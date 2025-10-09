Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Sun Group hợp tác chiến lược với 2 nhà sản xuất show hàng đầu thế giới từ Úc

16:21 09/10/2025
Ngày 7/10, Sun Group chính thức ký hợp tác chiến lược với H2O Events và LaserVision sau một thời gian cùng đồng hành kiến tạo những show diễn đẳng cấp thế giới trên khắp Việt Nam, hứa hẹn mùa du lịch cuối năm tại Phú Quốc sẽ “bùng nổ” nhất từ trước tới nay với phiên bản mới của Symphony of the Sea.

Đây là một trong những sự kiện quan trọng, đánh dấu sự tiên phong của Tập đoàn Sun Group trong việc kiến tạo những show diễn đẳng cấp thế giới, gia tăng sức hút cho điểm đến và nâng cao trải nghiệm của khách du lịch, đặc biệt là tại đảo ngọc Phú Quốc mùa cuối năm 2025.

1-1760001675.jpg

Sun Group chính thức ký hợp tác chiến lược với H2O Events và LaserVision

Theo thỏa thuận, Sun Group cùng H2O Events và LaserVision sẽ hợp tác phát triển chiến lược, tập trung mở rộng và nâng cấp các show diễn đa phương tiện tại Phú Quốc trong năm 2025. Các bên đồng thời cam kết hợp tác toàn diện nhằm kiến tạo những sản phẩm giải trí nghệ thuật đặc biệt tại Thị trấn Hoàng Hôn và Sun World Hon Thom tại hệ sinh thái Sun Paradise Land - Nam đảo Phú Quốc, mang đến cho du khách những trải nghiệm ấn tượng chưa từng có.

2-1760001683.jpg

Show Symphony of the Green Island xác lập 2 kỷ lục thế giới trước thềm khai mạc

Trong đó tiêu biểu nhất là màn ra mắt phiên bản mùa hai của show diễn Symphony of the Sea, sau thành công của chuỗi show diễn “Bản giao hưởng” - “Symphony” tại các khu du lịch Sun World, khởi đầu với Symphony of River tại Đà Nẵng, Symphony of the Sea tại Phú Quốc năm 2024, sau đó là show diễn đạt kỷ lục Guinness thế giới Symphony of the Green Island tại Cát Bà, Hải Phòng vào hè 2025. Dự kiến, phiên bản mới với nhiều điểm nhấn ấn tượng chưa từng có từ trước tới nay sẽ được Sun Group cùng H2O Events và LaserVision cho ra mắt ngày 1/11 tại Thị trấn Hoàng Hôn.

3-1760001684.jpg

"Bản Giao Hưởng Đảo Xanh" là một trải nghiệm độc đáo giữa văn hóa truyền thống và công nghệ tiên tiến của thế giới

Khác biệt lớn nhất của phiên bản Symphony of the Sea năm nay chính là công nghệ trình diễn tân tiến, với hệ thống âm thanh - ánh sáng - laser quy mô và hiện đại bậc nhất, được kế thừa và nâng cấp từ “bom tấn” Symphony of the Green Island Cát Bà từng xác lập kỷ lục Guinness thế giới. Không chỉ dừng lại ở sự mãn nhãn của công nghệ, chương trình còn được làm mới với những màn trình diễn thể thao mạo hiểm bằng jetski và flyboards trình độ cao nhất, kết hợp với pháo hoa nghệ thuật rực rỡ, được thiết kế tinh tế theo những bản nhạc hot nhất hiện nay và “trend” pháo hoa trên khắp thế giới để nâng tầm trải nghiệm thị giác, mang đến cho khán giả những giây phút bùng nổ cảm xúc nhất.

Tất cả hòa quyện tạo nên một không gian huyền ảo nơi vịnh Hoàng Hôn, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc cả vùng biển bừng sáng trong muôn vàn sắc màu, sống động và mê hoặc, dẫn dắt khán giả bước vào một hành trình nghệ thuật đầy bất ngờ và khó quên.

Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Nguyện, Phó Tổng Giám Đốc khối Giải trí Nghỉ Dưỡng Sun Group chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng tự hào khi hôm nay tiếp tục nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược với hai nhà sản xuất show danh tiếng H2O Events và LaserVision – những tên tuổi đã đồng hành cùng Sun Group kiến tạo nên chuỗi show diễn Symphony gây tiếng vang trên trường quốc tế. Với phiên bản nâng cấp của Symphony of the Sea, chúng tôi tin tưởng rằng Phú Quốc sẽ mang đến cho du khách một hành trình cảm xúc chưa từng có, nơi công nghệ trình diễn hiện đại thực sự bùng nổ. Sự kiện này không chỉ là dấu ấn hợp tác của ba thương hiệu lớn, mà còn là minh chứng cho khát vọng và quyết tâm của Sun Group: biến Phú Quốc trở thành tâm điểm giải trí - nghệ thuật hàng đầu khu vực, qua đó nâng cao sức hút cho điểm đến, góp phần đưa du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế.”

Ông Jack Ellison, giám đốc của H2O Events, cho biết: “H2O Events rất vinh dự được tiếp tục mối quan hệ hợp tác với Sun Group, cùng chia sẻ những giá trị trong lĩnh vực giải trí để cùng nhau tạo nên một show diễn đẳng cấp quốc tế, làm sống động vịnh Cầu Hôn và cả Thị trấn Hoàng Hôn. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho khán giả một trải nghiệm độc đáo, khắc sâu trong ký ức với những khoảnh khắc không thể nào quên”.

4-1760001683.jpg

Show Symphony of the Sea mùa 2 sẽ trở lại rực rỡ hơn bao giờ hết

Ông Shannon Brooks, giám đốc của LaserVision cũng chung nhận định: “LaserVision rất vinh dự được tiếp tục mối quan hệ hợp tác lâu dài với Sun Group - một nhà tiên phong đầy tầm nhìn, đang định hình tương lai ngành giải trí tại Việt Nam. Cùng nhau, chúng tôi đang tái định nghĩa những giới hạn có thể đạt được thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật, kể chuyện và công nghệ tiên tiến. Sự hợp tác này không chỉ dừng lại ở việc tạo ra các show diễn, mà còn hướng tới việc mang đến những trải nghiệm mới mẻ, độc đáo, chạm tới cảm xúc khán giả và tôn vinh vẻ đẹp, văn hóa cũng như tinh thần đổi mới của Việt Nam. Bằng cách kết hợp chuyên môn sáng tạo và kỹ thuật của LaserVision với tầm nhìn táo bạo của Sun Group, chúng tôi đang cùng nhau kiến tạo nên những công trình giải trí đẳng cấp quốc tế, truyền cảm hứng, thúc đẩy du lịch và khẳng định vị thế của Việt Nam như một điểm đến hàng đầu về nghệ thuật trình diễn sống động tại châu Á và trên thế giới.”

Cũng giống như năm trước, Symphony of the Sea sẽ được trình diễn tại khu vực vịnh Hoàng Hôn tại Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc vào 20h00 mỗi ngày từ 1/11. Một trong các vị trí đẹp nhất để xem show diễn là trên Cầu Hôn, trên bãi biển vịnh Hoàng Hôn và đặc biệt là từ nhà hàng Sun Bavaria GastroPub với view bao quát nhất, nơi du khách vừa được thưởng thức show, vừa ăn tối và uống những ly Sun KraftBeer mát lạnh.

Sun Group – tập đoàn phát triển du lịch hàng đầu châu Á được vinh danh bởi World Travel Awards, định vị chuỗi hệ thống vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế với thương hiệu Sun Hospitality & Entertainment Group. Trong đó, hệ thống Sun World gồm 9 công viên giải trí và khu du lịch, trải khắp ba miền đất nước: Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng), Sun World Fansipan Legend (Sa Pa, Lào Cai), Sun World Ha Long (Hạ Long, Quảng Ninh), Sun World Hon Thom (Phú Quốc, An Giang), Sun World Ba Den Mountain (Tây Ninh), Sun World Ha Nam (Ninh Bình), Sun World Cat Ba (Hải Phòng), Sun World Sam Son (Thanh Hóa) với mỗi Sun World là một phiên bản khác biệt, chứa đựng những trải nghiệm độc đáo, hàm chứa sắc màu văn hóa, con người và cảnh sắc thiên nhiên riêng có của mỗi vùng đất. Trong khi đó, hệ thống Sun Hospitality quy tụ 15 khu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới tại Việt Nam, trong đó có nhiều resort danh giá liên tục được giải thưởng quốc tế như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay hay Capella Hanoi…

5-1760001684.jpg

Hệ thống Sun World trên cả nước nổi tiếng nhờ những công trình biểu tượng du lịch như Cầu Vàng tại Bà Nà, Cáp treo Hòn Thơm…

Trong khi đó, 2 ông lớn từ Úc - H2O Events là đơn vị sản xuất show trình diễn nước kết hợp pháo hoa hàng đầu thế giới với hơn 30 năm kinh nghiệm tổ chức các show tại hàng chục công viên chủ đề và kinh nghiệm làm việc trong những bộ phim bom tấn James Bond, Mission Impossible đình đám; và LaserVision - Đơn vị nức tiếng toàn cầu với những đại tiệc trình diễn nước, âm thanh và ánh sáng, trong đó nhiều công trình ghi nhận kỷ lục Guinness thế giới như show diễn "Imagine" tại Dubai Festival City (Dubai) hay "Wonder Full" tại Marina Bay Sands (Singapore)...

Cái bắt tay giữa 3 tên tuổi lớn hứa hẹn sẽ đem tới cho du khách tới Phú Quốc nói riêng và các điểm đến nổi tiếng Việt Nam nhiều show diễn nghệ thuật đa phương tiện bùng nổ và hấp dẫn hơn nữa trong tương lai sắp tới, khi rất nhiều điểm vui chơi giải trí đẳng cấp đang được Sun Group kiến tạo tại khắp các điểm đến nổi tiếng như Đà Nẵng, Vũng Tàu, Phú Quốc, Khánh Hòa…

