Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

SGO Group: Bước tiến vững chắc trên hành trình phát triển bền vững đến năm 2035

16:09 15/01/2026
(Pháp lý). Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng ổn định và đón nhận những cơ hội mới, SGO Group đã chứng minh sức mạnh của mình qua chiến lược phát triển dài hạn, hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam vào năm 2035. Sau giai đoạn tái cấu trúc toàn diện và chuẩn bị nền tảng vững chắc, năm 2025 trở thành bước ngoặt quan trọng trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới của doanh nghiệp này.

Tiên phong và bệ đỡ vững chắc cho sự phát triển

Ông Vũ Kim Giang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của SGO Group, đã chia sẻ về những thành tựu ấn tượng của doanh nghiệp kể từ khi thành lập. Ông nói: “Khởi sự bởi những lãnh đạo mang trong mình ý chí tiên phong, bản lĩnh và giàu kinh nghiệm, chỉ trong một thời gian ngắn sau khi thành lập, SGO Group đã tạo dựng được bệ đỡ vững chắc với gần 20 công ty thành viên hoạt động độc lập, mạng lưới chi nhánh phân bổ khắp cả nước, hơn 3.000 cán bộ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản và tận tâm với khách hàng.”

1-1768468204.png

Chủ tịch HĐQT Vũ Kim Giang

Theo ông Giang, chiến lược đi chậm mà chắc của doanh nghiệp dựa trên tiềm lực tài chính vững mạnh và tầm nhìn dài hạn, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và tạo nền tảng vững chắc để bứt phá trong tương lai. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi khát vọng trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam vào năm 2035. Để đạt mục tiêu đó, SGO Group luôn mong muốn hợp tác, liên doanh, liên kết với các đối tác có chung chí hướng, góp phần kiến tạo một Việt Nam thịnh vượng, vươn xa trên bản đồ kinh tế thế giới.”

Chiến lược đường dài sau dấu mốc 2025

Năm 2025 được xác định là thời điểm then chốt trong hành trình phát triển của hệ sinh thái đầu tư của SGO Group, gồm các đơn vị chủ chốt như Hải Phát Land, SGO Land, SGO Construction. Trước sự phục hồi của thị trường bất động sản, doanh nghiệp đã thực hiện các bước đi thận trọng nhưng quyết đoán, chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang giai đoạn tăng trưởng thực chất.

Trong bối cảnh thị trường dần ổn định sau những biến động, SGO Group lựa chọn chiến lược tập trung vào các dự án trọng điểm có quy mô lớn tại các vùng kinh tế trọng điểm. Các dự án này không chỉ góp phần nâng cao diện mạo đô thị, mà còn khai thác tối đa tiềm năng phát triển dài hạn của các khu vực như Phú Yên, Quảng Ninh và khu vực phía Tây Hà Nội.

Trong đó, dự án SGO La Emera Phú Yên chính thức khởi công các hạng mục nhà ở thương mại cao cấp với tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện cảnh quan đô thị ven biển, đồng thời đón đầu tiềm năng phát triển của Đắk Lắk mới.

Không dừng lại ở đó, tại phía Tây Hà Nội, dự án SGO La Porta Phúc Thọ được triển khai như một biểu tượng đô thị mới, quy hoạch bài bản gồm nhà phố, liền kề và shophouse trên diện tích 4,5 ha, nhằm đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư dài hạn của cư dân khu vực.

2-1768468211.png

Khởi công SGO La Porta Phúc Thọ

Bên cạnh đó, dự án Nhà ở xã hội SGO We City Hạ Long tại Quảng Ninh thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Với tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng, cung cấp gần 1.500 căn hộ, dự án hướng tới mô hình nhà ở xã hội kiểu mẫu, giải quyết nhu cầu chỗ ở thiết thực cho người lao động. Sự đa dạng trong các dự án, từ phân khúc cao cấp, đô thị đồng bộ đến nhà ở xã hội, thể hiện khả năng thích ứng linh hoạt và tầm nhìn phát triển đa chiều của SGO Group.

3-1768468212.png

Lễ khởi công dự án nhà ở xã hội SGO We City Hạ Long tại Quảng Ninh

Chặng đường từ 2026 và chiến lược tăng tốc

Bước sang năm 2026, SGO Group xác định sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc dựa trên nền tảng nội lực đã xây dựng vững chắc. Ông Vũ Kim Giang nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực tại các trục kinh tế trọng điểm như Hà Nội – Bắc Ninh, Hà Nội – Quảng Ninh. Đồng thời, theo lộ trình phù hợp, chúng tôi dự định mở rộng hiện diện tại các hành lang kinh tế miền Trung và miền Nam để khai thác tối đa các cơ hội phát triển.”

4-1768468211.png

SGO Group vì một Việt Nam thịnh vượng

Trong cấu trúc hệ sinh thái, SGO Land giữ vai trò trung tâm, đảm nhiệm các hoạt động dịch vụ bất động sản như đầu tư thứ cấp, phát triển kinh doanh, tổng đại lý, phân phối, pháp lý, marketing… giúp hoàn thiện chuỗi giá trị của ngành bất động sản. Chiến lược của doanh nghiệp dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường, thông qua các mô hình hợp tác đầu tư, bao tiêu sản phẩm và tư vấn phát triển dự án chuyên nghiệp.

Trong trung và dài hạn, SGO Group đặt mục tiêu cung ứng 10.000 căn nhà ở xã hội, thể hiện cam kết đồng hành cùng chính sách an sinh xã hội của Nhà nước. Các dự án đều hướng tới việc tạo ra giá trị gia tăng bền vững, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Trong bối cảnh pháp lý ngày càng rõ ràng, minh bạch, hành trình của SGO Group dự kiến sẽ gắn liền với các dự án thực chất, mang lại lợi ích lâu dài cho nhà đầu tư và cộng đồng. Với tầm nhìn dài hạn và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, dấu mốc 2025 chính là nền tảng vững chắc để doanh nghiệp tự tin chinh phục những mục tiêu xa hơn trong các năm tiếp theo, hướng tới một tương lai thịnh vượng và bền vững cho đất nước.

Với tầm nhìn chiến lược và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, SGO Group không chỉ khẳng định vị thế của mình trên thị trường mà còn góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong cộng đồng kinh tế quốc tế.

Bùi Lộc

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

SGO Group
Cùng chủ đề
Lời giải cho mô hình “tài sản thông minh” từ hệ sinh thái thương mại phía Tây Hà Nội Thông tin kinh doanh
Lời giải cho mô hình “tài sản thông minh” từ hệ sinh thái thương mại phía Tây Hà Nội

Khi khu trung tâm thương mại ROX Center chính thức đi vào hoạt động với sự xuất hiện của loạt...

Xanh SM nhận 3 giải thưởng về công nghệ và trải nghiệm khách hàng xuất sắc nhất Việt Nam và châu Á Thông tin kinh doanh
Xanh SM nhận 3 giải thưởng về công nghệ và trải nghiệm khách hàng xuất sắc nhất Việt Nam và châu Á

Xanh SM vừa được vinh danh là “Thương hiệu công nghệ Việt của năm”; “Ứng dụng gọi xe xuất sắc”...

Khai trương Tổ hợp Công viên Giải trí BRIGHTPARK tại tỉnh Ninh Bình Thông tin kinh doanh
Khai trương Tổ hợp Công viên Giải trí BRIGHTPARK tại tỉnh Ninh Bình

Sáng ngày 10/01/2026, Tổ hợp Công viên Giải trí BRIGHTPARK chính thức khai trương tại tỉnh Ninh Bình, đánh dấu...

Sun PhuQuoc Airways đạt chỉ số đúng giờ 93,5% tháng 12/2025, cao nhất toàn ngành hàng không nội địa Thông tin kinh doanh
Sun PhuQuoc Airways đạt chỉ số đúng giờ 93,5% tháng 12/2025, cao nhất toàn ngành hàng không nội địa

Với chỉ số đúng giờ (OTP) trong tháng 12/2025 đạt 93,5%, Sun PhuQuoc Airways (SPA) chính thức vươn lên vị...

Phó Chủ tịch T&T Group Đỗ Vinh Quang làm Phó Chủ tịch HANOISME Thông tin kinh doanh
Phó Chủ tịch T&T Group Đỗ Vinh Quang làm Phó Chủ tịch HANOISME

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó...

Vinamilk ra mắt Optimum A2 Pro+: Siêu sữa uống dinh dưỡng với lợi ích cộng hưởng vượt trội từ đạm quý A2-6 HMO – MFGM & DHA Thông tin kinh doanh
Vinamilk ra mắt Optimum A2 Pro+: Siêu sữa uống dinh dưỡng với lợi ích cộng hưởng vượt trội từ đạm quý A2-6 HMO – MFGM & DHA

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) chính thức ra mắt sản phẩm mới – Sữa uống dinh dưỡng...

Mới cập nhật
Truyền thông chính sách cần trở thành quy trình bắt buộc trong xây dựng và thi hành pháp luật

Truyền thông chính sách cần trở thành quy trình bắt buộc trong xây dựng và thi hành pháp luật

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đổi mới mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách, thực hiện đồng bộ, bài bản ngay từ khâu xây dựng chính sách, bảo đảm chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống.

3 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Vai trò của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trong tăng cường thế nước và củng cố lòng dân trong tình hình mới

Vai trò của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trong tăng cường thế nước và củng cố lòng dân trong tình hình mới

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương giữ vai trò kết nối giữa chủ trương của Đảng với đời sống xã hội, giữa mục tiêu phát triển và nguyện vọng nhân dân.

3 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh

Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 14/1/2026 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026 – 2030 (Chương trình).

3 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Đức Thọ: Giải mã "mạch ngầm" thịnh vượng và bài toán định danh vị thế

Đức Thọ: Giải mã "mạch ngầm" thịnh vượng và bài toán định danh vị thế

Sở hữu nền tảng nội lực vững chắc từ truyền thống khoa bảng cùng dòng vốn tích lũy dồi dào của cộng đồng kiệt xuất, bất động sản Đức Thọ (Hà Tĩnh) từ lâu đã thiết lập một "hệ quy chiếu" giá trị riêng biệt. Song, thị trường này vẫn đang chờ đợi một cú hích đủ tầm để hiện thực hóa khát vọng sống sang của tầng lớp tinh hoa bản địa.

3 giờ trước Dự án - BĐS

Tập đoàn BRG vinh dự được trao tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Tập đoàn BRG vinh dự được trao tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Ngày 13/01/2026, Tập đoàn BRG và bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG đã vinh dự được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, triển khai các chương trình, hoạt động năm 2025. Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương có ý nghĩa quan trọng về chính trị và xã hội, được trao tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, triển khai thực hiện công tác tuyên giáo và dân vận, đồng thời có nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác và có ảnh hưởng tích cực đến ngành, địa phương.

4 giờ trước Thông tin cần biết

Kỳ vọng Đại hội Đảng lần thứ XIV: Chọn đúng 'đột phá của đột phá', nâng tầm vị thế đất nước

Kỳ vọng Đại hội Đảng lần thứ XIV: Chọn đúng 'đột phá của đột phá', nâng tầm vị thế đất nước

Đại hội Đảng lần thứ XIV diễn ra trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc và nước ta đứng trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên phát triển đột phá, mạnh mẽ. Nhiều nhân sĩ, trí thức kỳ vọng Đại hội lựa chọn đúng những ưu tiên chiến lược, tạo đột phá thực chất về thể chế, mô hình tăng trưởng, phát triển doanh nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó mở ra quỹ đạo phát triển nhanh, bền vững cho đất nước.

8 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đại hội XIV mang tầm vóc lịch sử đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển đất nước

Đại hội XIV mang tầm vóc lịch sử đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển đất nước

Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh Đại hội XIV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển của đất nước.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Hoàn thiện thể chế để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam vào năm 2045

Hoàn thiện thể chế để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam vào năm 2045

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, việc đổi mới tư duy trong công tác lập pháp là nền tảng quyết định để tháo gỡ các nút thắt, thúc đẩy phát triển, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Nhiều điểm mới mang tính đột phá của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Nhiều điểm mới mang tính đột phá của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Luật số 121/2025/QH15), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2026, thay thế cho Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã xây dựng tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản của Luật.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Giáo dục thể chất – Điểm sáng trong hành trình giáo dục toàn diện của Trường Tiểu học An Khánh B

Giáo dục thể chất – Điểm sáng trong hành trình giáo dục toàn diện của Trường Tiểu học An Khánh B

Trong bối cảnh ngành giáo dục đang đẩy mạnh thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện cho học sinh, giáo dục thể chất ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe, hình thành nhân cách và kỹ năng sống cho các em.

9 giờ trước Thông tin cần biết

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay