Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Sóng hạ tầng vẽ lại bản đồ tăng giá cho Vinhomes Grand Park trong giai đoạn 2026 - 2027

11:32 31/12/2025
Khi Vành đai 3 thông xe toàn tuyến vào tháng 4/2026, sớm hơn dự kiến trước đó 2 tháng, sân bay Long Thành khai thác giai đoạn 1 từ giữa năm 2026, cùng Metro số 1 đã vận hành ổn định, bản đồ giá trị khu Đông TP.HCM sẽ được vẽ lại. Tại đây, Vinhomes Grand Park nằm đúng “điểm rơi” hạ tầng, chính thức bước vào chu kỳ tăng giá vượt trội.

Hạ tầng đưa khu Đông bước vào “pha tăng tốc”

Trong hơn một thập kỷ qua, lịch sử thị trường cho thấy các giai đoạn tăng giá mạnh của bất động sản TP.HCM luôn gắn chặt với những cột mốc hạ tầng mang tính quyết định. Giai đoạn 2015-2020, khu Đông tăng trưởng nhanh nhờ cao tốc Long Thành - Dầu Giây, xa lộ Hà Nội mở rộng. Đến hiện tại, chu kỳ mới đang hình thành với mức độ cộng hưởng mạnh hơn, bởi ba trục kết nối chiến lược cùng lúc đi vào vận hành.

a1-1767155563.jpg

14,7km Vành đai 3 đoạn trên cao xuyên tâm Vinhomes Grand Park thông xe kỹ thuật ngày 19/12/2025 (Ảnh: Như Ngọc)

Vành đai 3, với vai trò trục liên vùng, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP.HCM - Đồng Nai - Bình Dương cũ - Long An cũ, đồng thời tái cấu trúc luồng giao thương toàn khu vực phía Nam. Vinhomes Grand Park nằm ở vị trí hiếm hoi khi Vành đai 3 đi xuyên tâm đại đô thị, tạo lợi thế kết nối trực tiếp với các cực tăng trưởng công nghiệp, logistics, sân bay và đô thị mới của toàn vùng. Hiện nay, dự án bước vào giai đoạn nước rút để thông xe toàn tuyến vào ngày 30/4/2026, sớm hơn 2 tháng so với dự kiến. Trước đó, đoạn hơn 3km chạy xuyên qua Vinhomes Grand Park đã thông xe kỹ thuật từ 19/12/2025.

Song song với đó, sân bay Long Thành - cảng hàng không quốc tế quy mô lớn nhất Việt Nam, sẽ chính thức khai thác thương mại giai đoạn 1 từ giữa năm 2026, công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Cửa ngõ bầu trời này còn gắn liền với một hệ sinh thái đồng bộ, kết nối trực tiếp với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (mở rộng 8 làn), đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (khởi công cuối 2026)... Đây chính là tiền đề để hình thành vùng đô thị dịch vụ, logistics hiện đại cho cửa ngõ phía Đông TP.HCM, tạo sức hút mạnh mẽ cho du lịch quốc tế.

Vinhomes Grand Park đón đầu lợi thế hạ tầng khi khoảng cách di chuyển đến sân bay quốc tế mới được rút ngắn đáng kể, đưa đại đô thị vào “bán kính vàng” của chu kỳ tăng trưởng mới.

a2-1767155570.jpg

Vinhomes Grand Park hưởng trọn lợi thế từ hạ tầng quốc gia và hạ tầng khu vực

Trước khi tuyến vành đai và sân bay về đích, khu Đông đã sớm bước vào “pha tăng tốc” sau khi tuyến Metro số 1 chính thức vận hành ổn định từ cuối năm 2024. Tuyến này đạt lưu lượng trung bình 52.000 lượt khách/ngày, trở thành xương sống giao thông công cộng của TP.HCM.

Theo CBRE, giá bất động sản quanh tuyến Metro số 1 ghi nhận mức tăng 50 - 200% trong giai đoạn trước và sau khi tuyến đi vào hoạt động. Đây không phải là hiện tượng nhất thời, mà phản ánh quy luật bền vững của mô hình TOD - phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng.

Vinhomes Grand Park, với khả năng kết nối nhanh tới tuyến Metro số 1 chỉ trong 10 phút, đồng thời sở hữu quy mô lớn nhất phía Đông và hệ tiện ích all-in-one đẳng cấp quốc tế, đang hội tụ đầy đủ điều kiện để hưởng trọn hiệu ứng TOD trong giai đoạn tiếp theo.

Vinhomes Grand Park hưởng trọn lợi thế từ quy hoạch TOD và đô thị sân bay

Các mô hình TOD và đô thị sân bay đã chứng minh khả năng tăng giá bền vững tại nhiều thị trường phát triển. Tại Nhật Bản, Singapore hay Thái Lan, bất động sản trong bán kính kết nối thuận tiện với metro và sân bay quốc tế đều ghi nhận mức tăng giá vượt trội so với mặt bằng chung trong nhiều thập kỷ.

Điểm chung của các mô hình này nằm ở ba yếu tố: khả năng kết nối nhanh, mật độ tiện ích cao và cộng đồng cư dân đủ lớn để tạo sức sống đô thị. Đây cũng chính là ba trụ cột mà Vinhomes Grand Park đã và đang hoàn thiện trong giai đoạn hiện nay, trước thời điểm các hạ tầng chiến lược đồng loạt về đích.

Nguyên tắc cốt lõi của TOD là tối ưu giá trị đất đai quanh nhà ga, hình thành cộng đồng đô thị sôi động, giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân. Các dự án nằm trong vùng ảnh hưởng TOD, như Vinhomes Grand Park, vì vậy thường được ưu tiên lựa chọn cho cả mục đích an cư cũng như đầu tư, kinh doanh, từ đó thiết lập mặt bằng giá cao hơn so với khu vực lân cận.

Các chuyên gia nhận định, với vị trí nằm trong vùng lõi TOD phía Đông và đặc biệt nằm giữa hai sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành, chu kỳ 2026 - 2027 của Vinhomes Grand Park được đặt trên nền tảng hạ tầng đã xác lập mốc vận hành cụ thể. Khi Vành đai 3 thông xe toàn tuyến, sân bay Long Thành khai thác giai đoạn 1, và Metro số 1 vận hành ổn định, thị trường sẽ nhanh chóng bước sang pha thiết lập mặt bằng giá mới.

a3-1767155570.jpg

Căn hộ Vinhomes Grand Park tăng sức hút trước thời điểm thị trường xác lập mặt bằng giá mới

Dưới góc nhìn của những nhà đầu tư am hiểu quy luật vận động thị trường, Vinhomes Grand Park được xem là tài sản chiến lược, vừa đáp ứng chuẩn an cư chất lượng cao, vừa đón đầu các mốc gia tăng giá trị liên tiếp trong 2 năm tới. Vì thế, đây là thời điểm sở hữu bất động sản mang tính quyết định cho người mua ở thực và nhà đầu tư, khi các trục kết nối đã hiện hữu và mặt bằng giá vẫn còn nhiều dư địa để bứt lên.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

