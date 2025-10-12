Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Tôn vinh 40 doanh nghiệp dân tộc đại diện 40 năm đổi mới

15:31 12/10/2025
Ngày 8/10, tại Hà Nội, Tập đoàn ROX vinh dự là 1 trong số 40 doanh nghiệp được Tạp chí Bất động sản Việt Nam phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam vinh danh “Top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu” đại diện cho 40 năm Đổi mới của đất nước.

Những chuyến “mở đường”

Nói về hành trình xây dựng và phát triển của Tập đoàn ROX không thể không nhắc đến những lần “mở đường” chiến lược để đồng hành với những giai đoạn chuyển mình của đất nước.

Lần “mở đường” đầu tiên là năm 1996, khi người sáng lập ROX Group chính thức đặt dấu chân đầu tiên lên bản đồ kinh tế Việt Nam. Sau nhiều năm học tập và kinh doanh tại nước Nga, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường đã về nước, cùng các đồng sự thành lập CTCP Nam Thắng - tiền thân đầu tiên của ROX Group. Ở thời điểm đó, số người ở độ lao động tại thành thị thiếu việc làm chiếm khoảng 7%. Để vừa giải quyết được bài toán lao động, vừa bắt kịp nhu cầu về hàng hóa xuất khẩu, bà đã quyết định tham gia vào lĩnh vực gia công và đã giúp tạo công ăn việc làm cho 3.000 - 3.500 lao động, đồng thời mang lại doanh thu trung bình cho công ty khoảng 20 tỷ đồng/năm”.

Lần “mở đường” chiến lược thứ hai của ROX Group được ghi nhận vào thời điểm Việt Nam tham gia vào các Hiệp định thương mại quốc tế từ năm 2001 - 2017. Chính trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, bà Nguyệt Hường cùng doanh nghiệp của mình bén duyên với bất động sản khu công nghiệp.

Cơ hội đến khi công ty Nam Thắng chuẩn bị mở rộng quy mô hoạt động với 4 dây chuyền sản xuất và chuyển địa điểm về Khu công nghiệp ở Phố Nối (Hưng Yên). Ngay khi khu công nghiệp vừa hoàn thành cũng là thời điểm Tập đoàn xe máy Lifan (chuyên sản xuất xe máy) tìm kiếm nhà máy tại miền Bắc và đặt vấn đề thuê mặt bằng này của Nam Thắng. Và ROX Group đã kịp thời nắm bắt cơ hội để chuyển sang mở rộng đầu tư vào mảng bất động sản công nghiệp.

pic-1-1760257849.jpg

Từ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gia công, ROX Group đã vươn mình thành tập đoàn đa ngành

Năm 2004, ROX Group chính thức chuyển sang lĩnh vực mới: bất động sản khu công nghiệp. Đến nay Tập đoàn đã sở hữu 14 KCN, thu hút 500 nhà đầu tư đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các KCN được lấp đầy đã góp phần mang lại việc làm, thu nhập, giúp người dân tại địa phương có cuộc sống ổn định.

Những dấu chân khai mở của ROX Group không dừng trên địa hạt bất động khu công nghiệp. Năm 2014 làm nên cột mốc trọng đại bậc nhất trên hành trình phát triển của ROX Group khi Tập đoàn chính thức bắt tay kiến tạo các dự án bất động sản dân dụng, từng bước hình thành nên hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ vì một cuộc sống thuận ích hơn cho người Việt trên khắp cả nước.

Thành viên TNR Holdings Vietnam (nay là ROX Living) đã nhanh chóng trở thành một trong những nhà đầu tư và phát triển bất động sản chuyên nghiệp, cung ứng cho thị trường gần 20.000 sản phẩm nhà ở và gần 300 dự án trải khắp đất nước. Sau 10 năm, thương hiệu này đã được gọi tên trong top 4 của thị trường, đi cùng tên tuổi những “sếu đầu đàn” trên thị trường bất động sản với đa dạng phân khúc, loại hình sản phẩm.

Cùng với 3 lần “mở đường” chiến lược là hàng loạt quyết sách hành động. Hệ sinh thái thuận ích được làm đầy hơn qua từng ngày.

Đơn cử, từ năm 2018 đến nay, khi chứng kiến cuộc cách mạng công nghệ phát triển như vũ bão, đi kèm là bài toán đáng báo động về môi trường sống, việc mở rộng phạm vi hoạt động theo hướng bền vững đã được ban lãnh đạo ROX Group đặt lên bàn cân. Một cuộc sống thuận ích không thể tách rời tầm nhìn phát triển bền vững với nguồn năng lượng sạch và những sản phẩm ứng dụng công nghệ để tối ưu hiệu suất. Bởi vậy, các đơn vị thành viên mới đã được Tập đoàn thành lập nhằm hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ lấy con người làm trung tâm.

Tôn vinh bản lĩnh và khát vọng

Chương trình vinh danh “Top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu” được tổ chức với mục đích ghi nhận những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp cho sự phát triển bền vững quốc gia. Để chọn ra 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu, Hội đồng bình chọn đã làm việc qua hai vòng độc lập.  Vòng 1 bình chọn theo 5 tiêu chí chấm điểm, bởi 50 nhà báo chuyên trách lĩnh vực kinh tế - doanh nghiệp, đại diện cho các cơ quan báo chí của Việt Nam; vòng 2 bình chọn trực tiếp bởi Hội đồng chuyên gia cấp cao, gồm các Đại biểu Quốc hội; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành; Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các Hiệp hội chuyên ngành; các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, pháp lý…

Các tiêu chí bình chọn tập trung đánh giá cả về tầm vóc kinh tế, hiệu quả kinh doanh lẫn tác động tích cực đến xã hội của doanh nghiệp.

pic-2-1760257861.jpg

Bà Phạm Thị Vân Hà – Phó Chủ tịch HĐQT ROX Group nhận Cup và chứng nhận từ BTC

Riêng tiêu chí về sự đồng hành cùng đất nước trong hành trình đổi mới và hội nhập được nhận diện dựa trên mối liên kết, gắn bó giữa những bước đi, tầm nhìn phát triển của doanh nghiệp với tiến trình phát triển chung của từng địa phương, ngành, lĩnh vực và rộng hơn là của quốc gia.

Chương trình vinh danh “Top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu”  hướng tới mục tiêu lan tỏa thông điệp, khẳng định vai trò động lực quan trọng nhất của kinh tế tư nhân đối với việc hiện thực hóa các mục tiêu của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, thịnh vượng vào năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Việc được tôn vinh trong sự kiện này là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, tinh thần đổi mới sáng tạo, bản lĩnh tiên phong và khát vọng vươn xa hội nhập quốc tế mà ROX Group đã bền bỉ theo đuổi suốt 29 năm qua.

Giải thưởng không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ để mỗi cán bộ nhân viên Tập đoàn ROX tiếp tục nỗ lực hơn nữa, cùng nhau xây dựng một thương hiệu đẹp và chất, vững vàng vươn tầm quốc tế.

PV

ROX Group
