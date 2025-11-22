Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Tâm điểm thịnh vượng xứ Thanh - Vinhomes Star City: Nơi giá trị an cư và tích sản cùng hội tụ

19:13 22/11/2025
Sự trỗi dậy của kinh tế Thanh Hóa đang mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản. Những dự án sở hữu vị trí trung tâm, quy hoạch đồng bộ và hệ sinh thái chuẩn quốc tế như Vinhomes Star City có lợi thế dẫn đầu, đồng thời là tài sản có giá trị tăng trưởng bền vững, tương tự như cách Vinhomes Times City hay Royal City đã định hình chuẩn sống hiện đại tại Thủ đô.

Từ vùng đất tiềm năng đến cực tăng trưởng mới của Bắc Trung Bộ

Trong bức tranh kinh tế Việt Nam, Thanh Hóa là một điểm sáng. Năm 2025, GRDP của tỉnh ước đạt 357.760 tỷ đồng, gấp 1,9 lần năm 2020, tăng gần gấp đôi chỉ sau 5 năm. Đáng chú ý, tốc độ tăng GRDP bình quân của Thanh Hóa khoảng 10,24%/năm, cao gấp 1,6 lần mức bình quân cả nước và xếp thứ 4 toàn quốc (so với các tỉnh, thành phố trước khi sáp nhập).

Địa phương cũng có hơn 1.700 doanh nghiệp mới được thành lập trong nửa đầu năm, dẫn đầu khu vực về số lượng và tỷ lệ tăng trưởng. Điều này cho thấy sức hấp dẫn khổng lồ của các khối ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ… nội tỉnh.

a1-1763813606.jpg

Kinh tế Thanh Hóa đang trong chu kì phát triển vượt bậc

Sự phát triển mạnh mẽ của Thanh Hóa đến từ những lợi thế trọng yếu. Thanh Hóa nằm đúng vị trí bản lề kết nối ba hướng chiến lược. Hướng Bắc kết nối đồng bằng sông Hồng, hướng Nam kết nối Bắc Trung Bộ, và hướng Tây mở ra tới Lào với đường biên dài hơn 192 km. Như vậy, đây là tỉnh hiếm hoi vừa giáp biển, vừa giáp biên giới, vừa nằm trên trục giao thương Bắc - Nam, tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội trong bối cảnh dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.

Để phát huy lợi thế này, hạ tầng giao thông tại Thanh Hóa đã và đang được đầu tư mạnh mẽ. Các đoạn cao tốc Bắc - Nam quan trọng như Mai Sơn - Quốc lộ 45 hay Quốc lộ 45 - Nghi Sơn - Diễn Châu đã hoàn thành. Sân bay Thọ Xuân được nâng cấp thành cảng hàng không dân dụng hiện đại, mở toang cánh cửa bầu trời xứ Thanh. Đồng thời, hàng loạt tuyến đường mới kết nối trung tâm thành phố với cao tốc, cảng biển và các khu công nghiệp đang được triển khai, tạo nền tảng hạ tầng đầy đủ để Thanh Hóa bứt tốc trong giai đoạn tới.

Theo định hướng đến năm 2030, Thanh Hóa sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, mở rộng không gian đô thị và phát triển quỹ nhà ở hiện đại, sẵn sàng “dọn tổ đón đại bàng”.

BĐS Thanh Hóa vì thế cũng sẽ được hưởng lợi lớn. Trong đó, khu vực trung tâm thừa hưởng nhiều lợi thế về quy hoạch, hạ tầng, trở thành phễu hút dòng chảy cư dân và dòng tiền đầu tư chiến lược.

Vinhomes Star City - Tâm điểm phát triển của BĐS Bắc Trung Bộ

Nằm tại phường Hạc Thành - khu vực được xem là “tọa độ nhà giàu” của xứ Thanh - Vinhomes Star City đã xác lập vị thế là khu đô thị chuẩn quốc tế đẳng cấp nhất Thanh Hóa.

Với quy mô 147ha, mật độ xây dựng thấp và hệ sinh thái all-in-one vận hành đồng bộ, dự án tạo nên một chuẩn an cư mới: không gian sống rộng mở, tiện ích phong phú, an ninh đảm bảo và cộng đồng cư dân tinh hoa. Hiện, Vinhomes Star City đã trở thành “địa chỉ định danh” của tầng lớp thành đạt tại Thanh Hóa.

a2-1763813595.jpeg

Vinhomes Star City có quy mô hơn 147ha, nhưng mật độ xây dựng chỉ 20%

Tâm điểm sôi động nhất tại Vinhomes Star City hiện tại chính là K-Park Avenue. Đây là khu căn hộ cao tầng đầu tiên của Thanh Hóa phát triển theo phong cách Hàn Quốc, tọa lạc trên đại lộ Hùng Vương - tuyến phố thương mại và giải trí sầm uất bậc nhất phường Hạc Thành. Lấy cảm hứng từ Seoul - thành phố hiện đại bậc nhất châu Á, dự án mang đến phong cách sống hoàn toàn mới cho cư dân xứ Thanh: sôi động như Gangnam, rực rỡ như Dongdaemun, và thư thái như Jeju.  

a3-1763813606.jpeg

Khu căn hộ K-Park Avenue sở hữu hệ tiện ích cao cấp chuẩn Hàn

Sự khác biệt của K-Park Avenue còn đến từ việc dự án đáp ứng đầy đủ những tiêu chí mà các khu dân cư cũ khó đảm bảo: hạ tầng hiện đại, quản lý đồng bộ, tiện ích quốc tế và môi trường sống giàu tính kết nối. Khi Thanh Hóa tiếp tục đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, các không gian sống tiêu chuẩn cao trở thành nhu cầu tất yếu của giới chuyên gia, doanh nhân và nhóm cư dân trẻ thành đạt.

Giới phân tích cho rằng K-Park Avenue không chỉ đáp ứng chuẩn an cư thời thượng mà còn sở hữu tiềm năng tích sản rõ rệt. Vị trí trung tâm giúp cư dân dễ dàng tiếp cận biển Sầm Sơn trong 15 phút, di chuyển thuận lợi ra cao tốc Bắc - Nam, quốc lộ 1A, 47, 45 hoặc tới Cảng Nghi Sơn và sân bay Thọ Xuân chỉ trong khoảng 45 phút.

Hạ tầng liên kết mạnh mẽ giúp dự án giữ lợi thế cả ở hiện tại lẫn tương lai trong việc hút khách thuê cũng như thanh khoản. Do đó, K-Park Avenue được xem là tài sản chiến lược trong danh mục của nhà đầu tư.   

Một không gian sống văn minh, một khoản tích sản bền vững - đó là giá trị kép mà K-Park Avenue và Vinhomes Star City đang mang đến cho thị trường bất động sản xứ Thanh.

