Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
The Matrix One Premium: Trải nghiệm thượng lưu từ những căn hộ không gian khoáng đạt

07:21 26/08/2025
Trong bức tranh bất động sản cao cấp giữa lòng Thủ đô, The Matrix One Premium nổi bật như một dấu ấn của phong cách sống thượng lưu. Đặc biệt, những căn hộ diện tích lớn 3, 4 phòng ngủ mang đến không gian sống bốn mùa vượng khí dành riêng cho giới thượng lưu, những người luôn khao khát sự rộng rãi, riêng tư và đẳng cấp.

Không gian sống khoáng đạt – chuẩn mực của sự khác biệt

The Matrix One Premium không chỉ là một dự án bất động sản, mà còn là biểu tượng của phong cách sống thượng lưu giữa lòng Thủ đô. Sở hữu vị trí vàng tại trung tâm Mỹ Đình – nơi hội tụ nhịp sống sôi động và hạ tầng đồng bộ bậc nhất, dự án được bao quanh bởi công viên cảnh quan 14ha rộng lớn, cùng hệ sinh thái tiện ích chuẩn quốc tế từ giáo dục, thương mại đến giải trí và thể thao. Được phát triển bởi MIK Group – thương hiệu tiên phong trong phân khúc cao cấp, The Matrix One Premium mang đến những căn hộ diện tích lớn hiếm có, kết tinh giữa kiến trúc hiện đại, tầm nhìn panorama khoáng đạt và những chuẩn mực sống wellness đỉnh cao. Đây không chỉ là chốn an cư xứng tầm, mà còn là tuyên ngôn đẳng cấp của những chủ nhân ưu tú, khẳng định vị thế khác biệt trong cộng đồng thượng lưu.

1-1756167643.jpg

Các căn hộ diện tích lớn tại The Matrix One Premium được thiết kế khoa học, tối ưu ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn panorama khoáng đạt

Nắm bắt xu hướng của nhóm khách hàng có thu nhập cao, luôn tìm kiếm những không gian sống rộng rãi, tiện nghi và mang tính cá nhân hóa cao, MIK Group đã phát triển dòng sản phẩm căn hộ diện tích lớn tại The Matrix One Premium. Các lựa chọn đa dạng từ căn hộ 3–4 phòng ngủ đến Duplex và Penthouse không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình đa thế hệ, mà còn thể hiện đẳng cấp khác biệt so với mô hình căn hộ nhỏ phải ghép thông thường gặp trên thị trường. Đáng chú ý, những căn hộ sở hữu lợi thế về hướng và yếu tố phong thủy đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ nhóm khách hàng thượng lưu.

2-1756167685.jpg

Căn hộ diện tích lớn tại The Matrix One Premium sở hữu mặt dựng kính toàn cảnh, mang đến trải nghiệm sống thượng lưu giữa thiên nhiên

Trong số các loại hình căn hộ tại The Matrix One Premium, dòng sản phẩm 3–4 phòng ngủ luôn là lựa chọn được khách hàng thượng lưu quan tâm. Với diện tích rộng từ 106 – 149,6 m², các căn hộ này được thiết kế khoa học, tối ưu ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn panorama khoáng đạt. Không chỉ dừng lại ở giá trị an cư, mỗi căn hộ tại The Matrix One Premium còn là một tác phẩm kiến trúc đương đại với mặt dựng kính toàn cảnh, mang đến trải nghiệm sống thượng lưu giữa thiên nhiên: tận hưởng ánh sáng chan hòa, khí trời trong lành cùng tầm nhìn triệu đô hướng ra công viên 14ha và những màn pháo hoa Mỹ Đình rực rỡ.

Nâng tầm trải nghiệm

Những căn hộ 3, 4 phòng ngủ tại đây mang tới không gian siêu rộng và đậm chất nghỉ dưỡng. Với diện tích lên trên 100m2, được thiết kế khoa học, các căn 3, 4 phòng ngủ tại The Matrix One Premium là đại diện xứng đáng nhất cho căn hộ cao cấp theo chuẩn mới – một điều mà MIK Group luôn theo đuổi: đó là nâng tầm các tiêu chuẩn căn hộ lên mức cao nhất, từ trang thiết bị, thiết kế, cho đến không gian, tiện ích, trải nghiệm. Các căn hộ này đặc biệt phù hợp với những gia đình đa thế hệ mà vẫn đảm bảo tối ưu sự riêng tư, từ 4 phòng ngủ đủ rộng cho đại gia đình sinh sống, phòng tắm master bàn giao thiết bị cao cấp, module bathroom chia 3 chức năng riêng biệt.

3-1756167685.jpg

The Matrix One Premium mang tiêu chuẩn bàn giao thuộc dòng sản phẩm cao cấp nhất của MIK Group

Đặc biệt, với những chủ nhân giàu tâm hồn sáng tạo và muốn thiết kế căn hộ theo “chất” riêng, mang dấu ấn cá nhân đậm nét, thì các căn 3,4 phòng ngủ mở ra nhiều không gian cho điều đó: từ khu bếp bespoke cho người yêu ẩm thực, đến gallery tranh hoặc phòng nhạc cho người yêu nghệ thuật. Bên cạnh đó, hầu hết các căn hộ 3–4 phòng ngủ tại dự án đều được bố trí thêm phòng kho riêng – một tiện ích hiếm gặp ở phân khúc chung cư cao cấp. Không gian này mang đến sự tiện lợi tối đa cho gia chủ: vừa là nơi cất giữ hành lý, đồ dùng theo mùa, rượu vang hay bộ sưu tập cá nhân, vừa giúp tối ưu diện tích sinh hoạt chung, giữ cho ngôi nhà luôn gọn gàng và tinh tế.

Không chỉ vậy, các căn hộ này còn được trang bị hệ thống lọc và cung cấp khí tươi, 100% phòng ngủ đón sáng tự nhiên, kính Double Low-E giảm tiếng ồn, cân bằng nhiệt độ. Tất cả những điều đó mang đến một trải nghiệm sống thực sự wellness và đậm chất nghỉ dưỡng ngay giữa lòng phố xá.

4-1756167685.jpg

Các căn hộ tại The Matrix One Premium sở hữu tầm nhìn panorama rộng lớn

Với tầm nhìn panorama, chủ nhân các căn hộ này không chỉ có được cho mình những bữa tiệc thị giác, mà còn đón trọn từng làn gió mát lành từ công viên The Matrix Park 14ha liền kề dự án, tận hưởng nguồn ánh sáng và gió tự nhiên hàng ngày, hàng giờ, giúp mang đến trải nghiệm sống thư thái, an yên.

Chương trình tri ân khách hàng TRAO ƯU QUYỀN XỨNG TẦM – “LÁI” CHẤT SỐNG ĐỈNH CAO sẽ được MIK Group tổ chức vào ngày 7/9/2025 tới đây. Các khách hàng mua căn hộ 3,4 phòng ngủ sẽ có cơ hội sở hữu quà tặng tri ân lên tới 4,5 tỷ VND, bao gồm: Lexus RX350 Premium; Vespa GTS SuperSport 150; Iphone 16 Promax.

Cùng với đó, là chính sách chiết khấu lên tới 18,8% và hàng loạt ưu đãi hấp dẫn khác (chính sách áp dụng có điều kiện).

PV

