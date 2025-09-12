Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Thương phố nhà vườn The 8:120 Collection: Đón trọn 3 dòng chảy giá trị từ vị trí chiến lược

11:24 12/09/2025
Ngay thời điểm các tòa cao tầng tại Vinhomes Wonder City chính thức mở bán và nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường, bộ sưu tập thương phố nhà vườn The 8:120 Collection ra mắt như một “mảnh ghép hoàn hảo” tại trung tâm đại đô thị. Sở hữu vị trí chiến lược, cộng đồng khách hàng sẵn có từ cư dân – văn phòng – khách vãng lai và lưu lượng giao thương khổng lồ, The 8:120 Collection được đánh giá là sản phẩm vừa đảm bảo lợi nhuận kinh doanh tức thì, vừa mở ra tiềm năng tích sản dài hạn hiếm có.

Vị trí chiến lược: Đón trọn ba dòng chảy giá trị

Nằm giữa trung tâm cao tầng sôi động bậc nhất của đại đô thị Vinhomes Wonder City, The 8:120 Collection được bao quanh bởi ba tòa căn hộ 22 tầng và hai tòa văn phòng 35 tầng. Nhờ đó, mỗi căn nhà phố trong bộ sưu tập gần như mặc định sở hữu một cộng đồng khách hàng thường xuyên, ổn định và dồi dào, từ cư dân nội khu cho đến giới chuyên gia làm việc tại các tòa văn phòng hiện hữu.

Không chỉ thừa hưởng lợi thế “cộng đồng sẵn có”, The 8:120 Collection còn tọa lạc ngay sát trục đường chính, kề cận tuyến Metro số 4 trong tương lai. Đây là vị trí được đánh giá mang tính chiến lược, giúp sản phẩm kết nối nhanh chóng với các khu vực lân cận, đồng thời đón đầu dòng khách vãng lai và giới chuyên gia văn phòng từ trung tâm thành phố.

Sự cộng hưởng của ba dòng chảy giá trị: cư dân nội khu, nhân sự văn phòng và khách vãng lai đã tạo nên một nguồn lưu thông khách hàng liên tục, đảm bảo sức hút bền vững cho mọi mô hình kinh doanh. Đây là ưu điểm vượt trội so với nhiều sản phẩm bất động sản thương mại khác vốn thường phụ thuộc vào tính mùa vụ hoặc yếu tố thời điểm.

anh-1-1757650973.jpg

Theo giới chuyên gia, bộ sưu tập này hội tụ trọn vẹn ba yếu tố vàng trong đầu tư thương mại: vị trí lợi - cộng đồng sẵn - lưu lượng lớn. Nhờ đó, sản phẩm không chỉ bảo chứng khả năng khai thác kinh doanh tức thì, mà còn đặt nền móng vững chắc cho việc gia tăng giá trị dài hạn khi toàn bộ đại đô thị dần hoàn thiện và vận hành.

Mỗi căn thương phố nhà vườn thế hệ mới vì thế không chỉ đơn thuần là một không gian kinh doanh như cửa hàng, boutique, quán café hay văn phòng nhỏ, mà còn là tài sản tích sản mang tính kế thừa. Chính sự linh hoạt này mở rộng tệp khách hàng mục tiêu, phù hợp cả với nhà đầu tư tìm kiếm dòng tiền ổn định lẫn các gia chủ trẻ thành đạt mong muốn kết hợp vừa ở vừa kinh doanh trong một không gian hiện đại.

Ưu đãi đặc quyền MIK 800 – cơ hội kép cho nhà đầu tư

Điểm cộng nổi bật của The 8:120 Collection chính là gói ưu đãi tài chính trong Tháng Đặc Quyền – MIK 800. Khách hàng không chỉ được hưởng mức chiết khấu lên tới 12% và hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng, mà còn được tặng thêm 300 triệu đồng, nâng tổng giá trị quà tặng lên 800 triệu đồng – một lợi thế rõ rệt để tối ưu dòng vốn.

Bên cạnh đó, chính sách còn cho phép giãn tiến độ thanh toán tới 2 năm và cộng thêm 1% ưu đãi cho sản phẩm tiếp theo từ MIK Group. Những ưu đãi này vừa giúp giảm áp lực tài chính ban đầu, vừa mở ra cơ hội sinh lời dài hạn, trở thành “điểm cộng” then chốt giúp sản phẩm giữ vững lợi thế cạnh tranh trên thị trường nhà phố, shophouse cao cấp.

anh-pr11-1757650958.jpg

Theo nhận định của các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, việc chốt giao dịch đúng thời điểm không chỉ tối ưu quyền lợi, mà còn mang lại cơ hội sở hữu tài sản thương mại giới hạn mang tính biểu tượng ngay trung tâm đại đô thị. The 8:120 Collection vì thế không đơn thuần là một bộ sưu tập nhà phố, mà là giải pháp đầu tư – an cư toàn diện, hội tụ trọn vẹn những giá trị đặc biệt: vị trí trung tâm, cộng đồng khách hàng sẵn có, lưu lượng giao thương lớn và chính sách tài chính ưu việt.

Sự kiện mở bán “Thương phố Đại lộ – Khai mở phồn vinh” sẽ diễn ra vào 09h00 Chủ nhật ngày 14.09.2025 tại khách sạn Sheraton Hanoi West, 36 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội, hứa hẹn thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới đầu tư và khách hàng tinh hoa phía Tây Hà Nội.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

MIK GROUP Vinhomes Wonder City
