ký kết không chỉ mở ra cơ hội hợp tác bền vững giữa TGAC, Luật KPK và Đại học Duy Tân, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của TGAC trong việc đưa trọng tài thương mại đến gần hơn với giảng đường đại học. Đây được xem là mô hình mẫu cho sự kết hợp giữa trung tâm trọng tài, tổ chức hành nghề và cơ sở đào tạo, góp phần tạo dựng thế hệ luật gia Việt Nam năng động, bản lĩnh và hội nhập trong thời đại mới.

Trần Dương

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Tiền Giang
