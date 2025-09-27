Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
SeABank tiếp tục được Moody’s xếp hạng Ba3

15:12 27/09/2025
Ngày 19/9/2025, Moody’s Ratings (Moody’s) một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế hàng đầu đã công bố xếp hạng tín nhiệm với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB). Moody’s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm ở mức Ba3 cho danh mục Tiền gửi dài hạn, xếp hạng đánh giá tín dụng cơ sở (BCA) ở mức B1 và đánh giá triển vọng phát triển Ổn định đối với SeABank.

Việc Moody’s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm nhiều năm liên tiếp thể hiện sự ghi nhận rõ nét đối với nền tảng tài chính vững chắc, hiệu quả hoạt động cải thiện và triển vọng tăng trưởng bền vững của SeABank với những chiến lược phù hợp.

Theo báo cáo của Moody’s, SeABank hiện duy trì Tỷ lệ TCE (vốn/tài sản có rủi ro) ở mức 12,1% tính đến tháng 06/2025, thuộc nhóm cao nhất trong số các ngân hàng được Moody's xếp hạng tại Việt Nam. Chất lượng tài sản cũng được giữ ổn định với tỷ lệ nợ xấu dưới 2%, tổ chức này dự báo trong 12-18 tháng tới tỷ lệ này vẫn thấp nhờ SeABank có lịch sử quản trị rủi ro tín dụng ổn định.

seabank-moody-1758960741.jpg

Moody’s ghi nhận lợi nhuận của SeABank trong nửa đầu năm 2025 có sự cải thiện so với cùng kỳ nhờ chiến lược tái cơ cấu danh mục kinh doanh và tăng cường hiệu quả hoạt động. Kết quả này khẳng định năng lực quản trị của Ngân hàng trong việc thích ứng linh hoạt với diễn biến thị trường và duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Đây là năm thứ tư liên tiếp SeABank được Moody’s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm Ba3, đánh giá triển vọng phát triển Ổn định cho thấy sự tin tưởng của tổ chức quốc tế đối với năng lực quản trị, nền tảng tài chính định hướng phát triển bền vững của Ngân hàng.

Việc Moody’s tiếp tục duy trì xếp hạng Ba3 với triển vọng Ổn định không chỉ là sự công nhận quốc tế đối với SeABank mà còn góp phần nâng cao uy tín của Ngân hàng trong mắt các nhà đầu tư, đối tác trong và ngoài nước. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho thị trường tài chính Việt Nam, khi các tổ chức quốc tế ngày càng ghi nhận vai trò của các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân trong tiến trình hội nhập.

Bên cạnh việc tập trung vào củng cố nền tảng tài chính, SeABank còn định hướng trở thành ngân hàng dẫn đầu trong việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng phát triển ra thị trường quốc tế, thúc đẩy tài chính xanh, tín dụng xanh và tài trợ cho các dự án thân thiện với môi trường. Thông qua đó, SeABank mong muốn đóng góp thiết thực cho nền kinh tế phát triển bền vững, phù hợp với chiến lược tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.

Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản SeABank đạt hơn 379 nghìn tỷ đồng, tiếp tục củng cố vị thế là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam.

PV

seabank
