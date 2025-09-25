Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
SeABank ra mắt gói vay tín chấp SeAShop: Giải pháp vốn cho hộ kinh doanh

12:15 25/09/2025
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vừa chính thức ra mắt sản phẩm SeAShop - Vay kinh doanh tín chấp, nhằm hỗ trợ nhóm hộ kinh doanh và các chủ cửa hàng online có nhu cầu mở rộng vốn lưu động với ưu đãi lãi suất chỉ từ 1,08%/tháng, cố định trong suốt kỳ vay.
Trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi sau đại dịch, mô hình kinh doanh nhỏ lẻ và thương mại điện tử tại Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh, lọt top 10 thế giới (theo số liệu của Aglobal - đơn vị cung cấp dịch vụ về thương mại điện tử). Theo Bộ Công thương, năm 2024, quy mô thị trường đạt trên 25 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2023, chiếm khoảng 9% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước. Điều này cho thấy người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các phương thức mua sắm trực tuyến. Cùng với đó, cả nước có hơn 5 triệu hộ kinh doanh cá thể và cửa hàng nhỏ gặp khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng ngân hàng do thiếu tài sản bảo đảm và các thủ tục/giấy tờ vay vốn.

Nắm bắt xu hướng này, Ngân hàng SeABank chính thức ra mắt sản phẩm SeAShop - Vay kinh doanh tín chấp nhằm hỗ trợ nhóm hộ kinh doanh và các chủ cửa hàng online có nhu cầu mở rộng vốn lưu động, nhập hàng hóa hoặc cải tạo cơ sở kinh doanh. Đại diện SeABank cho biết: SeAShop được thiết kế dựa trên ba yếu tố then chốt nhanh chóng, linh hoạt và minh bạch. Điểm đặc biệt của sản phẩm này là khách hàng chỉ cần chứng minh doanh thu qua tài khoản ngân hàng hoặc tờ khai thuế, không yêu cầu tài sản thế chấp, điều này giúp mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho nhóm khách hàng ngoài khu vực tín dụng truyền thống. Đồng thời, hồ sơ xét duyệt được rút gọn và giải ngân trực tiếp qua ứng dụng SeAMobile giúp khách hàng theo dõi khoản vay minh bạch, dễ dàng và nhanh chóng.

Bên cạnh đó, SeAShop còn sở hữu những ưu điểm nổi bật: Lãi suất từ 1,08%/tháng, cố định trong suốt kỳ vay giúp hộ kinh doanh dễ dàng dự toán chi phí vốn; Hạn mức vay lên đến 300 triệu đồng, tương đương một tháng doanh thu bán hàng trung bình của nhiều cửa hàng nhỏ; Miễn phí trả nợ trước hạn hỗ trợ khách hàng giảm chi phí khi tất toán sớm.

SeAShop là giải pháp dành cho các hộ kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực bán lẻ thực phẩm, thời trang, mỹ phẩm, nội thất,… hoặc kinh doanh qua nền tảng số như Shopee, TikTok Shop, Facebook, Zalo,… Đây là nhóm khách hàng có nhu cầu vốn xoay vòng cao, quen thuộc với công nghệ số và ưu tiên các sản phẩm tài chính linh hoạt, không ràng buộc.

Đặc biệt, SeAShop được SeABank phát triển với sự hỗ trợ của đối tác quốc tế Women’s World Banking – tổ chức phi chính phủ toàn cầu thúc đẩy tài chính toàn diện và trao quyền cho phụ nữ. Sản phẩm hướng tới giải pháp vay vốn kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể, đặc biệt ưu tiên các hộ do phụ nữ làm chủ, nhóm khách hàng thường gặp nhiều rào cản trong việc tiếp cận tín dụng truyền thống

Với SeAShop, SeABank mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của hàng triệu hộ kinh doanh cá thể tại Việt Nam góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện. Sản phẩm không chỉ giúp khách hàng tiếp cận nguồn vốn minh bạch, lãi suất cạnh tranh mà còn thúc đẩy quá trình số hóa trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Để đồng hành bền vững cùng các hộ kinh doanh, SeABank phối hợp Women’s World Banking tạo fanpage “Cộng đồng khởi nghiệp 5.0” trên Facebook mong muốn chia sẻ sâu hơn nữa kinh nghiệm về kinh doanh và khởi nghiệp.

Việc ra mắt SeAShop cũng thể hiện cam kết SeABank tiếp tục mở rộng mảng bán lẻ và tài chính số, tập trung khai thác các phân khúc tiềm năng như kinh doanh hộ cá thể và thương mại điện tử. Đồng thời khơi thông điểm nghẽn, hỗ trợ hộ kinh doanh tăng khả năng chống chịu, hiện thực hóa mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp.

Khách hàng quan tâm có thể tìm hiểu thêm và đăng ký tại: http://bit.ly/4ksuZRH hoặc gọi tổng đài chăm sóc khách hàng 1900555587.

Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với gần 4 triệu khách hàng, gần 5.300 nhân viên và 181 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu của SeABank là trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách cung cấp hệ thống các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. SeABank được coi là một trong những ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống các ngân hàng với số vốn điều lệ 28.450 tỷ đồng, được Moody’s xếp hạng Ba3 ở nhiều danh mục quan trọng, đồng thời là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai tiêu chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel III.

Theo chiến lược phát triển “Hội tụ số”, SeABank tập trung số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành nội bộ và đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, gia tăng hiệu quả hoạt động, mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.

