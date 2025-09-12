Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

Tháo “nút thắt” vốn cho doanh nghiệp ngành xây lắp

11:17 12/09/2025
Thị trường xây dựng đang khởi sắc mạnh mẽ là cơ hội để các doanh nghiệp xây lắp chuyển mình. Tuy nhiên, nguồn vốn vẫn là “nút thắt” của các doanh nghiệp khi đặc thù ngành xây dựng là thi công dàn trải, kéo dài, thanh toán theo tiến độ và chi phí đầu vào có thể biến động tăng.

Cơ hội rộng mở - doanh nghiệp “đuối sức”?

Theo thống kê của Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam thu hút 11,72 tỷ USD vốn FDI, trong đó nguồn đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp và hạ tầng khá nổi trội. Cùng thời điểm, các dự án cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành, các khu công nghiệp mới được tái khởi động. Đây là những tín hiệu tích cực đối với thị trường xây dựng - vật liệu xây dựng, tạo ra nhu cầu lớn về xây lắp và mở ra dư địa tăng trưởng mạnh mẽ cho các doanh nghiệp.

Đặc biệt, các chính sách từ Chính phủ như Quyết định số 523/QĐ-TTg về việc thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công hằng năm tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cũng góp phần kích hoạt lại toàn bộ chuỗi giá trị cho ngành xây dựng.

Tuy nhiên, có một nghịch lý đang xảy ra, đó là cơ hội thì lớn, nhưng nhiều doanh nghiệp lại “đuối sức” vì thiếu dòng tiền. Việc phải ứng vốn trước để thi công trong khi thanh toán bị giãn theo tiến độ, giá nhân công và vật tư leo thang, chậm giải ngân từ chủ đầu tư… đang khiến dòng vốn lưu động của nhà thầu bị co hẹp. Khả năng xoay vòng vốn yếu khiến doanh nghiệp mất cơ hội nhận thầu hoặc bị phạt hợp đồng do chậm tiến độ, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Dù đã có nhiều giải pháp được đưa ra nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp, nhưng quá trình thực thi trên thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Trước những thách thức này, một vấn đề được đặt ra, đâu là giải pháp đủ mạnh để tháo gỡ “nút thắt” tài chính của doanh nghiệp xây lắp?

seabank-thi-cong-xay-lap-1757650610.png

Gói tài trợ từ SeABank: Giải pháp thiết thực cho doanh nghiệp xây lắp

Xuất phát từ thực tiễn khó khăn về vốn mà doanh nghiệp đang gặp phải và mục tiêu hướng đến việc khơi dòng tín dụng giúp doanh nghiệp đón đầu các cơ hội, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) đã xây dựng và phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp gia tăng nguồn vốn, nắm bắt cơ hội phát triển. Điển hình là việc triển khai Gói tài trợ thi công xây lắp -  giải pháp tài chính chuyên biệt cho các doanh nghiệp ngành xây dựng. Gói tín dụng này hướng đến việc giải quyết bài toán vốn lưu động ngắn hạn, giúp nhà thầu linh hoạt trong bảo lãnh và thanh toán.

Với gói tài trợ thi công xây lắp của SeABank, doanh nghiệp có thể tiếp cận các hình thức cấp tín dụng đa dạng, bao gồm: Cho vay bổ sung vốn lưu động theo từng lần hoặc theo hạn mức, mở L/C nhập khẩu thiết bị vật tư, phát hành các loại bảo lãnh phù hợp gói thầu... đáp ứng tối đa nhu cầu tín dụng của khách hàng, từ giai đoạn đấu thầu đến giai đoạn bàn giao, bảo hành. Thời hạn vay vốn tối đa 12 tháng giúp doanh nghiệp xây dựng có thời gian thanh toán hợp lý và linh hoạt.

Đặc biệt, tài sản bảo đảm của sản phẩm này khá linh hoạt, không bó hẹp trong tài sản hữu hình, mà bao gồm cả quyền đòi nợ hình thành trong tương lai hoặc đã hình thành. Là cơ hội đối với các doanh nghiệp không có sẵn TSBĐ. Đáng chú ý, tỷ lệ bảo đảm bảo lãnh tại SeABank khá ưu đãi, có thể vay tín chấp lên tới 100%. Với bảo lãnh tạm ứng, thủ tục giải tỏa linh hoạt, kịp thời, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhanh nhất.

Điểm mạnh của Gói tài trợ thi công xây lắp của SeABank nằm ở khả năng “giải tỏa” những rào cản vốn mà doanh nghiệp xây lắp hay gặp phải, từ việc thiếu tài sản thế chấp truyền thống đến nhu cầu  được bảo lãnh tạm ứng nhanh để triển khai dự án đúng tiến độ. Tất cả các thủ tục đều được xử lý trọn gói, nhanh chóng với quy trình tối ưu từ SeABank.

Có thể thấy, trong khi dòng vốn vẫn là rào cản lớn đối với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị xây lắp, sự xuất hiện kịp thời của những sản phẩm tài chính sát với thực tiễn như gói tài trợ của SeABank được kỳ vọng sẽ giúp các nhà thầu tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc tiến độ thi công và nắm bắt cơ hội. Việc doanh nghiệp được tiếp cận dòng vốn chủ động, linh hoạt và an toàn chính là tiền đề vững chắc để sớm về đích trong cuộc đua tăng trưởng.

Với những giải pháp tài chính linh hoạt, tối ưu cho khách hàng, SeABank đã vinh dự nhận giải thưởng “Tổ chức tài chính cung cấp vốn tối ưu nhất cho ngành Xây dựng 2024” từ Tổng hội Xây dựng Việt Nam. Đây là sự ghi nhận quá trình đồng hành lâu dài với doanh nghiệp xây dựng của Ngân hàng.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

seabank
Cùng chủ đề
Thương phố nhà vườn The 8:120 Collection: Đón trọn 3 dòng chảy giá trị từ vị trí chiến lược Thông tin kinh doanh
Thương phố nhà vườn The 8:120 Collection: Đón trọn 3 dòng chảy giá trị từ vị trí chiến lược

Ngay thời điểm các tòa cao tầng tại Vinhomes Wonder City chính thức mở bán và nhanh chóng thu hút...

Sản phẩm Techcombank Sinh Lời Tự Động giành giải Vàng Stevie Awards Thông tin kinh doanh
Sản phẩm Techcombank Sinh Lời Tự Động giành giải Vàng Stevie Awards

Sản phẩm Techcombank Sinh Lời Tự Động 2.0 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa chính thức...

Chi lương thông minh: Nâng tầm trải nghiệm cho cả doanh nghiệp và đội ngũ nhân sự Thông tin kinh doanh
Chi lương thông minh: Nâng tầm trải nghiệm cho cả doanh nghiệp và đội ngũ nhân sự

Nhằm gia tăng lợi ích thiết thực cho Khách hàng Doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK)...

Sun World Ha Nam ưu đãi đồng giá 100 ngàn đồng Thông tin kinh doanh
Sun World Ha Nam ưu đãi đồng giá 100 ngàn đồng

Công viên nước Sun World Ha Nam vừa công bố chính sách giá vé ưu đãi cực kỳ hấp dẫn,...

SeABank hợp tác với MoneyGram cung cấp dịch vụ nhận kiều hối trên ứng dụng SeAMobile Thông tin kinh doanh
SeABank hợp tác với MoneyGram cung cấp dịch vụ nhận kiều hối trên ứng dụng SeAMobile

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) và MoneyGram International, Inc. - Tập đoàn hàng đầu thế giới...

Sun Elite City và lời giải cho nhà đầu tư bất động sản tại Bãi Cháy Thông tin kinh doanh
Sun Elite City và lời giải cho nhà đầu tư bất động sản tại Bãi Cháy

Khi du lịch biển và kinh tế đêm trở thành động lực tăng trưởng, Sun Elite City tại Bãi Cháy,...

Mới cập nhật
ĐBQH, TS. Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia VN: “Phát huy vai trò của Hội Luật gia VN trong thực hiện Nghị quyết 66 -NQ/TW: Từ nhận thức đến hành động”

ĐBQH, TS. Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia VN: “Phát huy vai trò của Hội Luật gia VN trong thực hiện Nghị quyết 66 -NQ/TW: Từ nhận thức đến hành động”

(Pháp lý ). Nghị quyết số 66-NQ/TW về “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” là một Nghị quyết chuyên đề mang ý nghĩa chiến lược, với nhiều quyết sách đột phá, toàn diện và thực tiễn, nhằm hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng trong lĩnh vực lập pháp, hành pháp và thi hành pháp luật.

19 giờ tới Diễn đàn - Luật gia

Thương phố nhà vườn The 8:120 Collection: Đón trọn 3 dòng chảy giá trị từ vị trí chiến lược

Thương phố nhà vườn The 8:120 Collection: Đón trọn 3 dòng chảy giá trị từ vị trí chiến lược

Ngay thời điểm các tòa cao tầng tại Vinhomes Wonder City chính thức mở bán và nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường, bộ sưu tập thương phố nhà vườn The 8:120 Collection ra mắt như một “mảnh ghép hoàn hảo” tại trung tâm đại đô thị. Sở hữu vị trí chiến lược, cộng đồng khách hàng sẵn có từ cư dân – văn phòng – khách vãng lai và lưu lượng giao thương khổng lồ, The 8:120 Collection được đánh giá là sản phẩm vừa đảm bảo lợi nhuận kinh doanh tức thì, vừa mở ra tiềm năng tích sản dài hạn hiếm có.

2 giờ trước Thông tin kinh doanh

Nghị quyết 66-NQ/TW – Đột phá trong đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Nghị quyết 66-NQ/TW – Đột phá trong đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành ngày 30/4/2025 đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình hoàn thiện thể chế, xây dựng và thực thi pháp luật ở Việt Nam. Nghị quyết không chỉ cụ thể hóa những định hướng lớn thành nhiệm vụ, giải pháp hành động cụ thể, mà còn thể hiện tư duy thể chế đột phá, coi pháp luật là động lực trung tâm cho phát triển. Với việc nhấn mạnh đổi mới tư duy lập pháp, gắn kết chặt chẽ xây dựng và thực thi, đề cao vai trò của nhân dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, Nghị quyết 66 tạo ra khung hành động rõ ràng, toàn diện để kiến tạo một hệ thống pháp luật hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Thành công trong triển khai Nghị quyết 66 sẽ không chỉ được đo bằng số lượng văn bản pháp luật được ban hành, mà quan trọng hơn là ở mức độ pháp luật thực sự đi vào đời sống, trở thành động lực cho đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và củng cố niềm tin của nhân dân vào Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

4 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Nhận diện các dạng thức lãng phí trong quản lý công và kiến nghị hoàn thiện thể chế tại Việt Nam

Nhận diện các dạng thức lãng phí trong quản lý công và kiến nghị hoàn thiện thể chế tại Việt Nam

(Pháp lý). Theo Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về Phát triển bền vững, hiệu quả trong quản trị công được xác định là một trong những mục tiêu cốt lõi để bảo đảm công bằng xã hội, thúc đẩy phát triển bao trùm và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên . Từ góc nhìn luật học, điều này đòi hỏi mỗi quốc gia phải không ngừng hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ các nguồn lực công, đồng thời phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi lãng phí, thất thoát và sử dụng tài sản công sai mục đích.

16 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Thể chế về phòng, chống tham nhũng của Việt Nam - Những tiến triển và thách thức

Thể chế về phòng, chống tham nhũng của Việt Nam - Những tiến triển và thách thức

(Pháp lý). Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả chỉ tiếp cận, đánh giá khuôn khổ thể chế về phòng, chống tham nhũng (PCTN ) bao gồm Luật PCTN và các Nghị định hướng dẫn thi hành cùng các quy định có liên quan như quy định của pháp luật hình sự về tội phạm tham nhũng; phần tội phạm tham nhũng được quy định trong Bộ luật Hình sự; Chiến lược quốc gia về chống tham nhũng; pháp luật về bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng…

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Cần ưu tiên rà soát, hoàn thiện khung pháp lý, chính sách ưu đãi, thúc đẩy kinh tế tư nhân bứt phá

Cần ưu tiên rà soát, hoàn thiện khung pháp lý, chính sách ưu đãi, thúc đẩy kinh tế tư nhân bứt phá

(Pháp lý) – Dù gặp nhiều rào cản, khu vực tư nhân vẫn lớn mạnh với gần 1 triệu doanh nghiệp (DN) tư nhân, đóng góp khoảng 51% GDP, tạo ra hơn 40 triệu việc làm cho xã hội… Tuy nhiên nghiên cứu thực tiễn thời gian qua cho thấy, để khu vực tư nhân lớn mạnh, giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế, còn nhiều việc phải làm, trong đó cần ưu tiên rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời khung pháp lý và những chính sách ưu đãi thực chất cho khu vực kinh tế quan trọng này.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Sản phẩm Techcombank Sinh Lời Tự Động giành giải Vàng Stevie Awards

Sản phẩm Techcombank Sinh Lời Tự Động giành giải Vàng Stevie Awards

Sản phẩm Techcombank Sinh Lời Tự Động 2.0 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa chính thức giành giải Vàng Stevie® ở Hạng mục Xuất sắc cho Sản phẩm thiết kế lấy khách hàng là trọng tâm. Bên cạnh đó, Techcombank cũng được trao hai giải Đồng Stevie® cho các hạng mục Sản phẩm Ứng dụng AI Xuất sắc nhất và Sản phẩm Dịch vụ Tài chính Xuất sắc. Cả ba giải thưởng này đều nằm trong khuôn khổ Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế thường niên lần thứ 22 (International Business Awards®) do Stevie Awards tổ chức.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Khánh thành công trình lớp học ba tầng, trường PTDTNT THPT Mường Thanh

Khánh thành công trình lớp học ba tầng, trường PTDTNT THPT Mường Thanh

Ngân hàng TMCP Bắc Á, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên, Báo Quân đội nhân dân và chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành công trình lớp học 3 tầng tại Trường PTDTNT THPT Mường Thanh (tên cũ là Trường PTDTNT THPT Điện Biên). Với tổng ngân sách đầu tư hơn 6,5 tỷ đồng, công trình gồm 9 phòng chức năng, 2 nhà vệ sinh và các công trình phụ trợ, góp phần giúp nhà trường đón thêm 105 học sinh dân tộc thiểu số về học nội trú trong năm học mới. Công trình được xây dựng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 30 năm thành lập Ngân hàng TMCP Bắc Á và 10 năm thành lập Quỹ Vì Tầm Vóc Việt.

1 ngày trước Thông tin cần biết

Hoàn thiện pháp luật để phát huy vai trò động lực của kinh tế tư nhân trong phát triển ngành hàng không dân dụng Việt Nam

Hoàn thiện pháp luật để phát huy vai trò động lực của kinh tế tư nhân trong phát triển ngành hàng không dân dụng Việt Nam

Bài viết phân tích các cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò động lực của kinh tế tư nhân đối với sự phát triển ngành hàng không Việt Nam trên nền tảng Nghị quyết 68-NQ/TW năm 2025 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đánh giá các hạn chế của pháp luật về hàng không hiện hành, tác giả đề xuất sửa đổi, bổ sung đối với dự thảo Luật Hàng không dân dụng Việt Nam theo hướng mở rộng quyền tham gia của khu vực kinh tế tư nhân vào đầu tư, xây dựng hạ tầng, khai thác vận chuyển, phát triển công nghiệp hàng không. Các kiến nghị tập trung vào việc tháo gỡ rào cản pháp lý, tạo lập hành lang pháp lý minh bạch, thuận lợi nhằm thu hút nguồn lực kinh tế tư nhân, tăng năng lực cạnh tranh và bảo đảm phát triển ngành hàng không theo hướng hiện đại, bền vững, phù hợp với định hướng chính sách và xu hướng phát triển của ngành hàng không quốc tế.

2 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

MB và hành trình kiến tạo mạng xã hội thiện nguyện “Make in Vietnam” vì cộng đồng

MB và hành trình kiến tạo mạng xã hội thiện nguyện “Make in Vietnam” vì cộng đồng

Ra mắt từ năm 2021 dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, Nền tảng Thiện nguyện do Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) phát triển đã mở ra một hướng đi mới cho hoạt động thiện nguyện cộng đồng trong thời đại số. Với thiết kế như một mạng xã hội thu nhỏ, chỉ cần vài thao tác người dùng đã có thể khởi tạo chiến dịch gây quỹ, đồng thời sở hữu tài khoản thiện nguyện minh bạch với cơ chế sao kê tự động và cập nhật theo thời gian thực.

2 ngày trước Thông tin cần biết

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay