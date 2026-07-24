Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Chủ động đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ

Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc mong muốn Hội Luật gia Thành phố Hà Nội thở hơi thở cuộc sống, chạy cùng một nhịp với chính quyền, với Đảng bộ của thành phố, cùng một nhịp đập, một định hướng chung của Hội Luật gia Việt Nam.

Mở rộng hoạt động của Hội hướng về cơ sở

Sáng 24/7, Hội Luật gia Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (Kỳ họp thứ 3) sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Ông Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Chủ trì Hội nghị có ông Đào Bá Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hà Nội; Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh – Phó chủ tịch chuyên trách Hội Luật gia Thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Văn Hà – Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hà Nội.

Tham dự Hội nghị còn có ông Huỳnh Phương Nam – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; bà Trương Thị Ánh Tuyết – Phó Trưởng ban công tác tôn giáo, dân tộc và các Hội quần chúng – MTTQ Thành phố Hà Nội, cùng các Ủy viên Ban Chấp hành Thành hội.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc và báo cáo kết quả công tác Hội Luật gia thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Ông Đào Bá Sơn - Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hà Nội cho biết, đầu năm 2026, Hội Luật gia Thành phố Hà Nội đã triển khai nhiệm vụ và đạt được một số kết quả; tuy còn khiêm tốn nhưng đã mở rộng hoạt động của Hội hướng về cơ sở, tiếp cận trực tiếp với người dân.

Đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội Luật gia Thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật để các cấp Hội triển khai, thực hiện.

Đến hết ngày 29/5/2026, Thành hội đã phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức 12 hội nghị, tập trung tuyên truyền những điểm mới của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, những quyền của công dân, những việc cần làm của Tổ bầu cử trước và trong ngày bẩu cử.

Ông Đào Bá Sơn - Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hà Nội

Luật Thủ đô số 02/QH16 được Quốc hội thông qua ngày 23/4/2026, Luật Đất đai, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Hòa giải ở cơ sở cho hơn 1.500 lượt người dự nghe.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2026, Thành hội in và phát cho hội viên, người dân 88.000 tờ gấp, gồm 8 loại (Luật Bảo vệ môi trường, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Trẻ em, Luật An ninh mạng, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Thủ đô).

Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, Hội Luật gia Thành phố và các đơn vị Hội tư vấn miễn phí cho gia đình chính sách, người nghèo, trẻ em và trợ giúp lưu động được 24 vụ việc.

Công tác tham gia xây dựng pháp luật, phản biện xã hội, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật và giám sát thi hành pháp luật cũng được chú trọng triển khai.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, báo cáo nêu rõ Thành hội và các đơn vị Hội tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước, Hội Luật gia Việt Nam, thành phố Hà Nội, cấp uỷ, chính quyền địa phương có liên quan đến công tác Hội cho hội viên và nhân dân.

Tổ chức hội nghị phổ biến và cử báo cáo viên pháp luật tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành, văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến cơ quan đơn vị, cán bộ và nhân dân theo Kế hoạch của Hội Luật gia Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội và Hội Luật gia Tp. Hà Nội.

Tiếp tục phối hợp với UBND xã, phường tổ chức phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã, phường...

Hoạt động của các cấp Hội phải được lượng hóa bằng kết quả cụ thể

Phát biểu chỉ đạo và định hướng tại Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội Luật gia Thành phố Hà Nội đã đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Cho ý kiến vào dự thảo báo cáo, Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị bổ sung thêm những khó khăn, vướng mắc trong mô hình tổ chức hoạt động thực hiện theo Kết luận 230-KL/TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Cùng với đó, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cũng yêu cầu bổ sung thêm sâu hơn việc triển khai củng cố về mặt tổ chức ở cơ sở.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

"Trước thời điểm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025), Ban Thường vụ, Đảng Uỷ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có các văn bản rất cụ thể hướng dẫn các cấp Hội trong việc củng cố, duy trì tổ chức Hội và tập hợp hội viên để tiếp tục hoạt động. Trong đó có một định hướng rất quan trọng là sớm thành lập các chi hội ở những nơi có đủ điều kiện và có nhu cầu để tạo nơi cho hội viên sinh hoạt", ông Nguyễn Khánh Ngọc cho biết và nhấn mạnh, việc thành lập Chi hội không vướng bất kỳ một rào cản nào về mặt pháp lý.

Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cũng đã có nhiều văn bản đối với Thành ủy, Tỉnh ủy trong việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các tổ chức Hội, trong đó có Hội Luật gia Việt Nam.

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng tình với dự thảo báo cáo đã nêu, song ông Nguyễn Khánh Ngọc lưu ý 2 nhiệm vụ đó là củng cố tổ chức Hội và hoàn thành kế hoạch công tác từ đầu năm đã đặt ra.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh, bối cảnh phát triển của đất nước hiện nay đã có nhiều thay đổi, đòi hỏi Hội Luật gia Việt Nam và các cấp Hội cũng phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy và cách thức hoạt động.

Với vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, Hội cần xác định rõ vị trí, vai trò của mình trong hệ thống chính trị, từ đó có những đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước.

Theo Chủ tịch Hội, hoạt động của Hội và các cấp Hội phải được lượng hóa bằng kết quả cụ thể; hằng quý cần tổ chức đánh giá bằng KPI để đo lường mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là những đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và giải quyết hiệu quả các vướng mắc, khó khăn của người dân, doanh nghiệp.

"Tôi mong muốn Hội Luật gia Thành phố Hà Nội thở hơi thở cuộc sống, chạy cùng một nhịp với chính quyền, với Đảng bộ của thành phố, cùng một nhịp đập, một định hướng chung của Hội Luật gia Việt Nam", ông Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh.

Đồng thời cho rằng, trong bối cảnh tình hình hiện nay, cần bỏ tư duy làm công tác Hội "vui là chính". Cùng với đó, cần chủ động đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, quyết tâm chính trị cao hơn nữa trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cũng mong các đại biểu dành thời gian đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XV Hội Luật gia Việt Nam; đồng thời bổ sung số liệu cụ thể số lượng hội viên, công tác chuyển đổi số…

Từ những yêu cầu đặt ra, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh cần xây dựng để mỗi hội viên đều cảm thấy tự hào, vinh dự khi là thành viên của Hội Luật gia Việt Nam. Cùng với niềm tự hào đó là ý thức về trọng trách, trách nhiệm của mỗi hội viên để cùng đóng góp vào các hoạt động của Hội thực sự hiệu quả trong bối cảnh tình hình mới.

Các đại biểu tham gia góp ý kiến

Tại Hội nghị các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Đào Bá Sơn – Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hà Nội tham gia Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2026-2031

Cùng với đó đã biểu quyết thống nhất cử 8 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu tham gia biểu quyết

Hội nghị đã nhất trí giới thiệu ông Đào Bá Sơn tham gia Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật thành phố Hà Nội khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời cử ông Đào Bá Sơn và bà Nguyễn Thị Hoài Thanh – Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hà Nội dự Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật thành phố Hà Nội khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.