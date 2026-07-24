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Tiếp tục thực hiện '4 kiên định' về chính trị, tư tưởng

13:36 24/07/2026
Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Ngô Văn Cương đề nghị các cấp ủy đảng, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện “4 kiên định” về chính trị, tư tưởng.

Ngày 24/7, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 6 tháng đầu năm 2026. Ông Ngô Văn Cương, Phó Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy và ông Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy, chủ trì hội nghị.

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Ông Ngô Văn Cương, Phó Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.V.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong 6 tháng đầu năm 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Ngô Văn Cương - Trưởng Ban Chỉ đạo, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng vượt khó của các đơn vị trực thuộc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ông Ngô Văn Cương đề nghị các cấp ủy đảng, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện “4 kiên định” về chính trị, tư tưởng, gồm: Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.V.

Ông Ngô Văn Cương cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức triển khai thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả, đóng góp, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác 35 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trân trọng tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Văn Cương đề nghị cấp ủy các tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai công tác 35; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy thế mạnh của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, qua đó tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, có “sức đề kháng”, có năng lực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các đối tượng phản động, cơ hội chính trị, thế lực thù địch.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy đã công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Theo tienphong.vn Copy link
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