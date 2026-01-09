Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Thường trực Ban Bí thư chủ trì họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng

11:59 09/01/2026
Chiều 7/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành.

1-1767934439.jpg

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV phát biểu chỉ đạo buổi làm việc - Ảnh: TTXVN

Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến phát biểu, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương các cơ quan, đơn vị đã phát huy tinh thần trách nhiệm nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng kế hoạch. Công tác chuẩn bị đã được triển khai chu đáo, khoa học, hiệu quả.  Đến ngày 7/1/2026, các cơ quan chức năng đã cơ bản hoàn thành những nhóm nhiệm vụ lớn theo đúng tiến độ.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là sự kiện có ý nghĩa dấu mốc mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Thường trực Ban Bí thư đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng tới cơ sở, xã, phường, đặc khu nhằm tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, hành động trong toàn hệ thống chính trị, khơi dậy niềm tin, lòng tự hào, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận trong toàn xã hội, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về tầm nhìn của Đảng, thành tựu của đất nước và khát vọng phát triển của dân tộc.

2-1767934448.jpg

Đồng chí Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: TTXVN

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, nhất là trên không gian mạng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tiểu ban nhân sự và Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục rà soát hoàn thiện hồ sơ nhân sự Đại hội, các tài liệu liên quan và phối hợp hoàn thiện báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tích cực triển khai phương án tổng thể bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Đại hội, các hoạt động chào mừng thành công Đại hội.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Văn phòng Trung ương Đảng cần bao quát, nắm chắc tình hình triển khai các nhóm nhiệm vụ, chủ động rà soát, đôn đốc, kịp thời phát hiện, báo cáo, đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh. Các cơ quan, đơn vị tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ, khoa học bảo đảm thực hiện hiệu quả mọi công việc, góp phần vào thành công của Đại hội XIV của Đảng.

3-1767934448.jpg

Đồng chí Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: TTXVN

Cùng với đó, Văn phòng Trung ương Đảng chủ động đôn đốc việc chuẩn bị các nội dung: Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Chương trình làm việc toàn khóa, Chương trình hành động, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, hai nghị quyết quan trọng của Trung ương triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng… để trình Hội nghị Trung ương lần thứ hai, khóa XIV.

Tại không gian bên ngoài Hội trường chính tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, cùng với trưng bày sách, ảnh các kỳ Đại hội, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch khẩn trương cùng các cơ quan hữu quan cụ thể hoá phương án, thẩm định để tổ chức triển lãm trưng bày, giới thiệu những thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong 40 năm đổi mới, phát triển đất nước và trong nhiệm kỳ, bằng những sản phẩm tiêu biểu, đặc sắc; chuẩn bị khai trương Trung tâm báo chí đúng thời gian theo kế hoạch.

4-1767934449.jpg

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các Tiểu ban tăng cường phối hợp, trao đổi trong triển khai các nhiệm vụ còn lại. Công tác an ninh, an toàn, phòng, chống cháy nổ tiếp tục được triển khai đảm bảo khoa học, kỹ lưỡng, bài bản. Các cơ quan hữu quan tập trung cao độ, nỗ lực hoàn thành dứt điểm những nhiệm vụ quan trọng theo kế hoạch trước ngày 15/1 và tiếp tục triển khai nghiêm túc, khoa học, chặt chẽ đối với những nhóm nhiệm vụ thực hiện trước, trong và sau Đại hội theo đúng chương trình, kế hoạch.

Nhấn mạnh từ nay đến ngày khai mạc Đại hội còn khoảng hơn 10 ngày, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các cơ quan bám sát, bao quát, nắm chắc tình hình, đôn đốc hoàn thành thật tốt các nhiệm vụ; kiểm tra, rà soát thường xuyên. Trước và trong thời gian diễn ra Đại hội, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Điều lệ Đảng và các Ban Đảng Trung ương bám sát các nội dung thảo luận để tiếp thu, khẩn trương hoàn thiện các văn kiện theo đúng tinh thần của Đại hội XIV của Đảng.

