Hướng tới ngày hội lớn của toàn Dân tộc

09:49 04/03/2026
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đời sống chính trị – xã hội, thể hiện sâu sắc quyền làm chủ của Nhân dân.

Đây là dịp để Nhân dân cả nước trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình, xây dựng Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh.

Quyền làm chủ của Nhân dân

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khẳng định: Nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước; quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp chính là hình thức dân chủ trực tiếp quan trọng nhất để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ. Thông qua lá phiếu của mình, cử tri cả nước lựa chọn, quyết định những người đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện đại diện cho Nhân dân tham gia vào các cơ quan quyền lực nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

1-1772592709.jpg

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Hội đồng nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, quyết định những vấn đề quan trọng gắn liền với sự phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đời sống dân sinh tại cơ sở.

Ý nghĩa quan trọng trong kỷ nguyên mới

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

2-1772592714.jpg

Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; có trình độ, năng lực, bản lĩnh, tư duy đổi mới; có tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; gắn bó mật thiết với Nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước trong giai đoạn phát triển mới. Đây chính là tiền đề quan trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ tới, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của đất nước và địa phương, tạo sự đồng thuận xã hội, phấn khởi, tin tưởng trong toàn dân.

Lá phiếu và niềm tin của cử tri

Bầu cử không chỉ là quyền hiến định mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân đối với Tổ quốc. Mỗi lá phiếu của cử tri là sự gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những đại biểu được lựa chọn, đồng thời thể hiện trách nhiệm đối với việc xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm công dân, Nhân dân cả nước đang hướng về ngày hội lớn với niềm tin và hy vọng. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 là dấu mốc quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong thời kỳ mới.

Hữu Nguyễn

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI Bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2026-2031
