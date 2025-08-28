Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin đầu tư

Sun Group khởi động dự án Khu thương mại tự do Đà Nẵng đầu tiên tại chân núi Bà Nà

16:45 28/08/2025
Ngày 27/8/2025, Thành phố Đà Nẵng đã phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ khởi động Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 5, thuộc Khu thương mại tự do Thành phố Đà Nẵng, đặt nền móng cho việc hình thành Khu thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam.

Sự kiện ý nghĩa nằm trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ TP Đà Nẵng.

Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Thanh Nghị -Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư thành ủy Đà Nẵng, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng cùng các lãnh đạo Trung ương, địa phương và người dân.

1-1756374308.jpg

Các đại biểu thực hiện nghi thức Lễ khởi động Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 5, thuộc Khu thương mại tự do Thành phố Đà Nẵng

Phát biểu tại sự kiện, ông Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định “Việc khởi động dự án có ý nghĩa “kích hoạt” cho Khu thương mại Tự do thành phố Đà Nẵng. Dự án có tầm quan trọng đặc biệt, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Dự án được kỳ vọng củng cố vai trò của Đà Nẵng như một cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực miền Trung và cả nước, và từng bước trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương”. Đồng thời biểu dương Sun Group luôn tiên phong đầu tư những dự án mang tính biểu tượng cho thành phố.

Được thành lập theo Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 13/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ, đây là khu thương mại tự do (FTZ) đầu tiên của cả nước quy mô khoảng 1.881ha, chia thành 07 khu vực tại phường Liên Chiểu và xã Hòa Vang, với các chức năng: sản xuất, logistics, thương mại - dịch vụ, công nghệ số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo.

Ngày 22/6, tại Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng,  Sun Group đã được trao biên bản ghi nhớ về đầu tư vào các phân khu 5, 6 và 7 với quy mô khoảng 645 ha.

Tiếp đó, ngày 26/8, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định 1175/QĐ-UBND, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Sun Group làm nhà đầu tư cho dự án khu chức năng thương mại dịch vụ thuộc vị trí số 5 của FTZ, nằm tại xã Hòa Vang, ngay dưới chân núi Bà Nà.

2-1756374318.jpg

Phối cảnh minh họa Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 5, thuộc Khu thương mại tự do Thành phố Đà Nẵng

Như vậy, Sun Group là nhà đầu tư đầu tiên được cấp phép đầu tư trong chuỗi các phân khu thuộc khu thương mại tự do tại Đà Nẵng. Sun Group sẽ tập trung phát triển các khu phức hợp nghỉ dưỡng độc đáo, tập trung vào dịch vụ du lịch sinh thái, du lịch- y tế, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng cao cấp với các biệt thự, resort và tiện ích giải trí đẳng cấp, hệ thống cửa hàng miễn thuế, các trung tâm mua sắm và dịch vụ cao cấp khác, mang đến trải nghiệm sống thư thái, sang trọng và mua sắm đẳng cấp quốc tế. Đặc biệt với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và y tế, lần đầu tiên trong cả nước sẽ thực hiện thử nghiệm cơ chế, chính sách mới về thuốc và chăm sóc sức khỏe.

3-1756374488.png

Phối cảnh đô thị nghỉ dưỡng vui chơi giải trí Bà Nà - Suối Mơ kết nối với phân khu 5 khu thương mại tự do

Nhờ vị trí đắc địa liên kết trực tiếp với Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills mỗi năm thu hút hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước, cụm dự án tại vị trí số 5 sẽ phát huy tối đa lợi thế ưu việt nằm cận kề một “hub” du lịch sôi động bậc nhất Đà thành, góp phần tạo hiệu ứng cộng hưởng giúp kết nối du lịch, dịch vụ, lưu trú cao cấp và tăng chi tiêu, tăng thời gian lưu trú của du khách; góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Đà Nẵng thành địa phương tiên phong cho các thể chế kinh tế hiện đại, nơi thử nghiệm năng động các cơ chế, chính sách mới nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất và hội nhập quốc tế đẩy tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư; mô hình Khu thương mại tự do được xem là động lực phát triển kinh tế quan trọng, với bài học thành công của nhiều nước trong khu vực như Singapore, Dubai, Trung Quốc…

Việc chung tay cùng thành phố khởi động Khu thương mại tự do Đà Nẵng thể hiện quyết tâm của Sun Group trên chặng đường đồng hành cùng sự phát triển của Đà Nẵng. Chúng tôi cam kết, dự án sẽ được triển khai quyết liệt để sớm về đích, đấu nối với các hợp phần còn lại của Khu thương mại tự do, góp phần thu hút đầu tư, tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố”, phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Trung nhấn mạnh.

Việc thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng là “cú hích” quan trọng để hiện thực hóa khát vọng mở rộng không gian phát triển mới cho Đà Nẵng. Đặc biệt, với sự kết hợp hai siêu quy hoạch Khu thương mại tự do và Trung tâm Tài chính Quốc tế, tương lai Đà Nẵng sẽ trở thành một hệ sinh thái kinh tế hiện đại, thông minh và cạnh tranh cao, trung tâm kinh tế lớn của cả nước và khu vực đạt mức thu nhập bình quân đầu người khoảng 8.500 USD vào năm 2050.

4-1756374487.png

Phối cảnh dự án đô thị nghỉ dưỡng vui chơi giải trí Bà Nà - Suối Mơ

Cũng trong ngày 27/8, Tập đoàn Sun Group và UBND Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức khởi công tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí Bà Nà với tổng mức đầu tư giai đoạn 2 trị giá 52 ngàn tỷ đồng.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Sun Group Đà Nẵng
Cùng chủ đề
Mục sở thị quần thể triển lãm lớn nhất Đông Nam Á phía Đông Bắc Thủ đô Thông tin đầu tư
Mục sở thị quần thể triển lãm lớn nhất Đông Nam Á phía Đông Bắc Thủ đô

Những ngày này, bên cạnh những thông tin về Triển lãm thành tựu đất nước dịp kỷ niệm 80 năm...

Vũ Yên vào “bệ phóng”, nhà đầu tư chạy đua săn cơ hội cuối trước khi giá “cất cánh” Thông tin đầu tư
Vũ Yên vào “bệ phóng”, nhà đầu tư chạy đua săn cơ hội cuối trước khi giá “cất cánh”

Từ câu chuyện BĐS Thủ Thiêm (TP.HCM) bứt phá ngoạn mục nhờ hạ tầng, nhiều chuyên gia nhận định Hải...

“Vòng quay kinh tế không ngủ”: Tiềm năng đầu tư đầy sức hút của Sun Elite City Thông tin đầu tư
“Vòng quay kinh tế không ngủ”: Tiềm năng đầu tư đầy sức hút của Sun Elite City

“Nền kinh tế dưới ánh đèn điện” được ví như “cây đũa thần cổ tích” tại không ít quốc gia...

Vingroup công bố 2 trụ cột hoạt động mới là hạ tầng và năng lượng xanh Thông tin đầu tư
Vingroup công bố 2 trụ cột hoạt động mới là hạ tầng và năng lượng xanh

Ngày 11/08/2025, nhân dịp 32 năm ngày thành lập, Tập đoàn Vingroup chính thức công bố mở rộng thêm hai...

Sun PhuQuoc Airways ký kết Hợp đồng nguyên tắc thu xếp vốn với Vietcombank, xây dựng đội bay hiện đại, an toàn và hiệu quả Thông tin đầu tư
Sun PhuQuoc Airways ký kết Hợp đồng nguyên tắc thu xếp vốn với Vietcombank, xây dựng đội bay hiện đại, an toàn và hiệu quả

Sáng 10/8, Sun PhuQuoc Airways (SPA)- hãng hàng không do Tập đoàn Sun Group đầu tư và phát triển và...

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trước đại nhạc hội Thông tin đầu tư
Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trước đại nhạc hội

Cả Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trong đêm tổng duyệt đại nhạc hội “Khơi mạch...

Mới cập nhật
Nâng cao hiệu quả tương trợ tư pháp về hình sự giữa các quốc gia trong ASEAN

Nâng cao hiệu quả tương trợ tư pháp về hình sự giữa các quốc gia trong ASEAN

(Pháp lý). Qua quá trình nghiên cứu và đánh giá thực trạng các quy định pháp lý cũng như thực tiễn hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và một số quốc gia ASEAN, đề tài đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các hiệp định song phương và đa phương về tương trợ tư pháp hình sự. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu.

2 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Vingroup ghi dấu ấn kiến tạo tại Triển lãm “Thành tựu đất nước: 80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”

Vingroup ghi dấu ấn kiến tạo tại Triển lãm “Thành tựu đất nước: 80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”

Hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Tập đoàn Vingroup và các công ty thành viên đã mang tới Triển lãm "Thành tựu đất nước: 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" lịch sử hình thành và phát triển hơn 3 thập kỷ. Lần đầu tiên, toàn bộ hành trình kiến tạo đầy dấu ấn của hệ sinh thái Vingroup được tái hiện trọn vẹn và sống động trong không gian trưng bày lên tới gần 3.400 m², tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, đường cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội.

17 giờ trước Sự kiện - Chính sách

MB tham gia Triển lãm Thành tựu đất nước A80: Từ sứ mệnh phục vụ triệu dân đến khát vọng tập đoàn tài chính dẫn đầu

MB tham gia Triển lãm Thành tựu đất nước A80: Từ sứ mệnh phục vụ triệu dân đến khát vọng tập đoàn tài chính dẫn đầu

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, từ ngày 28/8 - 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) sẽ diễn ra Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc”. Sự kiện quy tụ khoảng 6.000 đại biểu trong nước và quốc tế cùng hàng trăm nghìn lượt khách tham quan. Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) góp mặt tại khu vực triển lãm ngành Ngân hàng với gian hàng mang đậm dấu ấn công nghệ và sáng tạo, thể hiện vai trò tiên phong trong chuyển đổi số và khẳng định vị thế Top 5 ngân hàng dẫn đầu Việt Nam.

17 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Hàng loạt chính sách mới liên quan đến kinh tế có hiệu lực từ 1/9

Hàng loạt chính sách mới liên quan đến kinh tế có hiệu lực từ 1/9

Từ 1/9, nhiều chính sách mới liên quan đến kinh tế có hiệu lực tập trung ở các lĩnh vực trọng yếu như hỗ trợ công nghiệp hỗ trợ, mở rộng vốn và cơ chế cho khởi nghiệp sáng tạo, tài chính–ngân hàng…

23 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Đảng – 80 năm hành trình vì nước, vì dân

Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Đảng – 80 năm hành trình vì nước, vì dân

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với tiêu đề “CHÍNH PHỦ DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG - 80 NĂM HÀNH TRÌNH VÌ NƯỚC, VÌ DÂN”.

23 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế, phải dám mở đường, dám quyết định những vấn đề khó, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế, phải dám mở đường, dám quyết định những vấn đề khó, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt các thế hệ Đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đây là dịp để ôn lại quá khứ, để chiếu rọi tương lai. Từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường, từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do” đến mục tiêu phấn đấu “Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc, sánh vai các cường quốc năm châu”, chúng ta đang đi trên một hành trình nối dài khát vọng. Trên hành trình đó, Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế; phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ.

23 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đề xuất 5 nhóm chính sách sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Đề xuất 5 nhóm chính sách sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ nhằm tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để tạo hành lang vững chắc và thuận lợi cho hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

23 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Một số giải pháp hoàn thiện quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Một số giải pháp hoàn thiện quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

(Pháp lý). Chính sách đầu tư thay đổi và các yêu cầu nghiêm ngặt từ các quốc gia tiếp nhận đầu tư là một trong những yếu tố tác động, khiến doanh nghiệp Việt gặp khó khăn trong việc duy trì và mở rộng hoạt động đầu tư quốc tế. Từ thực tiễn và nghiên cứu một số bất cập của qui định pháp luật, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh kỷ nguyên số với sự bùng nổ mạnh mẽ của thông tin đa chiều, phức tạp, vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, việc ứng dụng "Truyền thông định hướng" không chỉ là một xu thế mà còn là một giải pháp then chốt…

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Vinamilk tự hào tham gia triển lãm thành tựu 80 năm Quốc khánh, khẳng định vị thế thương hiệu sữa dẫn đầu

Vinamilk tự hào tham gia triển lãm thành tựu 80 năm Quốc khánh, khẳng định vị thế thương hiệu sữa dẫn đầu

Vinamilk – doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam – vinh dự được lựa chọn là một trong những đơn vị tiêu biểu tham gia Triển lãm Thành tựu Đất nước, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (1945–2025). Tại sự kiện này, Vinamilk lần đầu tiên giới thiệu khái quát các công nghệ và tiêu chuẩn tiên tiến dẫn đầu thị trường, kết hợp cùng nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn và quà tặng dành cho khách tham quan. Với thông điệp “Vinamilk 50 năm tiên phong Vươn cao Việt Nam – Vươn tầm thế giới", gian hàng của Vinamilk kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 120.000 lượt khách trong suốt 9 ngày diễn ra triển lãm.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay