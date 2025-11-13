Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

SeAPremium Lounge - Dấu ấn khác biệt dành cho giới tinh hoa tại SeABank

12:05 13/11/2025
Trong thế giới tài chính hiện đại, đẳng cấp được định nghĩa bởi sự tinh tế và trải nghiệm cá nhân hóa, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong với mô hình SeAPremium Lounge - không gian giao dịch và tư vấn đặc quyền dành riêng cho Khách hàng Ưu tiên.

Khi hiệu quả tài chính song hành cùng phong cách sống

Giữa nhịp sống hiện đại, thời gian trở thành tài sản quý giá, SeAPremium Lounge ra đời như một giải pháp hiệu quả nhất, giúp khách hàng giao dịch nhanh chóng, riêng tư và bảo mật. Được phát triển theo mô hình boutique banking, SeAPremium Lounge là một không gian giao dịch ngân hàng chuyên biệt cho Khách hàng Ưu tiên, sang trọng, yên tĩnh và đầy cảm hứng. Từng chi tiết nội thất được tính toán kỹ lưỡng với ánh sáng ấm, mùi hương tinh tế, âm nhạc du dương, sắc xanh chủ đạo cùng ánh vàng kim biểu trưng cho sự thịnh vượng.

1-1763010285.jpg

Với SeAPremium Lounge, SeABank nâng tầm địa điểm giao dịch khi là nơi Khách hàng Ưu tiên có thể tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư, thưởng thức tách trà thượng hạng, thư giãn trong không gian yên tĩnh và cảm nhận sự chuẩn mực trong từng quy trình phục vụ.

Tại đây, mỗi khách hàng đều có chuyên gia tài chính cá nhân, là người am hiểu sâu sắc mục tiêu, nhu cầu và phong cách sống có thể tư vấn chiến lược đầu tư, tiết kiệm và quản trị tài sản tối ưu.

Bên cạnh không gian giao dịch SeAPremium Lounge, SeABank triển khai 28 quầy giao dịch ưu tiên, mang luồng “fast-track" của ngân hàng tới Khách hàng Ưu tiên trên toàn quốc.

Đại diện SeABank cho biết: “SeAPremium Lounge là tuyên ngôn thể hiện triết lý “lấy khách hàng làm trung tâm” mà chúng tôi kiên định theo đuổi. SeABank muốn mỗi khách hàng khi bước vào SeAPremium Lounge đều cảm thấy mình đang sống trong một không gian phản chiếu chính giá trị, đẳng cấp và phong thái riêng của họ.”

Không chỉ dừng lại ở giao dịch, SeAPremium Lounge còn là cánh cửa bước vào thế giới đặc quyền, từ kỳ nghỉ tại các khách sạn 5 sao như InterContinental, Sheraton, Hilton, đến trải nghiệm golf chuẩn quốc tế, dịch vụ sân bay, spa và ẩm thực cao cấp. Bên cạnh đó, SeABank thường xuyên tổ chức các sự kiện golf, hội thảo và workshop chuyên biệt dành riêng cho Khách hàng Ưu tiên, mang đến cơ hội kết nối, giao lưu và lan tỏa phong cách sống thượng lưu.

Ba giá trị tạo nên đẳng cấp SeAPremium

Không chỉ dừng lại ở Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên, SeAPremium hướng đến xây dựng hệ sinh thái tài chính - phong cách sống toàn diện với ba trụ cột giá trị S.E.A: Stability (An toàn), Exclusivity (Độc quyền), Advisory (Tư vấn chuyên biệt). SeAPremium giúp khách hàng không chỉ bảo toàn tài sản mà còn đầu tư vào chính phong cách sống của mình.

Stability - An toàn & Bền vững: Mọi quyết định tài chính được đảm bảo bởi nền tảng vững mạnh và uy tín của SeABank, là ngân hàng được Moody’s xếp hạng tín nhiệm Ba3, triển vọng ổn định.

Exclusivity - Độc quyền & Khác biệt: Mỗi khách hàng được phục vụ theo cách riêng và trải nghiệm trọn vẹn những đặc quyền độc bản từ Ngân hàng.

Advisory - Tư vấn chuyên biệt: Đội ngũ chuyên gia tận tâm luôn sẵn sàng giúp khách hàng đạt được sự cân bằng giữa giá trị tài chính và giá trị sống.

2-1763010295.jpg

Trong kỷ nguyên mà tài chính và phong cách sống hòa quyện, Dịch vụ Khách hàng Ưu tiên SeAPremium trở thành người đồng hành của giới thượng lưu trên hành trình chinh phục giá trị sống đỉnh cao. Như một phòng chờ hạng nhất, SeAPremium Lounge đưa khách hàng tới điểm đến tài chính an toàn, đồng thời giúp khách hàng tận hưởng trọn vẹn phong cách sống riêng biệt.

Trở thành một phần của hành trình SeAPremium ngay hôm nay để mọi khoảnh khắc tài chính và phong cách sống của bạn đều được nâng tầm.

Thông tin liên hệ:

Website: seapremium.seabank.com.vn

Hotline nội địa (miễn phí): 1800 55 88 99

Hotline quốc tế (có phí): (+84 24) 3627 6629

Email: khut@seabank.com.vn

Địa chỉ: Tòa BRG, 198 Trần Quang Khải, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

seabank
Cùng chủ đề
VinFast trở thành tâm điểm tại Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 với loạt xe điện hoành tráng Thông tin kinh doanh
VinFast trở thành tâm điểm tại Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 với loạt xe điện hoành tráng

Trong ngày khai mạc của Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 tại Trung tâm Triển lãm...

MB Economic Insights 2025: 11 năm đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu Thông tin kinh doanh
MB Economic Insights 2025: 11 năm đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa khép lại Diễn đàn Kinh tế thường niên lần thứ 11 – MB...

VinFast VF 7: Mẫu SUV điện “đẹp – đỉnh – giá thơm” chinh phục giới trẻ và gia đình Việt Thông tin kinh doanh
VinFast VF 7: Mẫu SUV điện “đẹp – đỉnh – giá thơm” chinh phục giới trẻ và gia đình Việt

Sở hữu thiết kế phá cách, công nghệ hiện đại và đặc biệt là chi phí sở hữu, vận hành...

Techcombank được cả Fitch Ratings và S&P Global xếp hạng tín nhiệm ở mức cao Thông tin kinh doanh
Techcombank được cả Fitch Ratings và S&P Global xếp hạng tín nhiệm ở mức cao

Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings lần đầu xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương...

Lý giải nguyên nhân Đà Nẵng trở thành “ngôi sao sáng” trên bản đồ du lịch MICE Thông tin kinh doanh
Lý giải nguyên nhân Đà Nẵng trở thành “ngôi sao sáng” trên bản đồ du lịch MICE

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Đà Nẵng ngày càng khẳng định vị thế “ngôi sao sáng” trên bản đồ du...

Vietravel Airlines tích cực triển khai chương trình hướng về miền Trung Thông tin kinh doanh
Vietravel Airlines tích cực triển khai chương trình hướng về miền Trung

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Trung, Vietravel Airlines đang tích cực...

Mới cập nhật
VITW 2025: Cú hích thúc đẩy kết nối, phát triển công nghiệp - công nghệ Việt Nam

VITW 2025: Cú hích thúc đẩy kết nối, phát triển công nghiệp - công nghệ Việt Nam

Không chỉ là triển lãm “5 trong 1” lần đầu trong lịch sử, Tuần lễ Công nghiệp - Công nghệ Việt Nam 2025 (VITW 2025) do Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tổ chức còn mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp - công nghệ Việt Nam. Theo các chuyên gia, với sự ra đời của VEC, Việt Nam giờ đây đã có trong tay một nền tảng để kết nối doanh nghiệp, truyền cảm hứng sáng tạo và khẳng định vị thế quốc gia trên bản đồ công nghiệp triển lãm toàn cầu.

7 giờ trước Thông tin đầu tư

Xây dựng Luật Trí tuệ Nhân tạo: Linh hoạt để đổi mới, minh bạch để kiểm soát rủi ro

Xây dựng Luật Trí tuệ Nhân tạo: Linh hoạt để đổi mới, minh bạch để kiểm soát rủi ro

Chiều 12/11, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 15, thẩm tra dự án Luật Trí tuệ nhân tạo. Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan tham dự và phát biểu tại phiên họp. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải điều hành phiên họp.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đề xuất quy định về Quỹ đầu tư trái phiếu hạ tầng và Quỹ đầu tư công cụ thị trường tiền tệ

Đề xuất quy định về Quỹ đầu tư trái phiếu hạ tầng và Quỹ đầu tư công cụ thị trường tiền tệ

Tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Bộ đề xuất quy định về Quỹ đầu tư trái phiếu hạ tầng và Quỹ đầu tư công cụ thị trường tiền tệ.

9 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

102 cơ quan báo chí đăng ký tác nghiệp tại Đại hội XIV của Đảng

102 cơ quan báo chí đăng ký tác nghiệp tại Đại hội XIV của Đảng

Đến nay đã có 102 cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương đăng ký làm thẻ tác nghiệp báo chí tại Đại hội cho 559 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

VinFast trở thành tâm điểm tại Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 với loạt xe điện hoành tráng

VinFast trở thành tâm điểm tại Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 với loạt xe điện hoành tráng

Trong ngày khai mạc của Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), gian hàng VinFast trở thành điểm nhấn, thu hút khách tham quan tới trải nghiệm và lái thử các dòng xe điện “make in Vietnam”.

10 giờ trước Thông tin kinh doanh

Từ tuân thủ đến thích ứng: Chiến lược pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam trước CBAM

Từ tuân thủ đến thích ứng: Chiến lược pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam trước CBAM

(Pháp lý) – Cơ chế điều chỉnh biên giới cacbon của Liên minh Châu Âu (CBAM), đã tạo ra một “ cú sốc” chính sách quan trọng đối với các chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong giai đoạn chuyển tiếp và khi chính sách đi vào giai đoạn chính thức vào đầu năm 2026, doanh nghiệp (DN) một số ngành xuất khẩu của Việt Nam sẽ phải đối mặt với chi phí tuân thủ, rủi ro thương mại và yêu cầu minh bạch khí thải. Việc nghiên cứu thực trạng tuân thủ, thách thức pháp lý, qua đó đề xuất chiến lược thích ứng nhằm giúp DN Việt Nam chủ động chuyển đổi để có lợi thế trong thị trường carbon quốc tế, góp phần giảm rủi ro trong dài hạn… là cần thiết.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Cơ chế phản hồi chính sách hai chiều: Yêu cầu tất yếu trong quản trị hiện đại ở Việt Nam hiện nay

Cơ chế phản hồi chính sách hai chiều: Yêu cầu tất yếu trong quản trị hiện đại ở Việt Nam hiện nay

(Pháp lý). Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, phản hồi chính sách hai chiều được xác định là cơ chế thiết yếu trong quản trị công hiện đại. Quan hệ Nhà nước – xã hội không còn đơn hướng mà đã chuyển sang mô hình tương tác liên tục, trong đó minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia xã hội giữ vai trò trung tâm.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

MB Economic Insights 2025: 11 năm đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu

MB Economic Insights 2025: 11 năm đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa khép lại Diễn đàn Kinh tế thường niên lần thứ 11 – MB Economic Insights 2025 với chủ đề “Chủ động thích ứng – Tạo đà bứt phá”, diễn ra tại Khách sạn Meliá Hà Nội. Sự kiện thu hút gần 400 doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng đầu, cùng các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế, khẳng định vị thế của MB là đơn vị tiên phong kết nối tri thức và giải pháp tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Từ giấc mơ giữa đại ngàn đến phiên bản Number 1: Khi đam mê được tiếp năng lượng không bao giờ tắt

Từ giấc mơ giữa đại ngàn đến phiên bản Number 1: Khi đam mê được tiếp năng lượng không bao giờ tắt

Sáng Tủa Chùa, sương trắng phủ kín núi. Giữa tĩnh lặng mây trời, Nguyễn Mỹ Linh, cô gái 9X nhỏ nhắn nâng niu từng búp chè Shan tuyết cổ thụ, như đang chạm vào ký ức quê hương.

1 ngày trước Thông tin cần biết

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi): Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền chấp thuận chủ trương đầu tư

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi): Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền chấp thuận chủ trương đầu tư

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, sáng 11/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Kinh tế và Tài chính về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay