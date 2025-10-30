Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Tri ân khách hàng doanh nghiệp SME nhân dịp sinh nhật MB

15:06 30/10/2025
Nhân dịp kỷ niệm 31 năm thành lập Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), MB trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) – những đối tác tin cậy, đã đồng hành cùng MB trên hành trình kiến tạo giá trị và phát triển bền vững.

Để tri ân sự tin tưởng và gắn bó đó, MB triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt dành riêng cho khách hàng SME, mang đến nhiều ưu đãi tài chính và giải pháp ngân hàng số vượt trội, giúp doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh – tối ưu chi phí – vững vàng trước tương lai.

Thông tin chương trình

1. Chương trình tặng quà cho khách hàng SME mở Hợp đồng tiền gửi (HĐTG) mới

Điều kiện: Khách hàng thỏa mãn đồng thời 2 tiêu chí sau:

Điều kiện về Khách hàng: Khách hàng SME không phát sinh HĐTG mới trong vòng 6 tháng trước khi triển khai chương trình (từ T3/2025 đến T9/2025).

Điều kiện về HĐTG:

Có phát sinh HĐTG kỳ hạn từ trên 1 tháng trong thời gian triển khai chương .trình với quy mô HĐTG từ 10 tỷ đồng trở lên;

HĐTG không tất toán trước hạn.

Cơ chế: Tặng khách hàng có phát sinh HĐTG thỏa mãn tiêu chí chương trình. Mỗi khách hàng được tặng quà 01 lần duy nhất, áp dụng theo giá trị HĐTG lớn nhất phát sinh trong thời gian triển khai chương trình.

1-1761811559.jpg

2. Chương trình tặng quà cho khách hàng SME có tăng số dư huy động vốn có kỳ hạn (HĐV CKH)

Điều kiện: Áp dụng với tất cả Khách hàng SME có số dư HĐV CKH ( với các HĐTG có kỳ hạn từ trên 1 tháng) của thời điểm 15/12/2025 tăng so với thời điểm trước khi triển khai chương trình.

Cơ chế: Tặng quà khách hàng tương ứng theo Giá trị tăng net HĐV CKH (với các HĐTG kỳ hạn từ trên 1 tháng) của khách hàng tại thời điểm thời điểm 15/12/2025 so với trước khi triển khai chương trình như sau: 

3. Chương trình Tri ân khách hàng SME nhân dịp Sinh nhật MB

Điều kiện: Khách hàng SME duy trì số dư tại tài khoản không kỳ hạn tại MB và thỏa mãn đồng thời tiêu chí sau:

Top 03 Khách hàng của từng Vùng  (5 Vùng Hà Nội, HCM, Miền Bắc, Miền Nam, Miền Trung) có giá trị tăng net số dư không kỳ hạn bình quân lớn nhất

Giá trị tăng net số dư không kỳ hạn bình quân đạt tối thiểu 50 tỷ đồng. 

Giá trị tăng net số dư không kỳ hạn bình quân = Lũy kế Số dư không kỳ hạn bình quân trong 11 tháng năm 2025 ( - ) Lũy kế số dư không kỳ hạn bình quân năm 2024

Giá trị quà tặng tương đương (Voucher VinID): Voucher trị giá 30 triệu đồng/ Khách hàng

Lưu ý:

1. Tổng giá trị quà tặng khuyến mại theo Chương trình (1) và (2) quy đổi không vượt quá trần lãi suất theo quy định NHNN với HĐTG có kỳ hạn < 6 tháng từng thời kỳ (Hiện tại là 4.75%/năm).

2. Quà tặng chương trình là Voucher VinID do Công ty One Mount phát hành. (Thẻ đa năng có thể sử dụng thanh toán mua sắm tại Winmart, nghỉ dưỡng tại Vinpearl, khám chữa bệnh tại Vinmec, giao dục tại Vinshool…)

Thời gian triển khai

Chương trình áp dụng từ ngày 15/10/2025 đến hết ngày 15/12/2025 hoặc cho đến khi có thông báo mới/hết ngân sách, tùy theo điều kiện nào đến trước.

PV

MB Bank
