The Komorebi - Biệt thự Nhật bàn giao ngay giữa “đảo tỷ phú”, sinh lời rõ rệt từ ngày đầu

Biệt thự phong cách Nhật The Komorebi đang trở thành “đích ngắm” của giới đầu tư miền Bắc nhờ lợi thế bàn giao ngay, chính sách thanh toán siêu nhẹ và biên độ sinh lời vượt trội khi nhu cầu lưu trú, du lịch tại Vinhomes Royal Island ngày càng bùng nổ.

Bàn giao ngay cùng chính sách nhẹ vốn

Khu biệt thự phong cách Nhật The Komorebi (Vinhomes Royal Island, Vũ Yên, Hải Phòng) được đánh giá là lựa chọn lý tưởng với những nhà đầu tư có khẩu vị “ăn chắc mặc bền”, ưu tiên các tài sản an toàn, có thể đi vào vận hành ngay và giá đầu vào hấp dẫn.

Theo chính sách mới nhất, khách hàng có thể sở hữu biệt thự tại đây chỉ với 300 triệu đặt cọc và các đợt thanh toán linh hoạt chỉ từ 15% giá trị.

Nếu thanh toán sớm bằng vốn tự có, người mua được nhận chiết khấu lên đến 10% giá bán. Đây là cấu trúc tài chính mở ra điểm vào nhẹ vốn, giúp nhà đầu tư dễ dàng nắm bắt cơ hội mà không phải dồn lực tài chính quá lớn ngay từ đầu.

Mức vay ngân hàng lên tới 70% càng tối ưu đòn bẩy tài chính, đặc biệt khi dòng tiền khai thác có thể bắt đầu hình thành ngay sau thời điểm nhận nhà. Các ngôi nhà tại đây đều đã hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao, giúp nhà đầu tư chủ động kế hoạch khai thác và thu về dòng lợi nhuận nhanh hơn.

Khu biệt thự The Komorebi đã hoàn thiện xây dựng, sẵn sàng bàn giao

Một điểm nhấn nổi bật khác là chương trình ưu đãi “Về ở sớm” với mức chiết khấu 10% giá bán cho các căn đầu tiên hoàn thiện nhà trong vòng 8 tháng kể từ ngày bàn giao. Trong góc nhìn của nhà đầu tư, ưu đãi này không chỉ giúp giảm giá đầu vào mà còn tăng ngay biên lợi nhuận kỳ vọng. Thời gian hoàn thiện nhanh cho phép tài sản sớm được đưa vào khai thác, rút ngắn vòng quay vốn và tạo lợi thế cạnh tranh khi thị trường đón lượng khách lớn đổ về vui chơi tại VinWonders và các tiện ích du lịch, giải trí trên đảo Vũ Yên.

“Tôi chọn The Komorebi vì có thể bắt đầu kinh doanh quán trà kiểu Nhật kết hợp cho thuê lưu trú ngay từ quý I năm sau. Với mặt bằng giá hiện tại và chính sách về ở sớm, tôi tính lợi suất ước đạt trên 15% mỗi năm là hoàn toàn khả thi”, chị Vũ Thị Thảo, nhà đầu tư đến từ Hà Nội, cho biết.

Ngoài ra, khách hàng của The Komorebi còn được tặng 5 năm sử dụng miễn phí dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm Ikigai Wellness Center. Đây là điểm cộng lớn khi xét đến mô hình nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc thân, tâm, trí đang ngày càng được ưa chuộng trên thị trường.

Kiến trúc cảnh quan đậm chất Nhật tại The Komorebi

Tăng giá theo hạ tầng, sinh lời từ dòng khách

Nếu chính sách bán hàng ưu đãi chồng ưu đãi là bàn đạp để nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận tài sản, thì hạ tầng và sức hút nội tại của Vinhomes Royal Island là yếu tố tạo nên sức bật dài hạn cho biệt thự The Komorebi.

Việc sáp nhập Hải Phòng, Hải Dương và đưa trung tâm hành chính mới về Thủy Nguyên đã đưa đảo Vũ Yên vào vị trí trung tâm kết nối mới của vùng duyên hải Bắc Bộ, hưởng lợi trực tiếp từ các tuyến giao thông, dịch vụ và dòng chuyên gia đổ về.

Vũ Yên sở hữu hệ kết nối đa tầng hiếm có. Ba tuyến sông lớn giúp hành trình tới Vịnh Hạ Long chỉ hơn 60 phút, mở rộng đáng kể nguồn khách du lịch cho các mô hình khai thác.

Trên không, mạng lưới sân bay Cát Bi, Nội Bài, Vân Đồn và tương lai là Gia Bình đưa đảo vào bán kính bay thuận tiện của các thành phố lớn châu Á, gia tăng tỷ trọng khách quốc tế.

Đường bộ là động lực tăng trưởng rõ rệt nhất. Cầu Hoàng Gia thông xe từ tháng 7/2025 đã tạo trục kết nối trực tiếp với trung tâm thành phố; cầu Ngô Quyền khi hoàn thành sẽ nối thẳng với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, rút ngắn hành trình về Thủ đô. Cùng với hệ thống cầu và cao tốc liên vùng, Vũ Yên trở thành cửa ngõ của tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, nơi giá trị bất động sản luôn tăng theo hạ tầng và mật độ di chuyển.

Hiện, các tiện ích trọng điểm của đô thị đảo đã đi vào vận hành, gồm VinWonders, Vincom Mega Mall, bến du thuyền, Học viện cưỡi ngựa Vinpearl Horse, sân golf 36 hố… kéo theo lượng du khách và nhu cầu lưu trú, dịch vụ tăng mạnh. Nhịp tăng giá vì thế cũng thường thể hiện rõ nhất tại các khu đã hoàn thiện như The Komorebi.

Yếu tố khan hiếm càng củng cố giá trị tích sản của dự án. The Komorebi được quy hoạch theo mô hình compound khép kín, ôm trọn hai công viên nội khu và mặt nước rộng lớn. Toàn khu chỉ có 331 căn biệt thự, sở hữu pháp lý lâu dài và mang dấu ấn thiết kế của kiến trúc sư nổi tiếng Kengo Kuma. Nguồn cung hữu hạn, chất lượng cao và pháp lý minh bạch là bộ ba yếu tố giúp sản phẩm duy trì sức tăng giá bền vững qua nhiều chu kỳ thị trường.

Khu biệt thự The Komorebi sở hữu 2 công viên nội khu quy mô lớn, đi cùng diện tích mặt nước ấn tượng

Thực tế cho thấy, biệt thự tại The Komorebi có thể dễ dàng khai thác hiệu quả theo nhiều mô hình linh hoạt từ nhà hàng, spa dưỡng sinh đến cho thuê ngắn hạn phục vụ nhu cầu du lịch và cho thuê dài hạn phục vụ chuyên gia FDI. Đây là hai nhóm khách đang tăng mạnh tại Hải Phòng nhờ làn sóng đầu tư công nghiệp và du lịch. Sự đa dạng này giúp nhà đầu tư dễ dàng tối ưu công suất khai thác và tạo dòng tiền ổn định, bên cạnh giá trị tích sản dài hạn.