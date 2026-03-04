Sáng 3/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo, cho ý kiến hoàn thiện Đề án “Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, ban hành nghị quyết về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X - Ảnh: TTXVN

Tham gia cuộc họp có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, Tổ trưởng Tổ Biên tập trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý về Đề án tại buổi làm việc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm với Ban Nội chính Trung ương ngày 2/3/2026.

Sau khi nghe các đại biểu tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo Đề án, phát biểu kết luận buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao Ban Nội chính Trung ương đã nỗ lực, cố gắng, tích cực, khẩn trương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm để hoàn thiện Đề án, trình Bộ Chính trị cho ý kiến và báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo quy định.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tư duy, cách làm mới - Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm, nhất là chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tư duy, cách làm mới, Thường trực Ban Bí thư đề nghị, ngay sau cuộc họp, Ban Nội chính Trung ương tiếp tục khẩn trương rà soát kỹ lưỡng, tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý xác đáng của các cơ quan, đặc biệt là cụ thể hóa đầy đủ 4 yêu cầu, 5 định hướng theo kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư để hoàn thiện các tài liệu Đề án kịp thời hạn trình Bộ Chính trị.

Về 8 vấn đề còn ý kiến khác nhau đã được Tổng Bí thư định hướng thành 6 nội dung, cần được thực hiện theo đúng quan điểm chỉ đạo, tiếp tục nghiên cứu, giải trình thật chặt chẽ, thuyết phục, có đầy đủ cơ sở lý luận, chính trị, thực tiễn, bảo đảm phù hợp các chủ trương, quan điểm mới của Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Ban Nội chính Trung ương nghiên cứu, xây dựng ngay dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết (chương trình hành động), trong đó xác định rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành các công việc cụ thể để khi trình Trung ương dự thảo Nghị quyết, đồng thời kèm theo dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý, khối lượng công việc là rất lớn, thời gian rất gấp rút, các cơ quan, bộ phận liên quan cần tập trung cao độ, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Sau khi hoàn thiện dự thảo Đề án, Ban Nội chính Trung ương phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương Đảng để trình Bộ Chính trị cho ý kiến; tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của Bộ Chính trị để tiếp tục hoàn thiện Đề án, gửi xin ý kiến các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng trước khi trình tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV./.