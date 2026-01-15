SGO Group: Bước tiến vững chắc trên hành trình phát triển bền vững đến năm 2035

(Pháp lý). Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng ổn định và đón nhận những cơ hội mới, SGO Group đã chứng minh sức mạnh của mình qua chiến lược phát triển dài hạn, hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam vào năm 2035. Sau giai đoạn tái cấu trúc toàn diện và chuẩn bị nền tảng vững chắc, năm 2025 trở thành bước ngoặt quan trọng trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới của doanh nghiệp này.

Tiên phong và bệ đỡ vững chắc cho sự phát triển

Ông Vũ Kim Giang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của SGO Group, đã chia sẻ về những thành tựu ấn tượng của doanh nghiệp kể từ khi thành lập. Ông nói: “Khởi sự bởi những lãnh đạo mang trong mình ý chí tiên phong, bản lĩnh và giàu kinh nghiệm, chỉ trong một thời gian ngắn sau khi thành lập, SGO Group đã tạo dựng được bệ đỡ vững chắc với gần 20 công ty thành viên hoạt động độc lập, mạng lưới chi nhánh phân bổ khắp cả nước, hơn 3.000 cán bộ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản và tận tâm với khách hàng.”

Chủ tịch HĐQT Vũ Kim Giang

Theo ông Giang, chiến lược đi chậm mà chắc của doanh nghiệp dựa trên tiềm lực tài chính vững mạnh và tầm nhìn dài hạn, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và tạo nền tảng vững chắc để bứt phá trong tương lai. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi khát vọng trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam vào năm 2035. Để đạt mục tiêu đó, SGO Group luôn mong muốn hợp tác, liên doanh, liên kết với các đối tác có chung chí hướng, góp phần kiến tạo một Việt Nam thịnh vượng, vươn xa trên bản đồ kinh tế thế giới.”

Chiến lược đường dài sau dấu mốc 2025

Năm 2025 được xác định là thời điểm then chốt trong hành trình phát triển của hệ sinh thái đầu tư của SGO Group, gồm các đơn vị chủ chốt như Hải Phát Land, SGO Land, SGO Construction. Trước sự phục hồi của thị trường bất động sản, doanh nghiệp đã thực hiện các bước đi thận trọng nhưng quyết đoán, chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang giai đoạn tăng trưởng thực chất.

Trong bối cảnh thị trường dần ổn định sau những biến động, SGO Group lựa chọn chiến lược tập trung vào các dự án trọng điểm có quy mô lớn tại các vùng kinh tế trọng điểm. Các dự án này không chỉ góp phần nâng cao diện mạo đô thị, mà còn khai thác tối đa tiềm năng phát triển dài hạn của các khu vực như Phú Yên, Quảng Ninh và khu vực phía Tây Hà Nội.

Trong đó, dự án SGO La Emera Phú Yên chính thức khởi công các hạng mục nhà ở thương mại cao cấp với tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện cảnh quan đô thị ven biển, đồng thời đón đầu tiềm năng phát triển của Đắk Lắk mới.

Không dừng lại ở đó, tại phía Tây Hà Nội, dự án SGO La Porta Phúc Thọ được triển khai như một biểu tượng đô thị mới, quy hoạch bài bản gồm nhà phố, liền kề và shophouse trên diện tích 4,5 ha, nhằm đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư dài hạn của cư dân khu vực.

Khởi công SGO La Porta Phúc Thọ

Bên cạnh đó, dự án Nhà ở xã hội SGO We City Hạ Long tại Quảng Ninh thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Với tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng, cung cấp gần 1.500 căn hộ, dự án hướng tới mô hình nhà ở xã hội kiểu mẫu, giải quyết nhu cầu chỗ ở thiết thực cho người lao động. Sự đa dạng trong các dự án, từ phân khúc cao cấp, đô thị đồng bộ đến nhà ở xã hội, thể hiện khả năng thích ứng linh hoạt và tầm nhìn phát triển đa chiều của SGO Group.

Lễ khởi công dự án nhà ở xã hội SGO We City Hạ Long tại Quảng Ninh

Chặng đường từ 2026 và chiến lược tăng tốc

Bước sang năm 2026, SGO Group xác định sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc dựa trên nền tảng nội lực đã xây dựng vững chắc. Ông Vũ Kim Giang nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực tại các trục kinh tế trọng điểm như Hà Nội – Bắc Ninh, Hà Nội – Quảng Ninh. Đồng thời, theo lộ trình phù hợp, chúng tôi dự định mở rộng hiện diện tại các hành lang kinh tế miền Trung và miền Nam để khai thác tối đa các cơ hội phát triển.”

SGO Group vì một Việt Nam thịnh vượng

Trong cấu trúc hệ sinh thái, SGO Land giữ vai trò trung tâm, đảm nhiệm các hoạt động dịch vụ bất động sản như đầu tư thứ cấp, phát triển kinh doanh, tổng đại lý, phân phối, pháp lý, marketing… giúp hoàn thiện chuỗi giá trị của ngành bất động sản. Chiến lược của doanh nghiệp dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường, thông qua các mô hình hợp tác đầu tư, bao tiêu sản phẩm và tư vấn phát triển dự án chuyên nghiệp.

Trong trung và dài hạn, SGO Group đặt mục tiêu cung ứng 10.000 căn nhà ở xã hội, thể hiện cam kết đồng hành cùng chính sách an sinh xã hội của Nhà nước. Các dự án đều hướng tới việc tạo ra giá trị gia tăng bền vững, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Trong bối cảnh pháp lý ngày càng rõ ràng, minh bạch, hành trình của SGO Group dự kiến sẽ gắn liền với các dự án thực chất, mang lại lợi ích lâu dài cho nhà đầu tư và cộng đồng. Với tầm nhìn dài hạn và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, dấu mốc 2025 chính là nền tảng vững chắc để doanh nghiệp tự tin chinh phục những mục tiêu xa hơn trong các năm tiếp theo, hướng tới một tương lai thịnh vượng và bền vững cho đất nước.

Với tầm nhìn chiến lược và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, SGO Group không chỉ khẳng định vị thế của mình trên thị trường mà còn góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong cộng đồng kinh tế quốc tế.