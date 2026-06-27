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Trường Đại học Luật, Đại học Huế triển khai chuỗi hoạt động phục vụ cộng đồng: Kết nối yêu thương – lan tỏa tri thức pháp luật

08:00 27/06/2026
(Pháp lý) - Hưởng ứng định hướng tăng cường hoạt động phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Luật, Đại học Huế, trong tháng 6 năm 2026 Khoa Luật Dân sự đã phối hợp với UBND xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi triển khai chuỗi hoạt động ý nghĩa, kết hợp giữa công tác an sinh xã hội với phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương. Chương trình gồm ba hoạt động chính: (1) Xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; (2) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường; và (3) Cập nhật những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 cho đội ngũ cán bộ địa phương.
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Trong hai ngày 25 và 26/6/2026, Khoa Luật Dân sự Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi

Với mong muốn góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, Khoa Luật Dân sự đã phối hợp với UBND xã Sơn Hạ cùng các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm triển khai xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Định Thị Buốt, cư trú tại thôn Xà Nay, xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngôi nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng. Công trình được triển khai với sự chung tay của tập thể cán bộ, giảng viên, chính quyền địa phương và các nhà tài trợ, góp phần mang đến một mái ấm mới, tạo điều kiện để gia đình ổn định cuộc sống và vươn lên trong thời gian tới.

Song song với hoạt động an sinh xã hội, trong hai ngày 25 và 26/6/2026, Khoa Luật Dân sự đã tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Sơn Hạ. Chương trình có sự tham gia của đại diện UBND xã, Ban Giám hiệu, giáo viên và đông đảo học sinh. Thông qua các nội dung tuyên truyền, trao đổi và tương tác, các em học sinh được trang bị kiến thức về quyền trẻ em, quyền được bảo vệ trong môi trường học tập, kỹ năng nhận diện và phòng tránh bạo lực học đường, đồng thời nâng cao ý thức xây dựng môi trường giáo dục an toàn, văn minh và giàu tính nhân văn.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận hoạt động nói trên:

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Các giảng viên nhà trường giúp hình lưu niệm với học sinh, đại diện UBND xã, Ban Giám hiệu, và giáo viên

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Tổ chức bàn giao ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình bà Định Thị Buốt, cư trú tại thôn Xà Nay, xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi

Tin và ảnh: Khoa luật Dân sự

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Trường Đại học Luật, Đại học Huế tuyên truyền pháp luật phòng, chống bạo lực học đường
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