Sun Elite City và lời giải cho nhà đầu tư bất động sản tại Bãi Cháy

15:58 08/09/2025
Khi du lịch biển và kinh tế đêm trở thành động lực tăng trưởng, Sun Elite City tại Bãi Cháy, Quảng Ninh mang đến cơ hội đầu tư bền vững, hội tụ cả dòng khách, dòng tiền và giá trị tích lũy vốn.

Theo báo cáo Tổ chức Du lịch thế giới, 50% khách du lịch trên toàn cầu lựa chọn các điểm đến biển đảo. Báo cáo năm 2024 của Outbox - Vietnam Monthly Travel Tracking cũng chỉ ra rằng, du lịch biển là một trong những loại hình du lịch được người Việt ưa chuộng nhất. Trên thực tế, đây là “thỏi nam châm” thu hút tới 70% tổng lượng khách du lịch Việt Nam.... Theo đơn vị nghiên cứu thị trường Avison Young Việt Nam, điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi các vùng biển Việt Nam nổi tiếng với cảnh quan nguyên sơ và độc đáo, văn hóa - lịch sử và ẩm thực bản địa đặc sắc.

Sức hút đặc biệt này biến các thành phố ven biển trở thành những điểm đến bền vững nhất trên bản đồ du lịch, đồng thời là bệ phóng cho sự phát triển của các mô hình đô thị tích hợp gắn liền với biển. Từ Singapore, Miami cho đến Cape Town, những đại đô thị ven biển nổi tiếng thế giới đã chứng minh giá trị bền vững và gia tăng lợi nhuận dài hạn nhờ khan hiếm vị trí và khả năng khai thác liên tục.

1-1757321869.png

Phát triển kinh tế biển là một trong những trụ cột chiến lược đến năm 2030

Việt Nam không nằm ngoài quỹ đạo đó. Với hơn 3.000 km đường bờ biển và chiến lược quốc gia đặt mục tiêu đón 50 triệu khách quốc tế vào năm 2030, bất động sản nghỉ dưỡng ven biển đang được hậu thuẫn mạnh mẽ cả từ thị trường lẫn chính sách. Dữ liệu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy trong năm 2024, tỷ lệ hấp thụ trung bình của phân khúc nghỉ dưỡng đã đạt 57%, gấp đôi so với năm 2023. Đây là chỉ báo rõ ràng về sự trở lại của dòng vốn và niềm tin của nhà đầu tư. Về phía chính sách, Nghị quyết số 36-NQ/TW năm 2018 khẳng định phát triển kinh tế biển là một trong những trụ cột chiến lược đến năm 2030, trong đó du lịch biển, dịch vụ biển và đô thị ven biển được coi là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu. Chính phủ đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hạ tầng hàng không, cảng biển, cao tốc, tạo nền móng cho sự bứt phá của các trung tâm du lịch biển.

2-1757321879.jpg

Du lịch Quảng Ninh đón hoảng 12,1 triệu khách trong 6 tháng đầu năm

Trong bức tranh đó, Quảng Ninh nổi bật như điểm đến tiên phong. 6 tháng đầu năm 2025, ngành du lịch Quảng Ninh đón khoảng 12,1 triệu lượt du khách, đạt 116% so với cùng kỳ 2024, đạt 112% chỉ tiêu so với kịch bản tăng trưởng. Dự kiến quý III/2025, ngành Du lịch đặt mục tiêu đón 5,45 triệu lượt khách. Tổng doanh thu du lịch ước đạt khoảng 16.500 tỷ đồng – một minh chứng rõ ràng cho sức hút ngày càng mạnh mẽ của miền di sản. Trong đó, Bãi Cháy là trung tâm hút khách lớn – không chỉ sôi động ban ngày với những điểm tham quan và bãi tắm, mà còn cả về đêm với trục quảng trường trung tâm Sun Carnival, sự kiện pháo hoa kéo dài hàng tuần, chợ đêm,.... Trong một không gian đã hội tụ đủ điều kiện để trở thành “downtown du lịch” miền Bắc, Bãi Cháy cần một hạ tầng đô thị đủ lớn để gom trọn dòng khách, duy trì nhịp sống 24/7 và dẫn dắt kinh tế đêm.

3-1757321879.png

Phối cảnh Sun Elite City

Sun Elite City ra đời như một câu trả lời tất yếu cho nhu cầu đó. Với quy mô 324 ha ngay trung tâm Bãi Cháy, dự án là đô thị ven biển phức hợp – “thành phố trong thành phố”, nơi cư dân vừa có thể an cư, vừa nghỉ dưỡng, vừa khai thác kinh doanh dịch vụ. Ngay từ quy hoạch tổng thể, dự án đã giải được bài toán dòng khách – điều nhà đầu tư quan tâm hàng đầu. Vị trí trung tâm Bãi Cháy đặt Sun Elite City giữa trục du lịch nhộn nhịp nhất Quảng Ninh, nơi hàng chục triệu lượt khách mỗi năm hội tụ. Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cạnh quần thể đón khoảng 70 chuyến tàu biển, đưa gần 90.000 lượt khách quốc tế (tăng 1,3 lần so với năm 2024). Một hệ sinh thái giải trí - nghỉ dưỡng nằm quanh gồm: Sun World Hạ Long, chuỗi sự kiện pháo hoa, chợ đêm Vui-Fest, khu nghỉ dưỡng Oakwood Ha Long. Tất cả được liên kết nhằm tạo ra dòng khách liên tục. Nhờ đó, cư dân và nhà đầu tư không phải lo lắng về nguồn cầu, mà có sẵn một “dòng chảy khách” để khai thác.

4-1757321879.png

Phối cảnh Sun Centro Town - tổ hợp 3 tòa nhà căn hộ cao tầng ven biển

Bài toán dòng tiền trong khi đó được trả lời bằng chính cấu trúc sản phẩm của dự án. Sun Centro Town – tổ hợp 3 tòa căn hộ cao tầng ven biển – lấy cảm hứng từ 1.969 đảo đá Hạ Long, mỗi căn hộ tối ưu ánh sáng, gió tự nhiên và tích hợp công nghệ an ninh thông minh. Đây là loại hình “3 trong 1”: vừa để ở, vừa nghỉ dưỡng, vừa cho thuê ngắn hạn, tạo cơ hội linh hoạt cho nhà đầu tư. Song song, shophouse phố đi bộ, boutique hotel và chuỗi tiện ích nội tòa như bể bơi mái kính, skybar, spa… mở ra nhiều kênh khai thác khác nhau. Tất cả khiến Sun Elite City trở thành “cỗ máy dòng tiền” 24/7.

Với bài toán thanh khoản và khả năng tăng giá, ở đây, chính quy mô và vị trí của Sun Elite City là lời giải. Quỹ đất ven vịnh Hạ Long ngày càng khan hiếm do hành lang bảo vệ bờ biển, nên việc sở hữu bất động sản 324 ha ngay trung tâm Bãi Cháy đồng nghĩa với việc nắm giữ tài sản có giới hạn. Thanh khoản vì thế được bảo toàn, đồng thời biên tăng giá cũng bền vững nhờ lợi thế khan hiếm.

5-1757321878.png

Vịnh pháo hoa, Sun Elite City sôi động về đêm với pháo hoa, chợ đêm,...

Cuối cùng, bài toán giá trị dài hạn được giải bằng cách gắn Sun Elite City vào bức tranh vĩ mô. Chính sách phát triển kinh tế biển, mục tiêu đón 50 triệu khách quốc tế vào năm 2030 và định hướng biến nơi đây thành điểm đến bốn mùa tạo bệ phóng cho dự án. Trong dài hạn, Sun Elite City không chỉ cung cấp chỗ ở và cơ hội kinh doanh, mà còn tích lũy giá trị vốn, trở thành tài sản bền vững cho nhiều thế hệ.

Sun Elite City không chỉ bổ sung một khu đô thị mới cho Bãi Cháy, mà là lời giải cho những băn khoăn lớn nhất của nhà đầu tư. Dự án hội tụ dòng khách, tạo dòng tiền, đảm bảo thanh khoản, an toàn và giá trị dài hạn – những yếu tố làm nên một điểm đến đầu tư bền vững.

