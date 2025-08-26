Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Techcombank (Hose: TCB) chính thức được S&P nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức BB

14:32 26/08/2025
Ngày 25/8/2025, S&P Global Ratings công bố nâng xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (MCK: TCB VN) lên mức BB - khẳng định vị thế ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân với nền tảng vốn và lợi nhuận bền vững cao hàng đầu Việt Nam.

S&P Global Ratings là một trong ba cơ quan xếp hạng tín dụng lớn và uy tín nhất thế giới. Việc nâng hạng tiếp tục phản ánh sự ghi nhận cao nhất của S&P đối với một ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân tại Việt Nam, đồng thời thể hiện niềm tin vào triển vọng ổn định của Techcombank trong 24 tháng tới nhờ vào mạng lưới ngân hàng bán lẻ cũng như hiệu suất sinh lời vượt trội.

Trong thông cáo báo chí của mình S&P đặc biệt nhấn mạnh “Techcombank sẽ duy trì vị thế vốn trong vòng 24 tháng tới, sau khi đã được cải thiện mạnh mẽ”, tăng hơn 20% trong năm 2024. Hệ số an toàn vốn và khả năng sinh lời của Techcombank – theo chuẩn tính toán rất khắt khe của S&P – tiếp tục được đánh giá cao nhất, bỏ xa các ngân hàng khác trong hệ thống.

techcombank-1756193628.png

Ngoài ra, với các kết quả ấn tượng Techcombank đã đạt được, S&P bày tỏ sự tin tưởng rằng “Hồ sơ rủi ro [của Ngân hàng] sẽ ổn định trong thời gian tới, bất chấp các bất ổn vĩ mô” với “nợ xấu tiếp tục ở mức thấp so với trung bình ngành”. Đáng lưu ý, mức nợ xấu, nợ tiềm ẩn rủi ro ở mức thấp của Techcombank đạt được trong khi vẫn duy trì chi phí dự phòng ở mức ổn định nhất và chỉ xấp xỉ 50% so với các đối thủ. Loại trừ các yếu tố định tính trong chính sách trích lập dự phòng (đặc biệt thường được áp dụng bởi các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước), tỷ lệ bao phủ nợ xấu, hồ sơ rủi ro cũng như xếp hạng tín nhiệm riêng của Techcombank được xếp hạng ở mức cao nhất toàn ngành.

Việc được nâng hạng tín nhiệm trong bối cảnh hiện tại bởi một trong những tổ chức uy tín hàng đầu thế giới không chỉ phản ánh nội lực tài chính bền bỉ của Techcombank mà còn củng cố vai trò tiên phong của Ngân hàng trong hệ thống tài chính Việt Nam. Đây là bước tiến quan trọng giúp Techcombank mở rộng hơn nữa khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế và tăng cường niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Techcombank tiếp tục là Ngân hàng Việt Nam duy nhất thành công trong việc đa dạng hóa cơ cấu nguồn vốn, bao gồm huy động từ các định chế tài chính lớn trên thế giới cho các khoản vay dài hạn lớn (3-5 năm) với lãi suất rất cạnh tranh. Trước đấy, trong tháng 7, Techcombank cũng công bố là Ngân hàng duy nhất của Việt Nam không chỉ đạt được cú ăn ba giải thưởng danh giá nhất cho “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” trong 1 năm mà còn trong 2 năm liên tiếp, 2024-25, bởi Euromoney, Global Finance và FinanceAsia.

Bên cạnh đó, trong quá trình làm việc với S&P, Techcombank đã không chỉ chia sẻ thực trạng, thế mạnh của riêng ngân hàng mà còn chủ động kiến nghị S&P đánh giá lại xếp hạng toàn ngành Ngân hàng Việt Nam. Trong nhiều năm, mức đánh giá của S&P, vì nhiều lí do, chưa phản ánh chính xác vị thế của Ngành so với các tiến bộ vượt bậc đạt được, vượt qua nhiều ngành tài chính, ngân hàng của các quốc gia khác có cùng xếp hạng. Được sự hỗ trợ, chỉ đạo, và phối hợp kịp thời của Chính phủ,  Ngân hàng Nhà nước, Techcombank đã thu xếp các buổi làm việc cho phái đoàn của S&P với Phó Thủ tướng Chính phủ, cũng như với các đại diện của Ngân hàng Nhà nước để chia sẻ thêm về định hướng, hay thực tế điều hành kinh tế và ngành Ngân hàng, củng cố niềm tin của các chuyên gia S&P không chỉ vào các kết quả Việt Nam đã đạt được mà quan trọng hơn vào “Triển vọng” trong thời gian tới.

Đánh giá nâng hạng của tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới S&P phản ánh sự ghi nhận các kết quả khả quan không chỉ giành cho Techcombank mà còn đối với toàn ngành ngân hàng Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn 2020-24 khi hệ thống đã vững vàng vượt qua các thách thức lớn nhờ vào sự kiện toàn của khung pháp lý, chỉ đạo quyết liệt cũng  như năng lực được nâng cao của các ngân hàng nói chung và của Techcombank nói riêng.

Đối với những lo ngại về vấn đề thuế quan gần đây, S&P cũng nhận định Techcombank sẽ bị ảnh hưởng không đáng kể do tỷ trọng rất thấp đối với các khách hàng trong lĩnh vực xuất khẩu bị ảnh hưởng của vấn đề thuế đối ứng.

Việc nâng hạng tín nhiệm Hệ thống ngân hàng Việt Nam và Techcombank, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh địa chính trị kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn. Phần lớn các đánh giá từ đầu năm nay đối với các quốc gia, ngành Ngân hàng hay tổ chức tín dụng khác chỉ ở mức duy trì, hoặc thậm chí hạ mức tín nhiệm, hoặc triển vọng. Điều này còn đặc biệt ý nghĩa khi S&P đã trực tiếp nâng thẳng xếp hạng tín nhiệm của Techcombank lên 1 bậc – thay vì chỉ điều chỉnh triển vọng như thông lệ - phản ánh niềm tin vững chắc vào nội lực và vị thế của Techcombank cũng như triển vọng tích cực của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

PV

Techcombank
