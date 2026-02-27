Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Siết chặt công tác nhân sự, tăng đại biểu chuyên trách tại Quốc hội khóa XVI

09:48 27/02/2026
Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2026–2031, bảo đảm chất lượng, tăng đại biểu chuyên trách và chuẩn bị nhân sự chặt chẽ.
1-1772160579.jpg

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Ảnh: TTXVN

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, trong đó nhấn mạnh yêu cầu bầu đủ số lượng, bảo đảm chất lượng đại biểu và tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách.

Yêu cầu được nêu trong Kết luận số 03 do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 46/2025 của Bộ Chính trị liên quan đến công tác lãnh đạo cuộc bầu cử.

Bộ Chính trị yêu cầu đặc biệt chú trọng công tác chuẩn bị nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ đi đôi với sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ.

Cơ cấu đại biểu cần bảo đảm hài hòa giữa các nhóm: Đại biểu đang công tác tại cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc; Tỷ lệ hợp lý nữ giới, người dân tộc thiểu số; Đại biểu tôn giáo, tái cử, đại biểu trẻ tuổi; Nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ; Đại biểu xuất thân từ công nhân, nông dân, doanh nhân và đại diện các hiệp hội, nghiệp đoàn sản xuất – kinh doanh.

Việc thiết kế cơ cấu này được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm nâng cao tính đại diện và phản ánh đa chiều lợi ích của các tầng lớp trong xã hội, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo và khu vực tư nhân.

Một điểm nhấn đáng chú ý là yêu cầu tăng số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.

Theo dự kiến sẽ có 145 đại biểu chuyên trách ở Trung ương, 55 đại biểu chuyên trách tại địa phương.

Việc nâng tỷ lệ đại biểu chuyên trách được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về thể chế trong giai đoạn phát triển mới.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, đây là yếu tố then chốt nhằm bảo đảm quá trình xây dựng luật pháp sát thực tiễn, ổn định và dự báo được, qua đó cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu quan tâm, hỗ trợ tối đa cho các ứng cử viên do Trung ương giới thiệu về địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội.

Trong số 217 ứng viên do các cơ quan Trung ương giới thiệu, có nhiều gương mặt trẻ lần đầu tham gia ứng cử, đến từ các cơ quan của Quốc hội, ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương.

Để bảo đảm tính thực chất của chương trình hành động, các địa phương cần: Cung cấp đầy đủ thông tin về kinh tế – xã hội; Cập nhật đặc điểm dân cư, phong tục tập quán nơi ứng cử; Tổ chức tiếp xúc cử tri bài bản, minh bạch; Tuyên truyền rõ ràng về tiểu sử, quá trình công tác, năng lực của từng ứng viên.

Đồng thời, việc phân bổ ứng viên do Trung ương giới thiệu về các đơn vị bầu cử phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm hài hòa, phát huy thế mạnh từng người, tạo niềm tin và sự tín nhiệm của cử tri.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự được đặt lên hàng đầu, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa và khu vực đồng bào dân tộc thiểu số.

Song song đó là yêu cầu đẩy mạnh truyền thông về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử và bầu cử theo quy định pháp luật.

Các cơ quan liên quan cũng phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Hội đồng Bầu cử quốc gia, bảo đảm quá trình chỉ đạo, điều hành thông suốt và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Ngày 15/3 (chủ nhật), cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

