SeABank ra mắt gói vay tín chấp SeAShop: Giải pháp vốn cho hộ kinh doanh

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vừa chính thức ra mắt sản phẩm SeAShop - Vay kinh doanh tín chấp, nhằm hỗ trợ nhóm hộ kinh doanh và các chủ cửa hàng online có nhu cầu mở rộng vốn lưu động với ưu đãi lãi suất chỉ từ 1,08%/tháng, cố định trong suốt kỳ vay.

Trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi sau đại dịch, mô hình kinh doanh nhỏ lẻ và thương mại điện tử tại Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh, lọt top 10 thế giới (theo số liệu của Aglobal - đơn vị cung cấp dịch vụ về thương mại điện tử). Theo Bộ Công thương, năm 2024, quy mô thị trường đạt trên 25 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2023, chiếm khoảng 9% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước. Điều này cho thấy người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các phương thức mua sắm trực tuyến. Cùng với đó, cả nước có hơn 5 triệu hộ kinh doanh cá thể và cửa hàng nhỏ gặp khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng ngân hàng do thiếu tài sản bảo đảm và các thủ tục/giấy tờ vay vốn.

Nắm bắt xu hướng này, Ngân hàng SeABank chính thức ra mắt sản phẩm SeAShop - Vay kinh doanh tín chấp nhằm hỗ trợ nhóm hộ kinh doanh và các chủ cửa hàng online có nhu cầu mở rộng vốn lưu động, nhập hàng hóa hoặc cải tạo cơ sở kinh doanh. Đại diện SeABank cho biết: SeAShop được thiết kế dựa trên ba yếu tố then chốt nhanh chóng, linh hoạt và minh bạch. Điểm đặc biệt của sản phẩm này là khách hàng chỉ cần chứng minh doanh thu qua tài khoản ngân hàng hoặc tờ khai thuế, không yêu cầu tài sản thế chấp, điều này giúp mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho nhóm khách hàng ngoài khu vực tín dụng truyền thống. Đồng thời, hồ sơ xét duyệt được rút gọn và giải ngân trực tiếp qua ứng dụng SeAMobile giúp khách hàng theo dõi khoản vay minh bạch, dễ dàng và nhanh chóng.

Bên cạnh đó, SeAShop còn sở hữu những ưu điểm nổi bật: Lãi suất từ 1,08%/tháng, cố định trong suốt kỳ vay giúp hộ kinh doanh dễ dàng dự toán chi phí vốn; Hạn mức vay lên đến 300 triệu đồng, tương đương một tháng doanh thu bán hàng trung bình của nhiều cửa hàng nhỏ; Miễn phí trả nợ trước hạn hỗ trợ khách hàng giảm chi phí khi tất toán sớm.

SeAShop là giải pháp dành cho các hộ kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực bán lẻ thực phẩm, thời trang, mỹ phẩm, nội thất,… hoặc kinh doanh qua nền tảng số như Shopee, TikTok Shop, Facebook, Zalo,… Đây là nhóm khách hàng có nhu cầu vốn xoay vòng cao, quen thuộc với công nghệ số và ưu tiên các sản phẩm tài chính linh hoạt, không ràng buộc.

Đặc biệt, SeAShop được SeABank phát triển với sự hỗ trợ của đối tác quốc tế Women’s World Banking – tổ chức phi chính phủ toàn cầu thúc đẩy tài chính toàn diện và trao quyền cho phụ nữ. Sản phẩm hướng tới giải pháp vay vốn kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể, đặc biệt ưu tiên các hộ do phụ nữ làm chủ, nhóm khách hàng thường gặp nhiều rào cản trong việc tiếp cận tín dụng truyền thống

Việc ra mắt SeAShop cũng thể hiện cam kết SeABank tiếp tục mở rộng mảng bán lẻ và tài chính số, tập trung khai thác các phân khúc tiềm năng như kinh doanh hộ cá thể và thương mại điện tử. Đồng thời khơi thông điểm nghẽn, hỗ trợ hộ kinh doanh tăng khả năng chống chịu, hiện thực hóa mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp.

Khách hàng quan tâm có thể tìm hiểu thêm và đăng ký tại: http://bit.ly/4ksuZRH hoặc gọi tổng đài chăm sóc khách hàng 1900555587.