Techcombank được vinh danh “Ngân hàng bán lẻ nội địa tốt nhất Việt Nam 2025” bởi Asian Banking & Finance 4 năm liên tiếp

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (“Techcombank”) vừa được Tạp chí tài chính Asian Banking & Finance (ABF) vinh danh là “Ngân hàng bán lẻ nội địa tốt nhất Việt Nam 2025” (Best Domestic Retail Banking in Vietnam) tại Lễ trao giải Retail Banking Awards 2025. Đây là năm thứ tư liên tiếp Techcombank được trao giải thưởng danh giá này từ ABF, ghi nhận những dấu ấn thành công của ngân hàng trong đổi mới sản phẩm, chuyển đổi số, trải nghiệm khách hàng và cam kết phát triển bền vững. Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia cấp cao đến từ các hãng tư vấn tài chính hàng đầu thế giới như Bain & Co., Boston Consulting Group, EY, KPMG và PwC.

ABF Retail Banking Awards là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực Châu Á, dành cho các ngân hàng bán lẻ xuất sắc có sản phẩm và dịch vụ sáng tạo, tạo tác động tích cực tới khách hàng và thị trường chung toàn ngành. Đại diện Techcombank – ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ và bà Nguyễn Vân Linh, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ, đã thay mặt ngân hàng nhận giải tại lễ trao thưởng diễn ra vào ngày 3/7/2025 vừa qua tại Trung tâm Hội nghị & Triển lãm Marina Bay Sands, Singapore. Đại diện Techcombank nhận giải thưởng từ ABF Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ: “Thật vinh dự khi Techcombank tiếp tục được vinh danh là Ngân hàng bán lẻ nội địa tốt nhất tại Việt Nam năm thứ tư liên tiếp. Giải thưởng này là minh chứng cho chiến lược ‘lấy khách hàng là trọng tâm’, tinh thần đổi mới không ngừng, cũng như cam kết mạnh mẽ của Techcombank trong thúc đẩy phát triển bền vững và cam kết vì một Việt Nam xanh. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định với tầm nhìn “Vượt trội hơn mỗi ngày”, đặt sự quan tâm của khách hàng là kim chỉ nam cho mọi hành động để mang đến những trải nghiệm ngày càng ý nghĩa hơn, cũng như hiện thực hóa tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống” mà ngân hàng theo đuổi. Bốn năm liên tiếp là “Ngân hàng bán lẻ nội địa tốt nhất của năm”, Techcombank đã cho thấy nỗ lực và năng lực vượt trội của ngân hàng khi kiên định theo đuổi chiến lược lấy “khách hàng là trọng tâm”, đầu tư mạnh mẽ vào chuyển đổi số và cung cấp các sản phẩm cùng trải nghiệm ngân hàng số vượt trội. Thời gian qua, ngân hàng đã đẩy nhanh việc ra mắt các sản phẩm tiên phong dành cho khách hàng cá nhân, đặc biệt là Techcombank Sinh Lời Tự Động 2.0, hệ sinh thái khách hàng thân thiết Techcombank Rewards và thẻ Techcombank Visa Eco. Techcombank Sinh Lời Tự Động là một sản phẩm mang tính đột phá giúp cá nhân và doanh nghiệp tạo ra thu nhập từ dòng tiền nhàn rỗi. Vào tháng 11 năm 2024, Techcombank đã giới thiệu phiên bản nâng cấp 2.0 – với các tính năng mới như không giới hạn số dư tối thiểu hay tối đa, giúp nhiều khách hàng có thể tiếp cận sản phẩm hơn, đồng thời triển đồng bộ tài khoản cho phép khách hàng sinh lời cao hơn từ nguồn tiền nhàn rỗi. Techcombank Rewards là hệ sinh thái khách hàng thân thiết lớn nhất trong ngành ngân hàng Việt Nam, cho phép khách hàng tích lũy điểm thưởng khi giao dịch trong hệ sinh thái với hơn 320 thương hiệu đối tác và hơn 16.000 cửa hàng trên toàn quốc. Hiện nay, Techcombank Rewards có hơn 10,6 triệu người dùng hoạt động, góp phần gia tăng sự gắn kết giữa ngân hàng và khách hàng thông qua việc tích hợp dịch vụ tài chính vào đời sống hàng ngày. Thẻ ghi nợ Visa Eco của Techcombank là sản phẩm đầu tiên được phát hành tại Việt Nam, cho phép khách hàng cá nhân theo dõi lượng khí CO₂ phát sinh từ mỗi giao dịch và dễ dàng bù đắp lượng phát thải đó thông qua việc ủng hộ các dự án xanh. Chỉ trong vòng 6 tháng kể từ khi ra mắt vào tháng 11 năm 2024, đã có hơn 626.000 khách hàng đăng ký thẻ Visa Eco Debit và góp phần bù đắp 146.000 kg CO₂ thông qua các dự án trồng rừng và ứng phó biến đổi khí hậu. Cùng với đó, thẻ tín dụng Visa Eco Credit cũng đã được Techcombank cho ra mắt gần đây, góp phần hiện thực hóa cam kết vì một Việt Nam xanh và phát triển bền vững. Trên hành trình đó, Techcombank đang tái định nghĩa dịch vụ tài chính với một hệ sinh thái vượt trội, được thiết kế để tích hợp liền mạch, mang đến trải nghiệm ưu việt thông qua việc đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data). Đặc biệt, “bộ não dữ liệu” hiện đại của Techcombank, được kết nối với hệ thống công nghệ tiếp thị vận hành bằng AI, cho phép ngân hàng xác định chính xác từng khách hàng và tạo ra các trải nghiệm siêu cá nhân hóa hơn bao giờ hết. Từ những lời khuyên quản lý tài chính cá nhân độc đáo, có liên quan cao và đề xuất sản phẩm phù hợp, đến các chiến dịch tiếp thị số được cá nhân hóa đến từng chi tiết, Techcombank đang ứng dụng dữ liệu và AI để mang đến các trải nghiệm ngày càng thiết thực và có ý nghĩa cho khách hàng. Các sản phẩm tiên phong dẫn dắt bằng công nghệ số và trải nghiệm cá nhân hóa đã giúp Techcombank xây dựng một trong những tập khách hàng tương tác số cao nhất trong ngành ngân hàng toàn cầu, với 91% giao dịch được thực hiện qua kênh trực tuyến và trung bình mỗi người dùng ứng dụng ngân hàng số thực hiện khoảng 55 lần đăng nhập mỗi tháng. Kết thúc năm, hãng nghiên cứu thị trường NielsenIQ đã ghi nhận Chỉ số sức khỏe thương hiệu (BEI) của Techcombank đứng đầu trong các ngân hàng Việt Nam, với mức tăng hơn 61% trong năm 2024. Trong quý I năm 2025, Techcombank tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu ngành về BEI trong quý thứ hai liên tiếp. Techcombank cũng đạt 91 điểm đối với Chỉ số gắn kết khách hàng (NPS), đứng thứ 2 trong số các ngân hàng tại Việt Nam. Những điểm số này phản ánh niềm tin tưởng sâu sắc của khách hàng vào thương hiệu Techcombank, cũng như mức độ sẵn sàng giới thiệu Techcombank cho người quen của mình. Danh hiệu từ Asian Banking and Finance là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của Techcombank trên hành trình định hình chuẩn mực mới cho ngành ngân hàng bán lẻ Việt Nam – nơi trải nghiệm, công nghệ và giá trị cộng đồng luôn được ưu tiên đẩy mạnh. Với nền tảng vững chắc về công nghệ, hệ sinh thái và định hướng ESG rõ ràng, Techcombank đang không ngừng mở rộng giới hạn giá trị mà một ngân hàng có thể mang lại, để tiếp tục viết tiếp hành trình “Vượt trội hơn mỗi ngày” cùng khách hàng. Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) hiện là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam và là ngân hàng hàng đầu châu Á với tầm nhìn: Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống. Techcombank theo đuổi chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng việc cung cấp các giải pháp và dịch vụ ngân hàng bán lẻ và doanh nghiệp để giúp trao quyền tài chính cho khách hàng của mình. Techcombank hiện phục vụ hơn 15 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp thông qua nền tảng ngân hàng số và ứng dụng ngân hàng trên điện thoại di dộng, cũng như mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch trải rộng khắp trên cả nước. Cách tiếp cận hệ sinh thái của Techcombank, được thực hiện trên nhiều lĩnh vực kinh tế chính với các đối tác, tiếp tục tạo sự khác biệt cho Techcombank ở một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới. Techcombank được FiinRatings và Moody’s xếp hạng tín nhiệm lần lượt ở mức AA- và Ba3. Techcombank cũng được S&P xếp hạng BB-, mức cao nhất trong số các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam.

PV