T&T Group tài trợ 5 tỷ đồng xây dựng cầu dân sinh Đoàn kết tại Phú Thọ

Ngày 25/12, Tập đoàn T&T Group, UBND xã Xuân Đài (tỉnh Phú Thọ) đã phối hợp tổ chức Lễ khởi công xây dựng cầu dân sinh Đoàn Kết nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm giao thông tại địa phương.

Tập đoàn T&T Group tài trợ 5 tỷ đồng xây cầu Đoàn Kết tại xã Xuân Đài, tỉnh Phú Thọ

Trước đó, cơn bão số 10 đã gây ra nhiều thiệt hại về hoa màu, nhà ở và hạ tầng giao thông tại xã Xuân Đài. Đặc biệt, cầu bắc qua sông Bứa – tuyến giao thông huyết mạch phụ vụ đời sống, sản xuất của hơn 600 hộ dân các xóm Đống Cả, Dụ, Ai Mười đã bị lũ cuốn trôi.

Trước những khó khăn mà địa phương phải đối mặt, với tinh thần trách nhiệm xã hội và sẻ chia cộng đồng, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Đỗ Quang Hiển cùng Ban Lãnh đạo Tập đoàn T&T Group đã quyết định tài trợ 5 tỷ đồng xây dựng cây cầu dân sinh Đoàn Kết, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Khởi công xây cầu Đoàn Kết, xã Xuân Đài, tỉnh Phú Thọ

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Xuân Tùng, Phó Tổng Giám đốc Vùng trung du miền núi phía Bắc, đại diện T&T Group khẳng định: Tập đoàn cam kết bố trí đầy đủ nguồn vốn tài trợ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đơn vị liên quan để công trình được triển khai đúng tiến độ, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, phục vụ thiết thực cho bà con nhân dân xã Xuân Đài.

Ông Nguyễn Xuân Tùng, Phó Tổng Giám đốc Vùng trung du miền núi phía Bắc Tập đoàn T&T Group phát biểu tại lễ khởi công

Hoạt động ý nghĩa tiếp tục khẳng định triết lý phát triển bền vững gắn liền với trách nhiệm xã hội của Tập đoàn T&T Group, từ đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp vì cộng đồng, vì sự phát triển chung của xã hội.

Dự án cầu dân sinh Đoàn Kết có tổng mức đầu tư 6,2 tỷ đồng, bắc qua suối Xuân – một phụ lưu của sông Bứa, thuộc địa phận xã Xuân Đài. Cầu được xây dựng cách vị trí cầu cũ khoảng 150m về phía hạ lưu, dài gần 50m; đường đầu cầu đạ.t tiêu chuẩn đường cấp B, mặt đường rộng 5m, nền đường rộng 6m.