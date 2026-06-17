Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

SeABank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 34.288 tỷ đồng

14:15 17/06/2026
Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chính thức hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 34.288 tỷ đồng. Nguồn vốn bổ sung sẽ giúp Ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện các chỉ số an toàn hoạt động và mở rộng dư địa tăng trưởng trong thời gian tới.
seabank-chinh-thuc-tang-von-dieu-le-len-34288-ty-dong-1781680777.jpg

Ngày 12/06/2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1269/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của SeABank.

Theo đó, vốn điều lệ của SeABank tăng từ 28.450 tỷ đồng lên 34.288 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 5.838 tỷ đồng. Việc tăng vốn được thực hiện thông qua phát hành 583,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20,5202%. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại thời điểm 31/12/2025 theo báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2025 đã được kiểm toán.

Việc tăng vốn nằm trong lộ trình đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) SeABank năm 2026 thông qua. Trong giai đoạn tiếp theo, SeABank dự kiến tiếp tục tăng vốn thông qua việc phát hành tối đa 40 triệu cổ phiếu ESOP với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu dành cho cán bộ quản lý đáp ứng các tiêu chí về hiệu quả công việc, năng lực chuyên môn và mức độ gắn bó với Ngân hàng.

Trong bối cảnh các yêu cầu về an toàn vốn và chuyển đổi số ngày càng cao, nguồn vốn tăng thêm được kỳ vọng sẽ giúp SeABank cải thiện các chỉ số an toàn hoạt động, mở rộng quy mô kinh doanh và tăng cường đầu tư cho hạ tầng công nghệ, tạo nền tảng cho các mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Với nền tảng tài chính được củng cố sau đợt tăng vốn, SeABank sẽ tiếp tục tập trung phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, đồng thời gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng và các bên liên quan.

Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với hơn 4 triệu khách hàng, hơn 5.300 nhân viên và 181 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu của SeABank là trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách cung cấp hệ thống các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. SeABank được coi là một trong những ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống các ngân hàng với số vốn điều lệ 34.288 tỷ đồng, được Moody’s xếp hạng Ba3 ở nhiều danh mục quan trọng, đồng thời là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai tiêu chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel III.

Theo chiến lược phát triển “Hội tụ số”, SeABank tập trung số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành nội bộ và đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, gia tăng hiệu quả hoạt động, mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

seabank
Cùng chủ đề
Vingroup tăng 11 bậc trong bảng xếp hạng của Fortune, vào top 30 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á Thông tin kinh doanh
Vingroup tăng 11 bậc trong bảng xếp hạng của Fortune, vào top 30 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Tập đoàn Vingroup xếp thứ 26 trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Tạp...

Madame Nguyễn Thị Nga được giao giữ chức Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam Thông tin kinh doanh
Madame Nguyễn Thị Nga được giao giữ chức Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam

Vừa qua tại Hà Nội, Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam (VPBA) đã tổ chức Lễ công bố Quyết...

MB đạt Top 1 Thương hiệu Ngân hàng dành cho Khách hàng ưu tiên, Top 1 sản phẩm cấp vốn được khách hàng ưu tiên lựa chọn Thông tin kinh doanh
MB đạt Top 1 Thương hiệu Ngân hàng dành cho Khách hàng ưu tiên, Top 1 sản phẩm cấp vốn được khách hàng ưu tiên lựa chọn

Theo báo cáo khảo sát mức độ nhận diện thương hiệu/sản phẩm ngân hàng dành cho khách hàng ưu tiên...

Từ hôm nay, khách hàng đã có thể đăng ký thành viên Sun Signature, tích lũy điểm và tận hưởng đặc quyền hệ sinh thái Sun Group Thông tin kinh doanh
Từ hôm nay, khách hàng đã có thể đăng ký thành viên Sun Signature, tích lũy điểm và tận hưởng đặc quyền hệ sinh thái Sun Group

Ngày 13/6, Sun Group chính thức mở đăng ký chương trình khách hàng thân thiết Sun Signature: Một Dấu Ấn...

MB BeeRich trở thành nền tảng quản lý tài chính cá nhân dẫn đầu về mức độ nhận biết Thông tin kinh doanh
MB BeeRich trở thành nền tảng quản lý tài chính cá nhân dẫn đầu về mức độ nhận biết

Khảo sát diện rộng của Mibrand tháng 6/2026 cho thấy người dùng Việt ngày càng quan tâm đến các nền...

Cách Tân Hoàng Minh kể chuyện chế tác bất động sản bằng ngôn ngữ nghệ thuật Thông tin kinh doanh
Cách Tân Hoàng Minh kể chuyện chế tác bất động sản bằng ngôn ngữ nghệ thuật

Bằng việc đưa trọn vẹn trải nghiệm không gian sống từ đời thực lên sân khấu, Tân Hoàng Minh Collection...

Mới cập nhật
Từ phản ứng chính sách đến chủ động kiến tạo: Bước chuyển trong hoạt động lập pháp của Quốc hội khoá XVI

Từ phản ứng chính sách đến chủ động kiến tạo: Bước chuyển trong hoạt động lập pháp của Quốc hội khoá XVI

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh hoàn thiện thể chế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, hoạt động lập pháp của Quốc hội đang đứng trước yêu cầu đổi mới tư duy và phương thức.

3 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Vingroup tăng 11 bậc trong bảng xếp hạng của Fortune, vào top 30 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Vingroup tăng 11 bậc trong bảng xếp hạng của Fortune, vào top 30 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Tập đoàn Vingroup xếp thứ 26 trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Tạp chí Fortune, tăng 11 bậc so với hạng 37 của danh sách năm 2025 và 19 bậc so với hạng 45 năm 2024, tiếp tục dẫn đầu khối doanh nghiệp tư nhân Việt Nam. Việc thăng bậc trong 2 năm liên tiếp khẳng định quy mô, năng lực cạnh tranh và đà tăng trưởng bền vững của Vingroup, cho thấy vị thế ngày càng nổi bật trong Top doanh nghiệp hàng đầu khu vực.

6 giờ trước Thông tin kinh doanh

Chính sách công nghệ cao phải tạo động lực cho doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu

Chính sách công nghệ cao phải tạo động lực cho doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Công nghệ cao phải được xây dựng trên cơ sở thực tiễn, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm công nghệ cao và công nghệ chiến lược; đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ trong tháng 6/2026.

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Quốc hội khóa XVI trở thành nhiệm kỳ kiến tạo thể chế phát triển

Quốc hội khóa XVI trở thành nhiệm kỳ kiến tạo thể chế phát triển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đặt ra yêu cầu rất lớn, với 192 nhiệm vụ xây dựng pháp luật, trong đó Chính phủ chủ trì phần lớn nhiệm vụ.

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Chuyên gia: Cần tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp

Chuyên gia: Cần tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến sửa đổi Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa 2017 nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp. Chuyên gia kinh tế cho rằng, chính sách hỗ trợ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi dễ tiếp cận, gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và thực thi minh bạch.

7 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Hướng tới chiến lược phát triển báo chí kiến tạo

Hướng tới chiến lược phát triển báo chí kiến tạo

Ngày 16.6, tại Hội nghị giao ban báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026), Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Phan Văn Tâm đã có bài phát biểu về những vấn đề liên quan đến báo chí Việt Nam trong giai đoạn mới. Báo Thanh Niên trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

7 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Khung pháp lý về bảo đảm quyền tự do kinh doanh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

Khung pháp lý về bảo đảm quyền tự do kinh doanh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

(Pháp lý). Bài viết so sánh cơ chế pháp lý nhằm bảo đảm quyền tự do kinh doanh tại Hoa Kỳ và Trung Quốc dựa trên ba tiêu chí: gia nhập thị trường, phân bổ nguồn lực và an toàn pháp lý.

7 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Kỹ thuật pháp lý là một khoa học, một môn học

Kỹ thuật pháp lý là một khoa học, một môn học

(Pháp lý). Kỹ thuật pháp lý không chỉ là một lĩnh vực khoa học pháp lý nghiên cứu các quy tắc, phương thức và kỹ năng của hoạt động pháp lý mà còn là một môn học có ý nghĩa đặc biệt trong đào tạo nghề luật.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai của nhà nước trong Luật Đất đai năm 2024

Trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai của nhà nước trong Luật Đất đai năm 2024

(Pháp lý). Bài viết phân tích trách nhiệm của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai theo Luật Đất đai năm 2024.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Madame Nguyễn Thị Nga được giao giữ chức Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam

Madame Nguyễn Thị Nga được giao giữ chức Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam

Vừa qua tại Hà Nội, Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam (VPBA) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định giao bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn BRG, giữ chức vụ Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay