SeAPremium Lounge - Dấu ấn khác biệt dành cho giới tinh hoa tại SeABank

Trong thế giới tài chính hiện đại, đẳng cấp được định nghĩa bởi sự tinh tế và trải nghiệm cá nhân hóa, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong với mô hình SeAPremium Lounge - không gian giao dịch và tư vấn đặc quyền dành riêng cho Khách hàng Ưu tiên.

Khi hiệu quả tài chính song hành cùng phong cách sống

Giữa nhịp sống hiện đại, thời gian trở thành tài sản quý giá, SeAPremium Lounge ra đời như một giải pháp hiệu quả nhất, giúp khách hàng giao dịch nhanh chóng, riêng tư và bảo mật. Được phát triển theo mô hình boutique banking, SeAPremium Lounge là một không gian giao dịch ngân hàng chuyên biệt cho Khách hàng Ưu tiên, sang trọng, yên tĩnh và đầy cảm hứng. Từng chi tiết nội thất được tính toán kỹ lưỡng với ánh sáng ấm, mùi hương tinh tế, âm nhạc du dương, sắc xanh chủ đạo cùng ánh vàng kim biểu trưng cho sự thịnh vượng.

Với SeAPremium Lounge, SeABank nâng tầm địa điểm giao dịch khi là nơi Khách hàng Ưu tiên có thể tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư, thưởng thức tách trà thượng hạng, thư giãn trong không gian yên tĩnh và cảm nhận sự chuẩn mực trong từng quy trình phục vụ.

Tại đây, mỗi khách hàng đều có chuyên gia tài chính cá nhân, là người am hiểu sâu sắc mục tiêu, nhu cầu và phong cách sống có thể tư vấn chiến lược đầu tư, tiết kiệm và quản trị tài sản tối ưu.

Bên cạnh không gian giao dịch SeAPremium Lounge, SeABank triển khai 28 quầy giao dịch ưu tiên, mang luồng “fast-track" của ngân hàng tới Khách hàng Ưu tiên trên toàn quốc.

Đại diện SeABank cho biết: “SeAPremium Lounge là tuyên ngôn thể hiện triết lý “lấy khách hàng làm trung tâm” mà chúng tôi kiên định theo đuổi. SeABank muốn mỗi khách hàng khi bước vào SeAPremium Lounge đều cảm thấy mình đang sống trong một không gian phản chiếu chính giá trị, đẳng cấp và phong thái riêng của họ.”

Không chỉ dừng lại ở giao dịch, SeAPremium Lounge còn là cánh cửa bước vào thế giới đặc quyền, từ kỳ nghỉ tại các khách sạn 5 sao như InterContinental, Sheraton, Hilton, đến trải nghiệm golf chuẩn quốc tế, dịch vụ sân bay, spa và ẩm thực cao cấp. Bên cạnh đó, SeABank thường xuyên tổ chức các sự kiện golf, hội thảo và workshop chuyên biệt dành riêng cho Khách hàng Ưu tiên, mang đến cơ hội kết nối, giao lưu và lan tỏa phong cách sống thượng lưu.

Ba giá trị tạo nên đẳng cấp SeAPremium

Không chỉ dừng lại ở Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên, SeAPremium hướng đến xây dựng hệ sinh thái tài chính - phong cách sống toàn diện với ba trụ cột giá trị S.E.A: Stability (An toàn), Exclusivity (Độc quyền), Advisory (Tư vấn chuyên biệt). SeAPremium giúp khách hàng không chỉ bảo toàn tài sản mà còn đầu tư vào chính phong cách sống của mình.

Stability - An toàn & Bền vững: Mọi quyết định tài chính được đảm bảo bởi nền tảng vững mạnh và uy tín của SeABank, là ngân hàng được Moody’s xếp hạng tín nhiệm Ba3, triển vọng ổn định.

Exclusivity - Độc quyền & Khác biệt: Mỗi khách hàng được phục vụ theo cách riêng và trải nghiệm trọn vẹn những đặc quyền độc bản từ Ngân hàng.

Advisory - Tư vấn chuyên biệt: Đội ngũ chuyên gia tận tâm luôn sẵn sàng giúp khách hàng đạt được sự cân bằng giữa giá trị tài chính và giá trị sống.

Trong kỷ nguyên mà tài chính và phong cách sống hòa quyện, Dịch vụ Khách hàng Ưu tiên SeAPremium trở thành người đồng hành của giới thượng lưu trên hành trình chinh phục giá trị sống đỉnh cao. Như một phòng chờ hạng nhất, SeAPremium Lounge đưa khách hàng tới điểm đến tài chính an toàn, đồng thời giúp khách hàng tận hưởng trọn vẹn phong cách sống riêng biệt.

Trở thành một phần của hành trình SeAPremium ngay hôm nay để mọi khoảnh khắc tài chính và phong cách sống của bạn đều được nâng tầm.

Thông tin liên hệ:

Website: seapremium.seabank.com.vn

Hotline nội địa (miễn phí): 1800 55 88 99

Hotline quốc tế (có phí): (+84 24) 3627 6629

Email: khut@seabank.com.vn

Địa chỉ: Tòa BRG, 198 Trần Quang Khải, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội