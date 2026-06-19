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Techcombank tiếp tục đồng tổ chức và tài trợ độc quyền “AI Thực Chiến” mùa 2

19:00 19/06/2026
“AI Thực Chiến” là chương trình quốc gia về trí tuệ nhân tạo do Bộ Công an chỉ đạo, đồng tổ chức bởi Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) cùng Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài AI cho đất nước, kiến tạo sức mạnh giúp Việt Nam vươn tầm trong kỷ nguyên mới. Năm 2026, chương trình sẽ tiếp nối thành công mùa 1, phát huy tốt hơn snguồn lực chuyên gia Việt Nam trên toàn cầu, tăng cường hỗ trợ tài chính từ đơn vị tài trợ độc quyền Techcombank để phát triển hấp dẫn hơn, “Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI”.

Chương trình "AI Thực Chiến” chính thức khởi động mùa thứ 2. Với vai trò nhà tài trợ độc quyền toàn bộ về tài chính cho chương trình, Techcombank cũng cam kết tiếp tục trao cho đội thắng cuộc mùa 2 giải thưởng “Điều kỳ diệu” - học bổng lên đến 1 triệu USD, cùng sự tham gia hỗ trợ của Giám đốc Khối Chuyển đổi Trí tuệ Nhân tạo Phạm Hy Hiếu trong vai trò thành viên Ban Giám khảo.

Khép lại mùa đầu tiên, cuộc thi "AI Thực Chiến" thành công rực rỡ với quy mô ấn tượng thu hút gần 400 đội thi từ 9 quốc gia và các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ toàn quốc. Techcombank đã trao tặng giải thưởng học bổng "Điều kỳ diệu" trị giá lên đến 1 triệu USD cho đội xuất sắc giành ngôi vị quán quân. Đây là giải thưởng kỷ lục trong các cuộc thi về trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam, tài trợ 100% chi phí đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới. Dự kiến, 3 nhân tài của đội chiến thắng sẽ lên đường du học vào kỳ mùa thu 2027.

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Đại diện Lãnh đạo VTV, NDC, NDA, Techcombank và Ban Giám khảo thực hiện nghi thức phát động AI Thực Chiến mùa 2. Ảnh: Techcombank

Bước sang mùa giải 2026, cuộc thi tập trung giải quyết các bài toán số hóa thực tế, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào các lĩnh vực trọng điểm quốc gia theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. AI hiện thuộc danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia được ban hành tại Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng, đóng vai trò then chốt trong xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Sân chơi công nghệ này hướng tới việc xây dựng hệ sinh thái nhân lực làm chủ công nghệ lõi mang tinh thần "Made in Vietnam". Ban tổ chức đặt mục tiêu đào tạo thế hệ kỹ sư công nghệ hội đủ năng lực kỹ thuật và trách nhiệm xã hội, đảm bảo phá triển các sản phẩm AI bền vững khi triển khai trong thực tiễn.

Tiếp tục đồng hành mùa 2, Techcombank duy trì vị thế nhà tài trợ độc quyền toàn bộ tài chính của chương trình và giải thưởng “Điều kỳ diệu” là học bổng lên đến 1 triệu USD, cam kết các đội thi được nhận trọn vẹn phần thưởng tài chính và toàn quyền sở hữu sản phẩm. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tại các đại học danh tiếng toàn cầu, các tài năng trẻ được khuyến khích quay trở lại cống hiến cho đất nước.

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Quán quân AI Thực chiến mùa 1 "truyền lửa" và chia sẻ về học bổng “Điều kỳ diệu của Techcombank” trị giá 1 tỷ USD tới các thí sinh mùa 2. Ảnh: Techcombank

Không chỉ vậy, tại mùa 2, Techcombank cũng mời nhân sự cấp cao tham gia Ban Giám khảo - TS Phạm Hy Hiếu - Giám đốc Khối Chuyển đổi Trí tuệ Nhân tạo. Ông là chuyên gia công nghệ người Việt hàng đầu thế giới với kinh nghiệm làm việc dày dặn tại Google Brain, xAI trực tiếp dưới Elon Musk và OpenAI. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, nguồn nhân lực, Techcombank cũng mở ra đặc quyền gia nhập hệ sinh thái công nghệ quốc tế, hỗ trợ các đội gọi vốn từ nhà đầu tư lớn và hợp tác với doanh nghiệp đầu ngành.

Tham dự họp báo có đại diện lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, hội đồng Ban Giám khảo và ban cố vấn gồm các giáo sư, nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành về AI, dữ liệu, an ninh số trong nước lẫn quốc tế, nhiều tổ chức, doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội dữ liệu quốc gia, cùng các cơ quan thông tấn, báo chí.

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Họp báo AI Thực Chiến mùa 2 thu hút sự quan tâm của các giáo sư, nhà khoa học và chuyên gia AI đầu ngành trong nước và quốc tế cùng giới truyền thông. Ảnh: Techcombank

Phát biểu tại họp báo khởi động AI Thực Chiến mùa 2, Bà Thái Minh Diễm Tú – Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank, thành viên Ban tổ chức AI Thực Chiến mùa 2 cho biết: “Thành công rực rỡ của mùa đầu tiên là cột mốc quan trọng để chúng tôi tiếp tục lan tỏa cảm hứng và năng lực trí tuệ nhân tạo, góp phần “Dẫn lối trí tuệ Việt, Vươn tầm kỷ nguyên AI”. Với vị thế doanh nghiệp quốc gia cùng tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống”, Techcombank luôn tiên phong đồng hành cùng Chính phủ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước. Techcombank kỳ vọng mùa giải năm nay sẽ tạo ra những giải pháp AI ứng dụng cao trong đời sống và kinh doanh, từ đó hình thành thế hệ nhân tài Việt tầm vóc quốc tế.”

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Ban Tổ chức công bố những điểm mới của AI Thực Chiến mùa 2. Ảnh: Techcombank

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Cuộc thi sẽ chính thức khởi tranh từ tháng 7 đến tháng 12/2026 qua 4 vòng đấu: Sơ loại, Chung khảo, Bán kết và Chung kết. Để đi sâu vào các vòng trong, toàn bộ giải pháp dự thi bắt buộc phải vượt qua bộ tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn công nghệ, đạo đức AI, bảo mật dữ liệu và an ninh quốc gia. Đáng chú ý, AI Thực Chiến 2026 là sân chơi công nghệ duy nhất tại Việt Nam được số hóa dưới dạng gameshow truyền hình quốc gia. Chuỗi tập phát sóng sẽ lên sóng định kỳ từ tháng 9/2026 đến tháng 1/2027 trên kênh VTV2, phát lại trên VTV3, VTV4, Gala trao giải được truyền hình trực tiếp vào ngày 10/1/2027 trên cả VTV2 và VTV3.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Techcombank
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