Trực tiếp: Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc vào sáng nay (6/4). Đây là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, được tiến hành ngay sau cuộc bầu cử nên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới.

Công tác chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI được tiến hành kỹ lưỡng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian cho ý kiến về các nội dung kỳ họp. Văn phòng Quốc hội tăng cường công tác chỉ đạo, chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan, tích cực triển khai, rà soát, hoàn thiện để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ kỳ họp.

Theo chương trình dự kiến, tổng thời gian làm việc của kỳ họp là khoảng 11 ngày, chia thành 2 đợt (đợt 1, từ ngày 6 - 12/4; đợt 2, từ ngày 20-23/4 và dự phòng ngày 24 và 25/4) để xem xét, quyết định công tác tổ chức, nhân sự; công tác lập pháp; các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và nhiều nội dung quan trọng khác.

Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự là nội dung trọng tâm của kỳ họp lần này. Quốc hội sẽ dành khoảng 2,5 ngày làm việc để xem xét, quyết định về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự.

Theo đó, Quốc hội sẽ thực hiện bầu, phê chuẩn số lượng lớn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Quốc hội cũng phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm đối với các chức danh như Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, thành viên Chính phủ cùng một số chức danh khác thuộc thẩm quyền. Tổng thể số lượng nhân sự được Quốc hội bầu và phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất là 39 chức danh liên quan đến toàn bộ các vị trí lãnh đạo cấp cao của Nhà nước ở Trung ương và bảo đảm kiện toàn đồng bộ các thiết chế theo nhiệm kỳ mới.

Về công tác lập pháp, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 8 luật, 1 nghị quyết thuộc công tác lập pháp, bao gồm: Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Cùng với đó, các nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát,… được Quốc hội xem xét, quyết định là: Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2026; báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025 và những tháng đầu năm 2026; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027 và một số nội dung quan trọng khác.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua các nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 làm định hướng phát triển cho 5 năm tới.

Việc Quốc hội xem xét, thông qua các nghị quyết về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước trong 5 năm tới với các định hướng lớn và giải pháp đồng bộ có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm cao của Quốc hội và Chính phủ trong phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nền tảng tài chính vững chắc; xác định nguồn lực tổng thể, phân bổ nguồn vốn hợp lý cho các ngành, lĩnh vực theo mục tiêu chiến lược trong từng giai đoạn. Điều này không chỉ giúp thực hiện thành công các mục tiêu về kinh tế - xã hội mà còn thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Theo dự kiến chương trình, trong ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp, Quốc hội sẽ nghe: Phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội khóa XV; phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm; Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI. Tiếp đó, Quốc hội sẽ tiến hành công tác nhân sự./.